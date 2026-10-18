Οι 10 πιο τρομακτικές ταινίες του 2026: Ποια έχει τα περισσότερα jump scares;

Με μια ματιά Το Insidious: Out of the Further είναι η ταινία με τα περισσότερα jump scares (30 συνολικά).

Το Hokum ξεχωρίζει για τις περισσότερες μεγάλες τρομάρες (9).

Η έρευνα εξέτασε 42 ταινίες τρόμου που κυκλοφόρησαν το 2026.

Ο αριθμός των jump scares δεν είναι ο μόνος δείκτης ποιότητας μιας ταινίας τρόμου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ταινίες τρόμου που σε κρατούν στην άκρη του καναπέ, άλλες που σε κάνουν να κοιτάζεις καχύποπτα κάθε σκοτεινή γωνία του σπιτιού και εκείνες που καταφέρνουν να σε κάνουν να πεταχτείς από τη θέση σου ακριβώς τη στιγμή που πίστευες ότι μπορείς επιτέλους να χαλαρώσεις. Αν αγαπάς το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος, ξέρεις καλά ότι ένα ξαφνικό jump scare μπορεί να σε κάνει να αφήσεις το ποπ κορν στον αέρα, να φωνάξεις χωρίς να το καταλάβεις και να αναρωτηθείς γιατί επέλεξες να δεις την ταινία με σβηστά φώτα. Το 2026 φέρνει νέες ιστορίες υπερφυσικού τρόμου, δαιμονικές παρουσίες, στοιχειωμένα μέρη και απειλές που εμφανίζονται όταν δεν τις περιμένεις. Ποιες, όμως, είναι εκείνες που καταφέρνουν να ανεβάσουν περισσότερο την αδρεναλίνη σου;

Μια έρευνα της GigaCalculator εξέτασε 42 ταινίες τρόμου που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 και τις κατέταξε με βάση τον αριθμό των jump scares, διαχωρίζοντας τους μικρότερους αιφνιδιασμούς από τις πιο έντονες τρομάρες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Insidious: Out of the Further, με 30 συνολικά jump scares, ενώ το Hokum ξεχωρίζει για έναν διαφορετικό λόγο: καταγράφει τις περισσότερες μεγάλες τρομάρες από όλες τις ταινίες της κατάταξης. Παρακάτω είναι οι 10 πρώτες ταινίες από την έρευνα. Αν, λοιπόν, ψάχνεις την επόμενη ταινία που θα σε κάνει να πεταχτείς από τον καναπέ, οι παρακάτω 10 ταινίες αξίζουν την προσοχή σου.

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1. Insidious: Out of the Further – Η ταινία με τις 30 ξαφνικές τρομάρες

Αν υπάρχει μία ταινία που βρίσκεται στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης, αυτή είναι το Insidious: Out of the Further, το νέο κεφάλαιο του γνωστού franchise τρόμου. Σύμφωνα με την έρευνα, συγκεντρώνει 30 jump scares, από τα οποία τα 23 χαρακτηρίζονται μικρά και τα 7 μεγάλα. Πρόκειται για τον υψηλότερο συνολικό αριθμό ανάμεσα στις 42 παραγωγές που εξετάστηκαν.

Η ιστορία ακολουθεί τη Gemma, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο σπίτι όπου πέρασε και η ίδια τα παιδικά της χρόνια. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι διαθέτει την ικανότητα να ταξιδεύει στο The Further, τη σκοτεινή διάσταση όπου περιπλανώνται χαμένες ψυχές. Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορεί απλώς να περάσει στην άλλη πλευρά. Μπορεί επίσης να φέρει μαζί της στον πραγματικό κόσμο τις οντότητες που κατοικούν εκεί. Η Amelia Eve πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Gemma, ενώ η Lin Shaye επιστρέφει ως Elise Rainier. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jacob Chase. Αν σου αρέσουν οι ταινίες που συνδυάζουν υπερφυσικά φαινόμενα με απότομους αιφνιδιασμούς, το Insidious βρίσκεται στην κορυφή της λίστας που αξίζει να έχεις υπόψη σου.

2. Hokum: Οι περισσότερες μεγάλες τρομάρες σε μία ταινία

Το Hokum βρίσκεται στη 2η θέση, αλλά διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει ακόμη και απέναντι στον μεγάλο νικητή της κατάταξης. Με 19 συνολικά jump scares, εκ των οποίων τα 9 είναι μεγάλα, καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό έντονων αιφνιδιασμών ανάμεσα στις ταινίες που εξετάστηκαν. Ο Adam Scott υποδύεται τον Ohm Bauman, έναν συγγραφέα ιστοριών τρόμου που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο πανδοχείο της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις στάχτες των γονιών του. Εκεί ακούει ιστορίες για μια μάγισσα που στοιχειώνει τη σουίτα του μήνα του μέλιτος. Όταν παράξενα γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν και ένας άνθρωπος εξαφανίζεται, ο συγγραφέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σκοτεινή υπόθεση που συνδέεται και με το δικό του παρελθόν. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Damian McCarthy, γνωστός από το Oddity. Το Hokum συνδυάζει το υπερφυσικό στοιχείο με το ψυχολογικό θρίλερ και ποντάρει στην ένταση που χτίζεται σταδιακά. Αν προτιμάς τις πιο δυνατές τρομάρες αντί για τις πολλές μικρές εκπλήξεις, αυτή είναι η ταινία που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

3. The Mortuary Assistant: Όταν η νυχτερινή βάρδια γίνεται εφιάλτης

Το The Mortuary Assistant καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 15 jump scares, από τα οποία τα 3 είναι μεγάλα. Η ιστορία αξιοποιεί ένα περιβάλλον που από μόνο του δημιουργεί ανησυχία: ένα νεκροτομείο, όπου η ησυχία της νύχτας μπορεί να μετατραπεί στην πιο τρομακτική εμπειρία. Η Rebecca Owens αναλαμβάνει την πρώτη της νυχτερινή βάρδια και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μια δαιμονική παρουσία αρχίζει να την καταδιώκει, ενώ ο χώρος εργασίας της μετατρέπεται σε σκηνικό υπερφυσικών φαινομένων. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι, με τους Willa Holland και Paul Sparks στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τον Jeremiah Kipp στη σκηνοθεσία. Αν σε τρομάζουν οι κλειστοί χώροι, η αίσθηση της απομόνωσης και η ιδέα ότι κάτι μπορεί να βρίσκεται ακριβώς πίσω σου, το συγκεκριμένο σκηνικό αξιοποιεί όλα τα γνώριμα συστατικά του είδους.

4. Scream 7: Ο Ghostface επιστρέφει για νέες ανατριχίλες

Το Scream 7 βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με 17 jump scares, από τα οποία τα 15 είναι μικρά και τα 2 μεγάλα. Η επιστροφή του Ghostface φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινηματογραφικού τρόμου. Αυτή τη φορά, η Sidney Prescott βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα απειλή που αγγίζει και την οικογένειά της. Η κόρη της, Tatum, μπαίνει στο στόχαστρο του δολοφόνου, αναγκάζοντας τη Sidney να αντιμετωπίσει ξανά το παρελθόν από το οποίο προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Η Neve Campbell επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Sidney, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding και Mckenna Grace. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Kevin Williamson. Για τους φίλους της σειράς, η επιστροφή του Ghostface σημαίνει ακόμη ένα παιχνίδι υποψιών, ανατροπών και ξαφνικών εμφανίσεων.

5. Undertone: Όταν οι ήχοι γίνονται πιο τρομακτικοί από τις εικόνες

Το Undertone συγκεντρώνει 11 jump scares, με 8 μικρούς και 3 μεγάλους αιφνιδιασμούς. Η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τον ήχο για να δημιουργήσει ένταση, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται πάντα να βλέπεις κάτι τρομακτικό για να νιώσεις τον φόβο. Η Evy, οικοδέσποινα ενός podcast για παραφυσικά φαινόμενα, επιστρέφει στο σπίτι της για να φροντίσει την ετοιμοθάνατη μητέρα της. Όταν λαμβάνει μυστηριώδεις ηχογραφήσεις από ένα ζευγάρι που βιώνει ανεξήγητα περιστατικά, αρχίζει να αναγνωρίζει σε αυτές στοιχεία που συνδέονται με τη δική της ζωή. Η Nina Kiri πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ian Tuason, η οποία μετατρέπει τους ήχους σε βασικό εργαλείο αγωνίας. Αν ανήκεις σε εκείνους που ανατριχιάζουν με έναν ανεξήγητο θόρυβο μέσα στη νύχτα, το Undertone αξιοποιεί έναν φόβο που δεν χρειάζεται πάντα να έχει ορατή μορφή.

