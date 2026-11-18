Μάθε για το νέο album «Nitrous» του Don Toliver που ανακοινώθηκε με 1 εντυπωσιακό trailer και έρχεται τον Δεκέμβριο

Με μια ματιά Ο Don Toliver ανακοίνωσε το νέο του album «Nitrous» με trailer, που κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Το album θα συνοδευτεί από την πρώτη εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Saturday Night Live στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Don Toliver έλαβε πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy, τις περισσότερες από κάθε ράπερ φέτος.

Το «Nitrous» κυκλοφορεί λιγότερο από ένα χρόνο μετά την επιτυχία του «Octane», που έφτασε στο Νο.1 του Billboard 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Don Toliver ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το έκτο του studio album, με τίτλο «Nitrous», επιβεβαιώνοντας τις φήμες και προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του. Το νέο αυτό έργο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του καλλιτέχνη μετά το άκρως επαινετό «Octane».

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενός σύντομου, αλλά εντυπωσιακού trailer που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο παρουσιάζει μια σκηνή γεμάτη άτομα με λευκές στολές και μάσκες, να εργάζονται σε ένα στούντιο με αισθητική που θυμίζει συνεργείο αυτοκινήτων. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ένταση και δημιουργικότητα, υποδηλώνοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του Don Toliver.

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Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο Don Toliver άφησε να εννοηθεί ότι η κυκλοφορία του «Nitrous» θα συνοδευτεί από την πρώτη του εμφάνιση στο δημοφιλές αμερικανικό τηλεοπτικό σόου Saturday Night Live, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου. «Δοκιμασμένο στον αυτοκινητόδρομο. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας τους fans να ανυπομονούν για τις επερχόμενες εξελίξεις.

Η ανακοίνωση του νέου album έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερης αναγνώρισης για τον Don Toliver, ο οποίος πρόσφατα απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για τα 69α ετήσια βραβεία Grammy. Μάλιστα, συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες από οποιονδήποτε ράπερ στον φετινό κύκλο των βραβείων. Συγκεκριμένα, είναι υποψήφιος για «Best New Artist», «Best Rap Album» για το «Octane», «Best Rap Performance» για το κομμάτι «Body», «Best Melodic Rap Performance» για το «E85» και «Best Rap Song» επίσης για το «E85».

Το «Nitrous» κυκλοφορεί λιγότερο από ένα χρόνο μετά το «Octane», το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο Νο.1 του chart Billboard 200 και στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Spotify και του Apple Music. Όλα τα 18 τραγούδια του «Octane» κατάφεραν να εισέλθουν στο chart Billboard Hot 100, ενώ το album παραμένει αταλάντευτα στο Billboard 200 από την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Το επερχόμενο album του Don Toliver αναμένεται να περιλαμβάνει και το πιο πρόσφατο single του, «Party With The Boys», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία Tyler Ross, με τη συμμετοχή του Bam Margera.

Ο Don Toliver συμμετείχε πρόσφατα στην εκδήλωση ‘Musicians on Musicians 2026’ του περιοδικού Rolling Stone, όπου παρουσίασε μια δυναμική εμφάνιση και παραχώρησε μια ειλικρινή συζήτηση με τον συνεργάτη του Malcolm Todd και τον παρουσιαστή James Austin Johnson. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε σε καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στο album «Astroworld» (2018), και ο Drake, δηλώνοντας: «Μελετούσα αυτούς τους τύπους όλη μου την καριέρα. Οπότε, το να κάνω μουσική μαζί τους σήμερα είναι απλώς μια ανάσα φρέσκου αέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι πάντα μια εμπειρία μάθησης. Όσο βαθιά κι αν εμβαθύνω, κάτι μαθαίνω συνεχώς».

Η ανακοίνωση του «Nitrous» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Don Toliver, ο οποίος συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση του στην κορυφή της μουσικής σκηνής.

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