Από τη γνωριμία τους το 2022 και τις έκτοτε κοινές δημόσιες εμφανίσεις μέχρι τη στάση του ηθοποιού απέναντι στον γάμο

Με μια ματιά Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon είναι μαζί από το 2022 και συμπληρώνουν 4 χρόνια σχέσης.

Η Ines de Ramon γνώριζε από την αρχή ότι ο Brad Pitt δεν σχεδίαζε άμεσο γάμο.

Το ζευγάρι είναι ευτυχισμένο και δεν νιώθει πίεση για γάμο ή αρραβώνα.

Η σχέση τους βασίζεται στην ειλικρίνεια, την κατανόηση και την ικανοποίηση από την παρούσα κατάσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι μια σοβαρή σχέση μετά από κάποια χρόνια πρέπει οπωσδήποτε να καταλήγει μπροστά σε έναν παπά ή ένα δημαρχείο για να θεωρείται ολοκληρωμένη, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έρχονται να σου δείξουν μια διαφορετική εκδοχή. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2022 και συμπληρώνει 4 χρόνια κοινής πορείας, διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, χωρίς όμως να βάζει τον αρραβώνα ή τον γάμο στην κορυφή της ατζέντας του.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε στο People πρόσωπο από το περιβάλλον της 33χρονης σχεδιάστριας κοσμημάτων, οι ισορροπίες ανάμεσά τους έχουν χτιστεί πάνω στην ειλικρίνεια και την αμοιβαία κατανόηση. Η ίδια γνώριζε από την αρχή της γνωριμίας τους πως ο 62χρονος ηθοποιός δεν είχε στα άμεσα σχέδιά του έναν ακόμη γάμο, κάτι που δεν δημιούργησε ποτέ πίεση στη σχέση τους.

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Για να ξέρεις τι ακριβώς ισχύει πίσω από τις κοινές τους εμφανίσεις σε συναυλίες και κινηματογραφικές πρεμιέρες, αλλά και πώς διαμορφώθηκε το προσωπικό τους παρελθόν πριν βρεθούν μαζί, συγκεντρώσαμε όλα όσα έγιναν γνωστά. Δες όσα αναφέρει το περιβάλλον του Brad Pitt και της Ines de Ramon.

Η στάση του Brad Pitt απέναντι στον γάμο και η απουσία πίεσης

Όπως ανέφερε στο People πηγή που γνωρίζει τη σχεδιάστρια κοσμημάτων, η Ines de Ramon ήξερε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να βγαίνει με τον Brad Pitt ότι ήταν απίθανο να παντρευτεί ξανά σύντομα. Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, οι δυο τους είναι πολύ ερωτευμένοι, έχουν χτίσει μια όμορφη κοινή ζωή και ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός έχει καταστήσει σαφές πως ο γάμος δεν είναι κάτι που αναζητά στο άμεσο μέλλον.

Ο τίτλος του συντρόφου τους αρκεί στο παρόν

Η 33χρονη σχεδιάστρια εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη από τη σχέση της και δεν τον πιέζει για πρόταση γάμου. Όπως επισημαίνεται από το περιβάλλον της, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon αποκαλούν ο ένας τον άλλον σύντροφο, νιώθουν ευτυχισμένοι με τη μορφή που έχει σήμερα η σχέση τους και τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον αυτή η ισορροπία τούς αρκεί.

Οι προηγούμενοι γάμοι του ζευγαριού

Ο 62χρονος ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος στο παρελθόν με την Jennifer Aniston και την Angelina Jolie. Αντίστοιχα, η Ines de Ramon παντρεύτηκε τον Paul Wesley το 2019, χώρισαν το 2022 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

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