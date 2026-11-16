4 fashion ιδέες από τις ανδρικές πασαρέλες που αξίζει να δοκιμάσεις

Με μια ματιά Η ζώνη cummerbund, από επίσημο αξεσουάρ, φοριέται πλέον πάνω από πλεκτά και παντελόνια για μοντέρνο styling.

Τα άνετα, χαλαρά ρούχα αναβαθμίζονται με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ ή ένα καλοραμμένο πανωφόρι.

Οι μεγάλες, έντονες σε χρώμα τσάντες γίνονται το επίκεντρο του συνόλου, δίνοντας χαρακτήρα.

Οι ιδιαίτεροι, υπερμεγέθεις γιακάδες σε πανωφόρια προσθέτουν ενδιαφέρον σε κλασικά σχέδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν αναζητάς νέες ιδέες για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου, οι γυναικείες συλλογές δεν είναι η μοναδική πηγή έμπνευσης. Τα τελευταία χρόνια, οι ανδρικές πασαρέλες παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες προτάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και δίνουν μια διαφορετική οπτική στο καθημερινό ντύσιμο. Δεν μιλάμε απαραίτητα για τα oversized σακάκια ή τα πουκάμισα που δανείζεσαι από την ντουλάπα του συντρόφου σου, αλλά για μικρές στιλιστικές λεπτομέρειες που μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα ενός συνόλου.

Από ένα επίσημο αξεσουάρ που φοριέται πάνω από ένα απλό πλεκτό μέχρι μια εντυπωσιακή τσάντα που αναβαθμίζει το πιο basic outfit, οι ανδρικές τάσεις της σεζόν μάς υπενθυμίζουν ότι το στιλ δεν χρειάζεται πάντα μεγάλες αλλαγές. Μερικές φορές, αρκεί ένας απρόσμενος συνδυασμός, μια διαφορετική αναλογία ή μια λεπτομέρεια που δεν θα σκεφτόσουν αρχικά να δοκιμάσεις. Οι συλλογές για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027 δίνουν το έναυσμα για τέσσερις ιδέες που αξίζει να κρατήσεις για την επόμενη στιλιστική σου ανανέωση.

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1. Η ζώνη cummerbund βγαίνει από το επίσημο ντύσιμο

Η ζώνη cummerbund, το χαρακτηριστικό πλατύ αξεσουάρ που συνδέεται παραδοσιακά με το σμόκιν και τις επίσημες εμφανίσεις, αποκτά μια εντελώς διαφορετική χρήση. Στη συλλογή της Celine για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, ο Michael Rider την παρουσίασε σε έντονα χρώματα και μεταξωτές υφές, τοποθετώντας την πάνω από πλεκτά και παντελόνια. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αξεσουάρ που μέχρι πρότινος παρέπεμπε σε black-tie dress codes μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο στοιχείο styling.

Η ιδέα δεν απαιτεί να υιοθετήσεις ένα υπερβολικά επίσημο look. Αντίθετα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια φαρδιά ζώνη ή ένα ύφασμα δεμένο γύρω από τη μέση πάνω από ένα λεπτό πουλόβερ, ένα πουκάμισο ή ένα απλό φόρεμα. Το μυστικό βρίσκεται στην αντίθεση ανάμεσα στην ιδιαίτερη λεπτομέρεια και στα πιο λιτά κομμάτια του συνόλου. Εάν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση με έναν πιο εύκολο τρόπο, σκέψου την cummerbund ως μια εναλλακτική στη ζώνη ή στο μαντήλι που δένεις στη μέση, δίνοντας έμφαση στη σιλουέτα και στις αναλογίες.

2. Τα relaxed κομμάτια χρειάζονται μία πιο προσεγμένη πινελιά

Τα άνετα ρούχα εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή γκαρνταρόμπα, όμως ο τρόπος που τα συνδυάζεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόχειρο και ένα ολοκληρωμένο outfit. Ο Harry Styles, για παράδειγμα, έχει αναδείξει τη γοητεία ενός oversized raglan T-shirt σε κόκκινο και λευκό, συνδυάζοντάς το με navy σορτς και sneakers. Το αποτέλεσμα θυμίζει αθλητικό ντύσιμο με μια νοσταλγική διάθεση, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του.

Σε μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας λογικής, ο Pedro Pascal έχει συνδυάσει ένα μπεζ jacket με λευκό T-shirt και ίσιο τζιν, προσθέτοντας μια μεγάλη υφαντή τσάντα που αναβαθμίζει ολόκληρη την εμφάνιση. Αυτή είναι και η στιλιστική λεπτομέρεια που αξίζει να κρατήσεις. Δεν χρειάζεται όλα τα κομμάτια ενός συνόλου να είναι εντυπωσιακά ή προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ένα απλό T-shirt, ένα τζιν και αθλητικά παπούτσια μπορούν να αποκτήσουν διαφορετική αισθητική όταν συνδυάζονται με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ ή ένα καλοραμμένο πανωφόρι. Η αντίθεση ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα είναι εκείνη που κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει σύγχρονο.

3. Η τσάντα γίνεται το επίκεντρο του outfit

Για αρκετές σεζόν, οι ουδέτερες αποχρώσεις και οι διακριτικές τσάντες είχαν τον πρώτο λόγο, ειδικά όταν το ζητούμενο ήταν μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα. Οι ανδρικές συλλογές, ωστόσο, προτείνουν μια πιο τολμηρή προσέγγιση, βάζοντας στο προσκήνιο μεγάλες τσάντες σε έντονα χρώματα. Στην πασαρέλα της Louis Vuitton για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, ένα ροζ μονόγραμμα σε τσάντα duffle συνδυάστηκε με γκρι tailoring, ενώ ο Jacob Elordi έχει υιοθετήσει μια αντίστοιχη λογική, επιλέγοντας μια oversized κίτρινη τσάντα με ένα χαλαρό σύνολο από τζιν και λευκό T-shirt.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η τσάντα δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς της εμφάνισης. Ένα έντονο ροζ, κίτρινο ή ακόμη και κόκκινο αξεσουάρ μπορεί να δώσει χαρακτήρα στα πιο απλά ρούχα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις επιπλέον χρώματα ή prints. Αν δεν θέλεις να επενδύσεις σε μια μεγάλη duffle, μπορείς να δοκιμάσεις την τάση με μια ευρύχωρη tote ή μια τσάντα ώμου σε ζωηρή απόχρωση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσεις το αξεσουάρ να ξεχωρίσει, κρατώντας το υπόλοιπο σύνολο σχετικά λιτό.

4. Οι ιδιαίτεροι γιακάδες αλλάζουν τα κλασικά πανωφόρια

Μερικές φορές, η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή σε ένα ρούχο βρίσκεται σε ένα σημείο που συνήθως περνά απαρατήρητο. Στη συλλογή Dior για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027, ο Jonathan Anderson έδωσε έμφαση στους γιακάδες, παρουσιάζοντας γνώριμες γραμμές σε πανωφόρια με υπερμεγέθεις, σκούρους γιακάδες τύπου shawl. Ένα camel σακάκι με εντυπωσιακό γιακά, επενδυμένο με υφή που θυμίζει shearling, ισορροπούσε ανάμεσα στην επισημότητα ενός smoking jacket και στην πρακτικότητα ενός κομματιού workwear.

Η αντίθεση ανάμεσα στο κλασικό σχέδιο και στην ασυνήθιστη λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει την τάση να ξεχωρίζει. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσεις όλα τα πανωφόρια σου για να ανανεώσεις το στιλ σου. Ένα σακάκι με ιδιαίτερο γιακά, ένα denim jacket με διαφορετικό τελείωμα ή ένα παλτό με έντονη αντίθεση στην υφή μπορεί να αλλάξει την εικόνα ακόμη και του πιο απλού συνδυασμού. Εάν προτιμάς μια πιο διαχρονική προσέγγιση, μπορείς να επιλέξεις ένα κομμάτι σε ουδέτερη απόχρωση, αφήνοντας τον γιακά να κάνει όλη τη δουλειά.

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