Το metallic makeup είναι η πιο λαμπερή τάση που θα δοκιμάσεις φέτος

Από τις μεταλλικές σκιές μέχρι τα εντυπωσιακά eyeliner, το metallic makeup επιστρέφει δυναμικά και δείχνει πώς να προσθέσουμε λίγη περισσότερη λάμψη ακόμη και στα πιο minimal looks

Με μια ματιά Η μεταλλική αισθητική είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ, με ασημένιες, χρυσές και ιριδίζουσες αποχρώσεις.

Οι μεταλλικές σκιές είναι ο ευκολότερος τρόπος να υιοθετήσεις την τάση, για καθημερινό ή βραδινό μακιγιάζ.

Τα λαμπερά ζυγωματικά προσφέρουν διακριτική λάμψη, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Το μεταλλικό eyeliner, από διακριτικό έως graphic, είναι μια fashion-forward επιλογή για πειραματισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ, αυτό είναι η λάμψη. Αυτή τη σεζόν, τα metallic στοιχεία επιστρέφουν δυναμικά στο beauty προσκήνιο, φέρνοντας μαζί τους ασημένιες, χρυσές και ιριδίζουσες αποχρώσεις που τραβούν τα βλέμματα.

Οι τελευταίες τάσεις στις πασαρέλες έδειξαν πως η μεταλλική αισθητική δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα βραδινά looks ή στις ιδιαίτερες περιστάσεις. Από τις έντονες μεταλλικές σκιές μέχρι τα λαμπερά ζυγωματικά και τα ιδιαίτερα eyeliner, η λάμψη βρίσκει τη θέση της ακόμη και στο καθημερινό μακιγιάζ.

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Το μυστικό είναι να επιλέξεις τον τρόπο που σου ταιριάζει και να αφήσεις ένα μόνο στοιχείο να πρωταγωνιστήσει. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα υπερβολικό αποτέλεσμα για να υιοθετήσεις την τάση. Μερικές σωστά τοποθετημένες μεταλλικές πινελιές αρκούν για να ανανεώσουν την εμφάνισή σου.

Metallic eyeshadow για βλέμμα που μαγνητίζει

Οι μεταλλικές σκιές είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις την τάση στο μακιγιάζ σου. Ασημί, σαμπανιζέ, μπρονζέ ή ακόμη και πιο ψυχρές χρωμιωμένες αποχρώσεις μπορούν να δώσουν αμέσως μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα.

Για ένα αποτέλεσμα που μπορείς να φορέσεις και μέσα στην ημέρα, κράτησε την υπόλοιπη επιδερμίδα σε πιο ματ και φυσικούς τόνους. Εφάρμοσε τη μεταλλική σκιά στο κινητό βλέφαρο, σβήνοντας απαλά τις άκρες, και ολοκλήρωσε με λίγη μάσκαρα. Αν θέλεις κάτι πιο βραδινό, μπορείς να προσθέσεις ένα λεπτό eyeliner ή να επιλέξεις μια πιο έντονη χρωματική απόδοση.

Λαμπερά ζυγωματικά για μια διακριτική πινελιά

Αν δεν είσαι λάτρης των έντονων σκιών, μπορείς να μεταφέρεις τη μεταλλική λάμψη στην επιδερμίδα σου. Τα φωτεινά ζυγωματικά δημιουργούν ένα πιο αιθέριο και φρέσκο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα του μακιγιάζ σου.

Αφού ολοκληρώσεις τη βάση σου και εφαρμόσεις λίγο bronzer, πρόσθεσε ένα λαμπερό ρουζ και highlighter στα ψηλότερα σημεία των ζυγωματικών. Προτίμησε αποχρώσεις που αντανακλούν διακριτικά το φως και απόφυγε την υπερβολική ποσότητα προϊόντος. Έτσι, θα πετύχεις μια κομψή λάμψη που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Metallic eyeliner για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα

Για όσες θέλουν να πειραματιστούν λίγο περισσότερο, το μεταλλικό eyeliner είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Αντί για το κλασικό μαύρο, δοκίμασε ασημί, χρυσό ή bronze eyeliner και δημιούργησε μια λεπτή γραμμή κατά μήκος των βλεφαρίδων.

Μπορείς να κινηθείς σε ένα minimal αποτέλεσμα με μια μικρή μεταλλική λεπτομέρεια στην εξωτερική γωνία του ματιού ή να επιλέξεις ένα πιο έντονο graphic wing για ένα statement look. Συνδύασέ το με ουδέτερη σκιά και φυσικά χείλη, αφήνοντας το eyeliner να τραβήξει όλη την προσοχή.

Η λάμψη δεν χρειάζεται να έχει υπερβολές

Το metallic makeup αποδεικνύει πως η λάμψη μπορεί να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακή και ευέλικτη. Είτε επιλέξεις μια αστραφτερή σκιά, είτε φωτεινά ζυγωματικά, είτε ένα ιδιαίτερο eyeliner, μπορείς να προσαρμόσεις την τάση στο προσωπικό σου στιλ.

Αυτή τη σεζόν, λοιπόν, άφησε λίγο χώρο για πειραματισμό και πρόσθεσε στο μακιγιάζ σου μερικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Μερικές φορές, η πιο μικρή πινελιά λάμψης είναι εκείνη που κάνει όλη τη διαφορά.

Κεντρική Εικόνα: @allunah



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