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6. Evil Dead Burn: Μια οικογενειακή συγκέντρωση που ξεφεύγει από κάθε έλεγχο

Το Evil Dead Burn ισοβαθμεί στην έκτη θέση, με 17 jump scares. Από αυτά, τα 16 καταγράφονται ως μικρά και μόνο ένα ως μεγάλο. Παρά τον υψηλό συνολικό αριθμό, η ταινία βασίζεται περισσότερο στη συχνότητα των αιφνιδιασμών παρά στις πολύ έντονες τρομάρες. Η Alice, μετά τον θάνατο του συζύγου της, αναζητά καταφύγιο στο απομονωμένο σπίτι των πεθερικών της. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια ευκαιρία να βρει ξανά τις ισορροπίες της μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν τα μέλη της οικογένειας αρχίζουν να μεταμορφώνονται σε Deadites. Ο Sébastien Vaniček βρίσκεται στη σκηνοθεσία, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν ο Sam Raimi και ο Rob Tapert. Η ταινία εντάσσεται στο σύμπαν του Evil Dead, μιας σειράς που έχει συνδέσει το όνομά της με τον υπερφυσικό τρόμο και τις αιματηρές αναμετρήσεις με δαιμονικές δυνάμεις.

6. The Devil’s Mouth: Παγιδευμένοι σε υποθαλάσσιες σπηλιές

Στην ίδια θέση με το Evil Dead Burn βρίσκεται το The Devil’s Mouth, με 17 jump scares, 16 μικρούς και έναν μεγάλο αιφνιδιασμό. Η υπόθεσή του μεταφέρει τον τρόμο κάτω από την επιφάνεια του νερού, σε ένα περιβάλλον όπου η διαφυγή δεν είναι καθόλου εύκολη. Πέντε φίλοι ταξιδεύουν στην Ταϊλάνδη για μια τελευταία περιπέτεια πριν ακολουθήσουν διαφορετικές διαδρομές στη ζωή τους. Επιλέγουν να εξερευνήσουν ένα απομονωμένο σύστημα υποθαλάσσιων σπηλαίων, γνωστό ως The Devil’s Mouth. Όταν εγκλωβίζονται κάτω από το νερό, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι. Ένας επικίνδυνος θηρευτής κινείται μέσα στις σπηλιές, ενώ ο χρόνος τους τελειώνει μαζί με το διαθέσιμο οξυγόνο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jeff Wadlow, με τους Kathryn Newton, Lana Condor και Nico Hiraga στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία αξιοποιεί τον φόβο του εγκλωβισμού και το άγνωστο που κρύβεται στο σκοτάδι, δύο στοιχεία που μπορούν να κάνουν ακόμη και μια απλή διαδρομή κάτω από το νερό να μοιάζει ατελείωτη.

8. Leviticus: Ο υπερφυσικός τρόμος συναντά την κοινωνική καταπίεση

Το Leviticus καταγράφει μόλις 6 jump scares, τα λιγότερα από τις ταινίες που βρίσκονται στις πρώτες οκτώ θέσεις. Οι 3 από αυτές τις τρομάρες, ωστόσο, χαρακτηρίζονται μεγάλες. Η θέση του στη λίστα δείχνει ότι ο τρόμος δεν εξαρτάται πάντα από το πόσο συχνά εμφανίζεται ένας αιφνιδιασμός. Η ταινία του Adrian Chiarella ακολουθεί δύο εφήβους, τον Naim και τον Ryan, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια βίαιη υπερφυσική οντότητα. Το πλάσμα παίρνει τη μορφή του ανθρώπου που επιθυμεί περισσότερο ο καθένας, μετατρέποντας την έλξη και τα συναισθήματά τους σε πηγή απειλής. Το Leviticus χρησιμοποιεί τον τρόμο για να προσεγγίσει την καταπίεση και τις πρακτικές που επιχειρούν να «θεραπεύσουν» την ομοφυλοφιλία, μέσα σε μια συντηρητική αυστραλιανή κοινότητα. Έτσι, η ιστορία δεν περιορίζεται στις ξαφνικές τρομάρες, αλλά αξιοποιεί το υπερφυσικό στοιχείο για να μιλήσει για τον φόβο, την ταυτότητα και την κοινωνική απόρριψη.

9. Obsession: Όταν μια ευχή για αγάπη μετατρέπεται σε εφιάλτη

Το Obsession βρίσκεται στην ένατη θέση, με 10 jump scares, από τα οποία τα 8 είναι μικρά και τα 2 μεγάλα. Η ιστορία ξεκινά με μια επιθυμία που πολλοί μπορούν να καταλάβουν, αλλά η εξέλιξή της παίρνει μια σκοτεινή τροπή. Ο Bear είναι ερωτευμένος με τη φίλη του Nikki, χωρίς να μπορεί να της εκφράσει όσα αισθάνεται. Όταν βρίσκει ένα μυστηριώδες αντικείμενο που μπορεί να πραγματοποιήσει μία ευχή, ζητά να τον αγαπήσει. Η ευχή του πραγματοποιείται, αλλά η αγάπη της Nikki μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο έντονο και ανησυχητικό από αυτό που είχε φανταστεί. Ο Curry Barker γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, με τους Michael Johnston και Inde Navarrette στους βασικούς ρόλους. Το Obsession παίζει με την ιδέα ότι μια επιθυμία μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν ξεπερνά τα όρια της ελεύθερης βούλησης. Και αυτή ακριβώς η μετατόπιση από το ρομαντικό στο απειλητικό είναι που δίνει στην ιστορία τον σκοτεινό της χαρακτήρα.

10. Passenger: Ένα τροχαίο που γίνεται η αρχή του εφιάλτη

Τη δεκάδα κλείνει το Passenger, με 13 jump scares, 12 μικρούς και έναν μεγάλο αιφνιδιασμό. Η ιστορία αρχίζει σε έναν απομονωμένο δρόμο, όπου ένα νεαρό ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικιαστικού τροχαίου. Όταν οι δύο πρωταγωνιστές εγκαταλείπουν το σημείο, πιστεύουν ότι αφήνουν πίσω τους το δυστύχημα. Σύντομα, όμως, αντιλαμβάνονται ότι κάτι τους ακολουθεί. Μια δαιμονική παρουσία, γνωστή ως Passenger, έχει προσκολληθεί πάνω τους και δεν σκοπεύει να τους αφήσει να ξεφύγουν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο André Øvredal, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Jacob Scipio, Lou Llobell και Melissa Leo. Το Passenger αξιοποιεί τον φόβο ότι μια τυχαία στιγμή μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις, ενώ η απειλή παραμένει κοντά σου ακόμη κι όταν πιστεύεις ότι έχεις απομακρυνθεί αρκετά.

Η συγκεκριμένη κατάταξη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις ταινίες τρόμου του 2026, αλλά χρειάζεται να θυμάσαι ότι ο αριθμός των jump scares δεν αποτελεί από μόνος του μέτρο της συνολικής ποιότητας μιας ταινίας. Μια παραγωγή μπορεί να σε αιφνιδιάζει συχνά, χωρίς απαραίτητα να δημιουργεί την ίδια αίσθηση αγωνίας που θα σου αφήσει μια πιο αργή, ψυχολογική ιστορία. Αν θέλεις τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ξαφνικών τρομάρων, το Insidious: Out of the Further βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30. Αν, αντίθετα, σε ενδιαφέρουν οι πιο έντονοι αιφνιδιασμοί, το Hokum ξεχωρίζει με 9 μεγάλες τρομάρες, τις περισσότερες στην κατάταξη. Για τους φίλους του κλασικού τρόμου με μυστήριο και δολοφονικές ανατροπές, το Scream 7 παραμένει μια διαφορετική επιλογή, ενώ το Undertone απευθύνεται σε όσους προτιμούν να αισθάνονται την απειλή μέσα από ήχους και ανεξήγητα φαινόμενα.

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