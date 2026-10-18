Σχέσεις 18.10.2026

Ήταν τελικά ο Dean τοξικός; Ξαναβλέποντας το «Gilmore Girls» μέσα από τα μάτια της ενηλικίωσης

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Μεγαλώνοντας και βλέποντας ξανά τη σειρά, τα «red flags» στη σχέση της Rory και του Dean είναι αδύνατον να αγνοηθούν
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχει μια ομολογία που πολλές από εμάς κάνουμε δύσκολα. Όταν πρωτοείδαμε το Gilmore Girls στην εφηβεία μας, οι περισσότερες πέσαμε στην παγίδα του «τέλειου αγοριού» που είχε πλάσει η Amy Sherman-Palladino για τον Dean. Ποια δεν θα ήθελε έναν σύντροφο που παρατηρεί τι βιβλίο διαβάζεις πριν καν γνωριστείτε, τα πηγαίνει τέλεια με τη μαμά σου και σου φτιάχνει ολόκληρο αμάξι; Χωρίς να αναφέρουμε καν τα ψηλά του πόδια και τα πράσινα μάτια.

Gilmore girls
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

Όμως, μια επανάληψη της σειράς τώρα που είμαστε ενήλικες ανατρέπει εντελώς αυτή την εικόνα. Συμπεριφορές που κάποτε φάνταζαν ρομαντικές μοιάζουν πλέον ελεγκτικές, κτητικές, ακόμη και χειριστικές. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα «red flags» του Dean που αποκαλύπτονται όταν βλέπεις τη σειρά με άλλο μάτι.

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1. Δεν στήριξε ποτέ πραγματικά τις φιλοδοξίες της Rory

Στην πρώτη σεζόν, η ζωή της Rory περιστρεφόταν γύρω από τον στόχο της να μπει στο Harvard και να γίνει δημοσιογράφος, αλλά ο Dean ποτέ δεν αγκάλιασε πραγματικά αυτό το όνειρο. Γινόταν απότομος όταν εκείνη πνιγόταν στα διαβάσματα ή στρεσαριζόταν με τις αιτήσεις, κάνοντάς την να νιώθει ενοχές κάθε φορά που προτεραιότητά της γινόταν το σχολείο και όχι μια ταινία μαζί του.

Είναι φανερό ότι ο Dean έβλεπε τη φιλοδοξία της ως εμπόδιο και όχι ως ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της. Αν και δεν έφτασαν σε τεράστιους καβγάδες γι’ αυτό, τα γυρισμένα μάτια και τα παθητικά-επιθετικά σχόλια έδωσαν το «παρών» σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

dean_gilmore_girls

2. Αγνωούσε την ανάγκη της για ανεξαρτησία

Ένα από τα πιο ύπουλα red flags του Dean ήταν ο τρόπος που παραγκωνίζε τις ξεκάθαρες ανάγκες της Rory. Όταν εκείνη ήθελε απλώς ένα βράδυ μόνη της για μπουγάδα και φαγητό στο σπίτι, εκείνος θύμωνε και, φυσικά, κατέληγε να εμφανίζεται απρόσκλητος. Παρόμοια αντίδραση είχε και όταν η Rory σχολίασε ότι τα στερεότυπα του The Donna Reed Show ήταν ξεπερασμένα, προτιμώντας μια σύντροφο που απλώς θα του μαγειρεύει. Ο σωστός σύντροφος καταλαβαίνει ότι ο προσωπικός χρόνος και η διαφορετική άποψη δεν αποτελούν απειλή.

dean_rory_gilmore_girls_red_flags
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

4. Την χώρισε επειδή δεν του είπε «σ’ αγαπώ»

Ο Dean οργάνωσε μια υπέροχη επέτειο 3 μηνών, αλλά κατάφερε να τη χαλάσει χωρίζοντας τη Rory επειδή δεν ήταν έτοιμη να ανταποδώσει τα λόγια αγάπης. Η Rory ήταν 16 χρονών, στην πρώτη της σχέση, και χρειαζόταν χρόνο, αλλά ο Dean το μετέτρεψε αποκλειστικά σε ζήτημα του δικού του εγωισμού. Το βάρος και η πίεση που της ασκήθηκαν σε αυτή την ηλικία άφησαν τα σημάδια τους.

5. Τα 14 τηλεφωνήματα σε ένα βράδυ

Τότε νομίζαμε πως απλώς του έλειπε πολύ. Σήμερα, όμως, τα 14 συνεχόμενα τηλεφωνήματα φωνάζουν έλεγχος και εμμονή. Ο Dean θεωρούσε δεδομένο ότι η Rory έπρεπε να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, αγνοώντας το σχολείο, τη μητέρα και τους φίλους της. Αυτή ακριβώς η πίεση ήταν που τελικά την έσπρωξε μακριά του.

dean_rory
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

6. Η παθολογική ζήλια του

Η Rory δεν διαχειρίστηκε τέλεια την κατάσταση όταν εμφανίστηκε ο Jess, αλλά η ζήλια του Dean προϋπήρχε. Από τον Tristan μέχρι κάθε αγόρι που απλώς την κοιτούσε, ο Dean αντιδρούσε σπασμωδικά. Η ζήλια δεν δικαιολογεί τη μετατόπιση της ευθύνης στη σύντροφό σου, απαιτώντας διαρκώς αποδείξεις και καθησυχασμό.

7. Γκρίνιαζε για όσα είχαν σημασία για εκείνη

Ναι, ο Dean πήγαινε στα οικογενειακά δείπνα της Παρασκευής και στις χοροεσπερίδες, αλλά φρόντιζε να δείχνει σε όλους πόσο πολύ βαριόταν. Ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος σε μια σχέση· αν κάθε επιθυμία της συντρόφου σου σού φαίνεται αγγαρεία, το πρόβλημα βρίσκεται αλλού.

rory_dean
https://www.instagram.com/gilmoregirls/

8. Ήταν προβληματικός σύζυγος για τη Lindsay

Όσο δύσκολο κι αν είναι να το παραδεχτούμε, η Rory είχε δίκιο λέγοντάς του ότι δεν έπρεπε να βιαστούν να παντρευτούν. Ο Dean παντρεύτηκε τη Lindsay ενώ ήταν ακόμα ερωτευμένος με τη Rory και, αντί να είναι ειλικρινής, την πρόδωσε, φορτώνοντας μάλιστα την αποτυχία του γάμου τους στις δικές της πλάτες.

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Gilmore Girls Rory σχέσεις
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