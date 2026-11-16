Beauty 16.11.2026

Το metallic makeup είναι η πιο λαμπερή τάση που θα δοκιμάσεις φέτος

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις μεταλλικές σκιές μέχρι τα εντυπωσιακά eyeliner, το metallic makeup επιστρέφει δυναμικά και δείχνει πώς να προσθέσουμε λίγη περισσότερη λάμψη ακόμη και στα πιο minimal looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μεταλλική αισθητική είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ, με ασημένιες, χρυσές και ιριδίζουσες αποχρώσεις.
  • Οι μεταλλικές σκιές είναι ο ευκολότερος τρόπος να υιοθετήσεις την τάση, για καθημερινό ή βραδινό μακιγιάζ.
  • Τα λαμπερά ζυγωματικά προσφέρουν διακριτική λάμψη, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
  • Το μεταλλικό eyeliner, από διακριτικό έως graphic, είναι μια fashion-forward επιλογή για πειραματισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ, αυτό είναι η λάμψη. Αυτή τη σεζόν, τα metallic στοιχεία επιστρέφουν δυναμικά στο beauty προσκήνιο, φέρνοντας μαζί τους ασημένιες, χρυσές και ιριδίζουσες αποχρώσεις που τραβούν τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/facebygavrlexart/
https://www.instagram.com/facebygavrlexart/

Οι τελευταίες τάσεις στις πασαρέλες έδειξαν πως η μεταλλική αισθητική δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα βραδινά looks ή στις ιδιαίτερες περιστάσεις. Από τις έντονες μεταλλικές σκιές μέχρι τα λαμπερά ζυγωματικά και τα ιδιαίτερα eyeliner, η λάμψη βρίσκει τη θέση της ακόμη και στο καθημερινό μακιγιάζ.

Διάβασε επίσης: Το 4 hair looks που ταιριάζουν με κάθε χειμερινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Το μυστικό είναι να επιλέξεις τον τρόπο που σου ταιριάζει και να αφήσεις ένα μόνο στοιχείο να πρωταγωνιστήσει. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα υπερβολικό αποτέλεσμα για να υιοθετήσεις την τάση. Μερικές σωστά τοποθετημένες μεταλλικές πινελιές αρκούν για να ανανεώσουν την εμφάνισή σου.

Metallic eyeshadow για βλέμμα που μαγνητίζει

Οι μεταλλικές σκιές είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις την τάση στο μακιγιάζ σου. Ασημί, σαμπανιζέ, μπρονζέ ή ακόμη και πιο ψυχρές χρωμιωμένες αποχρώσεις μπορούν να δώσουν αμέσως μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα.

https://www.instagram.com/makeupwlp/
https://www.instagram.com/makeupwlp/

Για ένα αποτέλεσμα που μπορείς να φορέσεις και μέσα στην ημέρα, κράτησε την υπόλοιπη επιδερμίδα σε πιο ματ και φυσικούς τόνους. Εφάρμοσε τη μεταλλική σκιά στο κινητό βλέφαρο, σβήνοντας απαλά τις άκρες, και ολοκλήρωσε με λίγη μάσκαρα. Αν θέλεις κάτι πιο βραδινό, μπορείς να προσθέσεις ένα λεπτό eyeliner ή να επιλέξεις μια πιο έντονη χρωματική απόδοση.

Λαμπερά ζυγωματικά για μια διακριτική πινελιά

Αν δεν είσαι λάτρης των έντονων σκιών, μπορείς να μεταφέρεις τη μεταλλική λάμψη στην επιδερμίδα σου. Τα φωτεινά ζυγωματικά δημιουργούν ένα πιο αιθέριο και φρέσκο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα του μακιγιάζ σου.

https://www.instagram.com/makeupwlp/
https://www.instagram.com/makeupwlp/

Αφού ολοκληρώσεις τη βάση σου και εφαρμόσεις λίγο bronzer, πρόσθεσε ένα λαμπερό ρουζ και highlighter στα ψηλότερα σημεία των ζυγωματικών. Προτίμησε αποχρώσεις που αντανακλούν διακριτικά το φως και απόφυγε την υπερβολική ποσότητα προϊόντος. Έτσι, θα πετύχεις μια κομψή λάμψη που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Metallic eyeliner για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα

Για όσες θέλουν να πειραματιστούν λίγο περισσότερο, το μεταλλικό eyeliner είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Αντί για το κλασικό μαύρο, δοκίμασε ασημί, χρυσό ή bronze eyeliner και δημιούργησε μια λεπτή γραμμή κατά μήκος των βλεφαρίδων.

