Life 16.11.2026

Θυμάσαι τον Γιώργο Μαζωνάκη με μπλε μαλλιά; Δες το flashback από την εμφάνισή του στο MadWalk 2011

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Flashback στο MadWalk 2011 και στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη με τα χαρακτηριστικά μπλε μαλλιά και το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο πρώτο MadWalk το 2011 με μπλε μαλλιά.
  • Συνεργάστηκε με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes στην εμφάνισή του.
  • Ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Parole» και «Τα ίσια ανάποδα».
  • Η εμφάνιση συνδύασε μουσική και μόδα, στο πνεύμα του MadWalk.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 πλησιάζει και αυτή είναι μια καλή αφορμή για ένα flashback στην πρώτη διοργάνωση του θεσμού, το 2011, και στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη που ξεχώρισε με το ιδιαίτερο look του. Ο Θέμης Γεωργαντάς θυμάται μέσα από την εκπομπή «OK! Themis» την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη με τα χαρακτηριστικά μπλε μαλλιά του και έχοντας στο πλευρό του το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes. Ο τραγουδιστής ένωσε τη μουσική με τη μόδα, ερμηνεύοντας, μεταξύ άλλων, τα «Parole» και «Τα ίσια ανάποδα». 15 χρόνια μετά, θυμόμαστε εκείνη τη χαρακτηριστική στιγμή που έδωσε το δικό της χρώμα στην πρώτη χρονιά του μεγαλύτερου fashion & music project της χώρας, λίγο πριν από το επόμενο μεγάλο ραντεβού του στις 23 Νοεμβρίου.

madwalk 2011_giorgos mazonakis

Το 2011, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε στην πρώτη διοργάνωση του MadWalk, σε μια εμφάνιση που είχε όλα τα στοιχεία μιας χαρακτηριστικής σκηνικής στιγμής του. Με τολμηρό styling και τα μπλε μαλλιά που έδιναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα στην εικόνα του, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και συνεργάστηκε με το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes.

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Η συγκεκριμένη σύμπραξη δεν ήταν απλώς μια μουσική εμφάνιση πλαισιωμένη από δημιουργίες μόδας. Ήταν μια συνάντηση 2 διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων, με το προσωπικό στιλ του Γιώργου Μαζωνάκη και τη σχεδιαστική ταυτότητα των Deux Hommes να συνθέτουν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν και το ζητούμενο του MadWalk: να δώσει στη μόδα έναν διαφορετικό ρυθμό και στη μουσική μια νέα σκηνική διάσταση.

Στο μουσικό μέρος της εμφάνισής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, το «Parole» αλλά και το «Τα ίσια ανάποδα», μετατρέποντας την πασαρέλα σε μια σκηνή γεμάτη ενέργεια. Το look του, η χαρακτηριστική παρουσία του και η συνεργασία με τους Deux Hommes δημιούργησαν ένα από τα στιγμιότυπα που αξίζει να θυμάσαι από την πρώτη χρονιά του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση του MadWalk 2026 by Three Cents είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και αγαπημένα fashion brands θα συναντήσουν καλλιτέχνες σε ξεχωριστά catwalks και μουσικά performances, ειδικά σχεδιασμένα για τη βραδιά. Η μόδα και η μουσική θα βρεθούν ξανά στο ίδιο επίκεντρο, με δημιουργικές συνεργασίες και σκηνικές στιγμές που φιλοδοξούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Αν κάτι κάνει το MadWalk να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η δυνατότητά του να φέρνει κοντά καλλιτέχνες και σχεδιαστές με διαφορετικές καλλιτεχνικές ταυτότητες, δημιουργώντας απρόσμενες συναντήσεις. Η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους Deux Hommes το 2011 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Και καθώς πλησιάζει η φετινή διοργάνωση, έχει ενδιαφέρον να θυμάσαι πως πίσω από κάθε εντυπωσιακό catwalk μπορεί να κρύβεται μια συνεργασία που συνδυάζει δύο διαφορετικούς κόσμους και μετατρέπει τη μόδα σε ολοκληρωμένο θέαμα.

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