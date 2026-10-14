Η «The Odyssey» έρχεται στο σπίτι σου – Πότε κυκλοφορεί σε Blu-ray και ψηφιακές πλατφόρμες

Με μια ματιά Η ταινία «The Odyssey» κυκλοφορεί σε Blu-ray και ψηφιακές πλατφόρμες στις 17 Νοεμβρίου.

Θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις 4K, Blu-ray, DVD και συλλεκτική Steelbook.

Η ταινία, βασισμένη στο ομηρικό έπος, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 1,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Η Blu-ray έκδοση θα περιλαμβάνει επιπλέον υλικό, όπως ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ταινίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ταινία «The Odyssey», η κινηματογραφική απόδοση του κλασικού ομηρικού έπους από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Christopher Nolan, ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στις οικιακές οθόνες. Η κυκλοφορία σε Blu-ray και ψηφιακές πλατφόρμες έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου, τέσσερις μήνες μετά την πρεμιέρα της στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει το κοινό που αναζητά να αποκτήσει ένα φυσικό αντίγραφο της επικής αυτής παραγωγής.

Περιεχόμενο και συλλεκτικές εκδόσεις

Η επερχόμενη κυκλοφορία περιλαμβάνει εκδόσεις σε 4K, Blu-ray και DVD, καθώς και μια συλλεκτική έκδοση Steelbook. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Steelbook έκδοση όσο και ένα πολυτελές τριπλό Blu-ray set, που περιλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ «making-of», έχουν ήδη εξαντληθεί, γεγονός που υποδηλώνει την τεράστια ζήτηση και το ενδιαφέρον του κοινού. Το σετ αυτό, με κόστος 300 δολαρίων, αποτελεί ένα αντικείμενο πόθου για τους λάτρεις της ταινίας. Παράλληλα, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για αγορά ή ενοικίαση σε ψηφιακή μορφή την ίδια ημέρα.

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Κριτικές και εμπορική επιτυχία

Το «The Odyssey», βασισμένο στο ομηρικό έπος που μετρά 2.700 χρόνια ιστορίας, αφηγείται την περιπέτεια του Οδυσσέα (Matt Damon) στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιθάκη, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Όπως συνηθίζει ο Christopher Nolan, η αφήγηση διακρίνεται από χρονικές μετατοπίσεις, αποφεύγοντας μια γραμμική εξέλιξη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson και Lupita Nyong’o.

Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα ήδη υψηλά box office ρεκόρ προηγούμενων ταινιών του Christopher Nolan. Συγκεκριμένα, απέσπασε πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των εσόδων προήλθε από τις προβολές σε IMAX, για τις οποίες η ταινία γυρίστηκε.

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Ο κριτικός κινηματογράφου του Rolling Stone, David Fear, χαρακτήρισε την ταινία ως ένα «κατόρθωμα που έφερε στην οθόνη», σχολιάζοντας: «Μόλις βουτήξεις σε αυτή την ταινία και την αφήσεις να σε παρασύρει, είναι δύσκολο να αρνηθείς το επίτευγμα που έφερε στην οθόνη. Μπορεί να μην έχεις ιδέα πόσο καιρό έλειπες αφού την δεις. Απλά ξέρεις ότι θέλεις να ξαναπάς.» Η έκδοση Blu-ray αναμένεται να περιλαμβάνει επιπλέον υλικό, όπως το ντοκιμαντέρ που εμβαθύνει στη δημιουργία της ταινίας, προσφέροντας στους θεατές μια πληρέστερη εμπειρία.

Σχετικά με την ταινία

Το «The Odyssey» αποτελεί μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά ενός από τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά έργα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Christopher Nolan, γνωστή για την πολυπλοκότητα και την οπτική της αρτιότητα, αναμένεται να προσδώσει μια μοναδική διάσταση στην κλασική ιστορία. Η επιτυχία της ταινίας στο box office επιβεβαιώνει την απήχηση της ιστορίας και του σκηνοθέτη στο ευρύ κοινό.

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