Μπορείς να κινηθείς σε ένα minimal αποτέλεσμα με μια μικρή μεταλλική λεπτομέρεια στην εξωτερική γωνία του ματιού ή να επιλέξεις ένα πιο έντονο graphic wing για ένα statement look. Συνδύασέ το με ουδέτερη σκιά και φυσικά χείλη, αφήνοντας το eyeliner να τραβήξει όλη την προσοχή.

Η λάμψη δεν χρειάζεται να έχει υπερβολές

Το metallic makeup αποδεικνύει πως η λάμψη μπορεί να είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακή και ευέλικτη. Είτε επιλέξεις μια αστραφτερή σκιά, είτε φωτεινά ζυγωματικά, είτε ένα ιδιαίτερο eyeliner, μπορείς να προσαρμόσεις την τάση στο προσωπικό σου στιλ.

https://www.instagram.com/liv.tsai/
https://www.instagram.com/liv.tsai/

Αυτή τη σεζόν, λοιπόν, άφησε λίγο χώρο για πειραματισμό και πρόσθεσε στο μακιγιάζ σου μερικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Μερικές φορές, η πιο μικρή πινελιά λάμψης είναι εκείνη που κάνει όλη τη διαφορά.

Κεντρική Εικόνα: @allunah

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty μακιγιάζ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

16.11.2026
Επόμενο
Hollywood: Οι ταινίες που κόστισαν εκατομμύρια και έγιναν οι μεγαλύτερες αποτυχίες όλων των εποχών

Hollywood: Οι ταινίες που κόστισαν εκατομμύρια και έγιναν οι μεγαλύτερες αποτυχίες όλων των εποχών

16.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Καίτη Γαρμπή υιοθέτησε την πιο hot χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς – Δες το αποτέλεσμα
Life

Η Καίτη Γαρμπή υιοθέτησε την πιο hot χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς – Δες το αποτέλεσμα

16.11.2026
4 fashion ιδέες από τις ανδρικές πασαρέλες που αξίζει να δοκιμάσεις
Fashion

4 fashion ιδέες από τις ανδρικές πασαρέλες που αξίζει να δοκιμάσεις

16.11.2026
Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου
Life

Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

16.11.2026
Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα
Food

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

16.11.2026
MadWalk Throwback: 12 εμφανίσεις που έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views στο YouTube
Life

MadWalk Throwback: 12 εμφανίσεις που έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views στο YouTube

16.11.2026
Το κόλπο των 2 λεπτών που μπορεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που κάνεις τις δουλειές του σπιτιού
Life

Το κόλπο των 2 λεπτών που μπορεί να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που κάνεις τις δουλειές του σπιτιού

15.11.2026
Η αντίδραση που προδίδει τα πάντα: Το «αόρατο» τεστ που αποκαλύπτει αν η σχέση σου έχει μέλλον
Life

Η αντίδραση που προδίδει τα πάντα: Το «αόρατο» τεστ που αποκαλύπτει αν η σχέση σου έχει μέλλον

15.11.2026
Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου
Life

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

15.11.2026
«No-Buy Year»: Η πρόκληση που σε καλεί να μην αγοράσεις ούτε ένα ρούχο για έναν ολόκληρο χρόνο!
Life

«No-Buy Year»: Η πρόκληση που σε καλεί να μην αγοράσεις ούτε ένα ρούχο για έναν ολόκληρο χρόνο!

15.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες