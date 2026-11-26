Με μια ματιά Ολοκληρώθηκε η δικαστική διαμάχη Brad Pitt - Angelina Jolie για το οινοποιείο Château Miraval με συμβιβασμό.

Αποσύρθηκαν όλες οι αγωγές μεταξύ των δύο ηθοποιών, τερματίζοντας τη μακροχρόνια αντιπαράθεση.

Η διαμάχη αφορούσε την πώληση του μεριδίου της Jolie στο οινοποιείο, που απέκτησαν το 2008.

Η υπόθεση ανέδειξε σοβαρές κατηγορίες περί κακοποίησης και δυσκολίες διαχείρισης κοινής περιουσίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυετής δικαστική διαμάχη μεταξύ των Brad Pitt και Angelina Jolie για την ιδιοκτησία του γαλλικού οινοποιείου Château Miraval έφτασε στο τέλος της, καθώς οι 2πλευρές κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία. Η είδηση επιβεβαιώθηκε με την απόσυρση όλων των αγωγών που είχαν καταθέσει η μία εναντίον της άλλης, τερματίζοντας μια υπόθεση που απασχόλησε τα διεθνή ΜΜΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί, ενώ οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών αρνήθηκαν να προβούν σε δηλώσεις ή να σχολιάσουν το περιεχόμενο του διακανονισμού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα τέλος στη μακρά περίοδο αντιπαράθεσης, η οποία είχε ξεσπάσει μετά τον χωρισμό τους.

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Το ζεύγος είχε αποκτήσει το εντυπωσιακό Château Miraval, μια έκταση 1.200 στρεμμάτων στη νότια Γαλλία, το 2008. Η περιοχή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνους, καθώς εκεί είχαν τελέσει τον γάμο τους. Μετά το διαζύγιό τους, η Angelina Jolie επιχείρησε να πωλήσει το μερίδιό της στην επιχείρηση. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις προσέκρουσαν στην άρνηση του Brad Pitt να συμφωνήσει στην πώληση, εκτός αν η ηθοποιός υπέγραφε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας. Η συμφωνία αυτή θα απαγόρευε στην Angelina Jolie να δημοσιοποιήσει τους ισχυρισμούς της περί κακοποίησης, οι οποίοι αποτέλεσαν και την αιτία του χωρισμού τους.

Η Angelina Jolie, αρνούμενη να δεχτεί τους όρους του Brad Pitt, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Ρώσο μεγιστάνα των αλκοολούχων ποτών, Yuri Shefler, για το μερίδιό της στο οινοποιείο. Αυτή η κίνηση οδήγησε τον Brad Pitt να καταθέσει αγωγή το 2022, υποστηρίζοντας ότι η Angelina Jolie παραβίασε μια άγραφη συμφωνία, η οποία προέβλεπε ότι κανείς από τους δύο δεν θα πωλούσε το μερίδιό του στην επιχείρηση χωρίς την αμοιβαία συγκατάθεση.

Η ανταγωγή της Angelina Jolie έφερε στο φως για πρώτη φορά τους ισχυρισμούς της περί κακοποίησης εκ μέρους του Brad Pitt. Η ηθοποιός κατέθεσε πως το 2016, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού σε ιδιωτικό αεροπλάνο, ο Brad Pitt φέρεται να την άρπαξε από το κεφάλι, να την ταρακούνησε, να επιτέθηκε σε ένα από τα παιδιά τους και να χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο. Η πλευρά του Brad Pitt είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «εντελώς αναληθή γεγονότα». Το περιστατικό είχε ερευνηθεί και από το FBI, το οποίο, ωστόσο, αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη.

Ο συμβιβασμός αυτός έρχεται να δώσει ένα τέλος σε μια μακρά και περίπλοκη νομική διαμάχη, η οποία είχε αναδείξει τόσο τις δυσκολίες στη διαχείριση κοινών περιουσιακών στοιχείων μετά από έναν επεισοδιακό χωρισμό, όσο και τις σοβαρές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί.

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