Celeb World 13.10.2026

Shakira: Ποιος είναι ο πρώην παίκτης του NBA που φέρεται να της «έκλεψε» την καρδιά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το όνομα της Shakira συνδέεται με τον πρώην NBAer Serge Ibaka, μετά τις εμφανίσεις του σε συναυλίες της στη Μαδρίτη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Shakira φέρεται να έχει σχέση με τον πρώην παίκτη του NBA, Serge Ibaka.
  • Ο Ibaka παρακολούθησε συναυλίες της Shakira και φέρεται να ταξίδεψαν μαζί στο Παρίσι.
  • Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.
  • Το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή της Shakira παραμένει έντονο μετά τον χωρισμό της από τον Piqué.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων, αυτή τη φορά εξαιτίας φημών που τη συνδέουν με τον πρώην αστέρα του NBA, Serge Ibaka. Οι κοινές εμφανίσεις του σε συναυλίες της Κολομβιανής σταρ και οι πληροφορίες για ένα ταξίδι στο Παρίσι πυροδότησαν νέα σενάρια γύρω από την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Η Shakira με κομψό φόρεμα περπατά σε εσωτερικό χώρο, γιορτάζοντας την επιτυχία της στο Amazon Music.
https://www.instagram.com/shakira/

Το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας παραμένει έντονο, ειδικά μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Gerard Piqué. Κάθε νέα πληροφορία που συνδέεται με την καθημερινότητά της γίνεται αντικείμενο συζήτησης, με τα δημοσιεύματα να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις της. Αυτή τη φορά, το όνομα που ήρθε στο προσκήνιο είναι εκείνο του Serge Ibaka, ενός πρώην επαγγελματία μπασκετμπολίστα με σημαντική πορεία στα αμερικανικά γήπεδα.

Διάβασε επίσης: Shakira: Στο δικαστήριο με τον Gerard Piqué για τους γιους τους – Τι ζητά η τραγουδίστρια

Οι φήμες ενισχύθηκαν από αναφορές για την παρουσία του Ibaka σε συναυλίες της Shakira στη Μαδρίτη, αλλά και για μια πιθανή συνάντησή τους στο Παρίσι. Παρά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση, το φερόμενο ειδύλλιο παραμένει στο επίπεδο της φημολογίας.

Η Shakira με φαντασμαγορική εμφάνιση στο φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη, φορώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί κοστούμι.
https://www.instagram.com/shakira

Ποιος είναι ο Serge Ibaka που συνδέεται με τη Shakira;

Ο Serge Ibaka έγινε γνωστός μέσα από την πορεία του στο NBA, όπου ξεχώρισε για τις αμυντικές του επιδόσεις και αγωνίστηκε σε ομάδες όπως οι Oklahoma City Thunder και οι Toronto Raptors. Με τους Raptors κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2019, αποτελώντας μέλος μιας ομάδας που έγραψε ιστορία για τον καναδικό σύλλογο. Η καριέρα του τον καθιέρωσε ως ένα από τα αναγνωρίσιμα ονόματα του ευρωπαϊκού και διεθνούς μπάσκετ.

Πέρα από την αθλητική του πορεία, ο Ibaka έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης και για την προσωπική του ζωή. Το γεγονός ότι το όνομά του συνδέεται τώρα με τη Shakira έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση για το τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ τους.

Η παρουσία του Serge Ibaka σε συναυλίες της Shakira στη Μαδρίτη αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή των δημοσιευμάτων. Οι εμφανίσεις αυτές δημιούργησαν ερωτήματα για τη σχέση των δύο πλευρών και έδωσαν νέα τροφή στις φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν.

Η Shakira στη σκηνή της Μαδρίτης με φαντασμαγορικό κοστούμι και φόντο ένα γιγάντιο λυκόμορφο πλάσμα.
https://www.instagram.com/shakira

Παρότι η παρουσία κάποιου σε μια συναυλία δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ερωτικής σχέσης, οι αναφορές αυτές συνέβαλαν στην αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας. Χωρίς περισσότερες πληροφορίες ή κάποια δημόσια επιβεβαίωση, πάντως, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τη φύση της σχέσης τους.

Το ταξίδι στο Παρίσι που ενίσχυσε τις φήμες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένα πιθανό ταξίδι στο Παρίσι συνδέθηκε επίσης με τα σενάρια γύρω από τη Shakira και τον Serge Ibaka. Η αναφορά αυτή ενίσχυσε την περιέργεια γύρω από το αν οι δύο τους έχουν έρθει πιο κοντά, χωρίς όμως να έχουν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες που να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση.

Η τραγουδίστρια με κόκκινο φόρεμα στη σκηνή κατά το φινάλε της περιοδείας της στη Μαδρίτη.
https://www.instagram.com/shakira

Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται προσεκτική αντιμετώπιση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την τραγουδίστρια ούτε από τον πρώην μπασκετμπολίστα. Έτσι, το ενδεχόμενο ενός νέου ειδυλλίου παραμένει ένα σενάριο που συζητείται στα μέσα ενημέρωσης και όχι μια επιβεβαιωμένη εξέλιξη.

Οι φήμες γύρω από την προσωπική ζωή της Shakira απασχόλησαν και το ισπανικό podcast «Las Mamarazzis», το οποίο έχει ασχοληθεί με θέματα της ισπανικής showbiz. Οι σχετικές αναφορές συνέβαλαν στη διάδοση των σεναρίων για τον Serge Ibaka και έφεραν ξανά την τραγουδίστρια στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η Shakira εμφανίζεται στο δικαστήριο με τους γιους της, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα.
https://www.instagram.com/shakira

Παρά το ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί, παραμένει σημαντικό να ξεχωρίζουμε τις πληροφορίες που έχουν επιβεβαιωθεί από εκείνες που βασίζονται σε δημοσιεύματα και εικασίες. Η Shakira και ο Serge Ibaka δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκονται σε σχέση, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι υπάρχει νέο ειδύλλιο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε νέα εξέλιξη γύρω από την προσωπική ζωή της Shakira εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού. Το αν οι φήμες για τον πρώην αστέρα του NBA θα επιβεβαιωθούν ή θα παραμείνουν απλώς σενάρια, μένει να φανεί.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Shakira
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ρεάλ Μαδρίτης φορά Louis Vuitton και μετατρέπει το ταξίδι σε fashion statement

Η Ρεάλ Μαδρίτης φορά Louis Vuitton και μετατρέπει το ταξίδι σε fashion statement

13.10.2026
Επόμενο
Η διαιτολόγος Δήμητρα Θεοδωράκη στο «Talk to Mad»: «Το αδύνατο σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα υγιές»

Η διαιτολόγος Δήμητρα Θεοδωράκη στο «Talk to Mad»: «Το αδύνατο σώμα δεν σημαίνει απαραίτητα υγιές»

13.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic
Celeb News

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic

14.10.2026
«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη
Celeb News

«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

14.10.2026
Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show
Celeb News

Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

14.10.2026
Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε
Celeb News

Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε

14.10.2026
Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα

14.10.2026
Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood
Celeb News

Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood

14.10.2026
Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια
Celeb News

Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

14.10.2026
Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της
Celeb News

Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της

14.10.2026
Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου