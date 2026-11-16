Το Santa School του Λονδίνου προετοιμάζει τους Άγιους Βασίληδες με μαθήματα νοηματικής

Με μια ματιά Στο Λονδίνο, το Santa School προετοιμάζει τους Άγιους Βασίληδες για τις χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις τους.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη νοηματική γλώσσα και στις απρόβλεπτες ερωτήσεις των παιδιών.

Η ζήτηση για Mrs Claus έχει αυξηθεί κατά 32%, ενώ τα παραδοσιακά γράμματα παραμένουν δημοφιλή.

Οι mince pies είναι το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο κέρασμα, με την kombucha να εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να απέχουμε ακόμη μερικές εβδομάδες από τα Χριστούγεννα, όμως για δεκάδες Άγιους Βασίληδες στο Λονδίνο η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Φορώντας τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους, άφησαν για λίγο τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά και επέστρεψαν στα θρανία, συμμετέχοντας σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο νότιο Λονδίνο και είχε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να προετοιμάσει τους επαγγελματίες που υποδύονται τον Άγιο Βασίλη για τις συναντήσεις τους με τα παιδιά, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις συνηθισμένες όσο και στις πιο απρόβλεπτες στιγμές.

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Το Santa School διοργανώνεται από τον οργανισμό Ministry of Fun και πραγματοποιείται για 28η χρονιά, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες για εμφανίσεις σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βρετανία και το εξωτερικό.

Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι Άγιοι Βασίληδες

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά που περιμένει κανείς από τον αγαπημένο χριστουγεννιάτικο ήρωα. Οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στη νοηματική γλώσσα, μαθαίνοντας πώς να μεταφέρουν την ευχή «Καλά Χριστούγεννα», ενώ ενημερώθηκαν και για τις τελευταίες τάσεις στον κόσμο των παιχνιδιών, ώστε να γνωρίζουν τι βρίσκεται ψηλά στη λίστα επιθυμιών των παιδιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, ωστόσο, στις δύσκολες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί ζητά να συμφιλιωθούν οι χωρισμένοι γονείς του ή εύχεται να γίνει καλά ένας άρρωστος συγγενής του; Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Άγιοι Βασίληδες καλούνται να δείξουν ενσυναίσθηση, να ακούσουν προσεκτικά και να αντιμετωπίσουν κάθε παιδί με ευαισθησία, χωρίς να δίνουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις

Στο πλαίσιο της φετινής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε και η ετήσια έκθεση State of Santa του Ministry of Fun, η οποία καταγράφει τις αλλαγές στις χριστουγεννιάτικες συνήθειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κρατήσεις για εμφανίσεις της Mrs Claus έχουν αυξηθεί κατά 32%, ενώ το 60% των παιδιών εξακολουθεί να στέλνει παραδοσιακά γράμματα στον Άγιο Βασίλη, αντί να επιλέγει αποκλειστικά ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας.

Όσο για το κέρασμα που αφήνουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων, οι mince pies παραμένουν η δημοφιλέστερη επιλογή, καθώς εμφανίζονται στο 77% των τραπεζιών. Μάλιστα, η έρευνα καταγράφει και την εμφάνιση της kombucha, η οποία έχει αρχίσει να βρίσκει τη θέση της σε ένα μικρό ποσοστό, περίπου 2%, των χριστουγεννιάτικων κερασμάτων.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Άγιο Βασίλη, η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ανάμνηση για κάθε παιδί.

Για τους πιο έμπειρους Άγιους Βασίληδες, άλλωστε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γνωρίζουν ποιο παιχνίδι βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων ή να φορούν σωστά τη στολή τους. Είναι να κάνουν κάθε παιδί να αισθανθεί ότι το ακούν και να διατηρήσουν ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων.

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