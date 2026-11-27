Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Με μια ματιά Πέθανε ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών.

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» λόγω ιού Δυτικού Νείλου.

Συνεργάστηκε με κορυφαία έντυπα και ραδιόφωνα για πάνω από 40 χρόνια.

Υπήρξε γνωστός για το αιχμηρό ύφος, το χιούμορ και την ευρύτητα αναφορών του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολυήμερη μάχη που έδινε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από τις 19 Ιουλίου, όταν προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αρχικά είχε εισαχθεί στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου εμφανίζοντας υψηλό πυρετό και συμπτώματα που παρέπεμπαν σε εγκεφαλίτιδα, με τον εργαστηριακό έλεγχο να επιβεβαιώνει στη συνέχεια τη λοίμωξη από τον ιό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά σοβαρή.

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Η πορεία και το αποτύπωμά του στη δημοσιογραφία

Με καταγωγή από την Ύδρα και γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, ο Αντώνης Πανούτσος άφησε έντονο το στίγμα του στον ελληνικό Τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ξεχώρισε για το αιχμηρό, ιδιότυπο ύφος του, το χιούμορ και την ευρύτητα των αναφορών του, που έβγαιναν συχνά έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της αθλητικογραφίας.

Στη μακρά διαδρομή του συνεργάστηκε με κορυφαία έντυπα, όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SportDay», ενώ υπήρξε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος του αθλητικού ραδιοφώνου μέσα από τη συχνότητα του ΣΠΟΡ FM.

Καθοριστικός σταθμός για την αναγνωρισιμότητά του στο ευρύ κοινό υπήρξε η πολυετής ραδιοφωνική και τηλεοπτική συμπόρευση με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα εμβληματικό δίδυμο, φέρνοντας έναν νέο αέρα στον αθλητικό σχολιασμό, όπου η ποδοσφαιρική ανάλυση μπλεκόταν αρμονικά με την επικαιρότητα, την pop κουλτούρα και την κοινωνική σάτιρα.

Πέρα από τον αθλητισμό, ο Αντώνης Πανούτσος ανέπτυξε πλούσια δράση στην πολιτική και κοινωνική αρθρογραφία, καθώς και στον ειδικό Τύπο. Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην πολιτική σκηνή, θέτοντας υποψηφιότητα για βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών στις εκλογές του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του προγράμματος.

Με τον δικό του, αξεπέραστο τρόπο γραφής και λόγου, ο Αντώνης Πανούτσος υπηρέτησε με συνέπεια τον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή παρακαταθήκη στον χώρο των ελληνικών ΜΜΕ.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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