Living 15.11.2026

Αν έχεις υγρασία στο σπίτι δες πώς θα την εξαφανίσεις με 5 απλές κινήσεις!

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Αν τα τζάμια θολώνουν, οι τοίχοι εμφανίζουν σημάδια και οι ντουλάπες μυρίζουν κλεισούρα, ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις μερικές συνήθειες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Άνοιγε τα παράθυρα καθημερινά για 10-15 λεπτά για αερισμό, ειδικά σε υπνοδωμάτιο, κουζίνα και μπάνιο.
  • Απόφυγε το στέγνωμα ρούχων εντός σπιτιού χωρίς επαρκή εξαερισμό ή χρησιμοποίησε αφυγραντήρα.
  • Χρησιμοποίησε απορροφητήρα/εξαερισμό στην κουζίνα και το μπάνιο και σκούπιζε τις επιφάνειες μετά το ντους.
  • Κράτα τα έπιπλα σε μικρή απόσταση από τους τοίχους για κυκλοφορία αέρα και έλεγχο για υγρασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το σπίτι σου να είναι καθαρό, τακτοποιημένο και όμορφα διακοσμημένο, όμως υπάρχει ένας «αόρατος επισκέπτης» που μπορεί να χαλάσει τόσο την ατμόσφαιρα όσο και την καθημερινότητά σου: η υγρασία. Αν παρατηρείς θολά τζάμια το πρωί, μια περίεργη μυρωδιά στην ντουλάπα, υδρατμούς στο μπάνιο ή μικρά μαύρα σημάδια στους τοίχους, είναι πιθανό να έχεις αρχίσει να αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα που χρειάζεται την προσοχή σου. Η αυξημένη υγρασία δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα του σπιτιού, αλλά μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας και να προκαλέσει φθορές σε έπιπλα, υφάσματα και τοίχους.

Ένα cozy σαλόνι με ανοιχτό παράθυρο και μαξιλάρια στον καναπέ, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Pexels

Το καλό είναι ότι υπάρχουν αρκετές απλές συνήθειες που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου, ώστε να περιορίσεις την υγρασία και να διατηρήσεις τον χώρο σου πιο υγιεινό και ευχάριστο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις μεγάλες αλλαγές ή να ξοδέψεις μια περιουσία. Με 5 πρακτικά tips μπορείς να ξεκινήσεις να προστατεύεις το σπίτι σου, αρκεί να θυμάσαι ότι το σημαντικότερο είναι να αντιμετωπίζεις την αιτία του προβλήματος και όχι απλώς τα σημάδια που αφήνει.

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5 tips για να μην έχεις υγρασία στο σπίτι σου

1. Άνοιγε καθημερινά τα παράθυρα για σωστό αερισμό

Μπορεί τις κρύες ημέρες να θέλεις να κρατάς τα παράθυρα συνεχώς κλειστά, όμως ο αερισμός είναι απαραίτητος για να απομακρύνεται ο υγρός αέρας από το σπίτι. Άνοιγε τα παράθυρα για περίπου 10-15 λεπτά, ιδανικά δημιουργώντας ρεύμα αέρα, ώστε να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα στους χώρους. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στο υπνοδωμάτιο, την κουζίνα και το μπάνιο, όπου συχνά συγκεντρώνεται περισσότερη υγρασία. Αν ο εξωτερικός αέρας είναι πολύ υγρός ή βρέχει, προσαρμόζεις τον αερισμό ανάλογα με τις συνθήκες.

Ένα cozy σαλόνι με τζάκι, ξύλινα δοκάρια και άνετο καναπέ, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Unsplash

2. Μην αφήνεις τα ρούχα να στεγνώνουν μέσα στο σπίτι χωρίς εξαερισμό

Ένα από τα συχνότερα λάθη που μπορεί να αυξήσουν την υγρασία είναι το άπλωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, ειδικά όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός. Καθώς στεγνώνουν, απελευθερώνουν υδρατμούς στον αέρα, οι οποίοι συσσωρεύονται στους χώρους. Αν δεν έχεις μπαλκόνι ή εξωτερικό χώρο, προσπάθησε να τα απλώνεις σε ένα δωμάτιο με καλό εξαερισμό και ανοιχτό παράθυρο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Εναλλακτικά, ένας αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαχείριση της υγρασίας.

Ένα cozy υπνοδωμάτιο με λευκά σεντόνια, πορτοκαλί μαξιλάρι, καφέ παντόφλες και διακοσμητικά στοιχεία για το χειμώνα.
Pexels

3. Χρησιμοποίησε απορροφητήρα και εξαερισμό στην κουζίνα και το μπάνιο

Το μαγείρεμα, το ζεστό ντους και οι υδρατμοί που δημιουργούνται στο μπάνιο αποτελούν σημαντικές πηγές υγρασίας. Φρόντισε να χρησιμοποιείς τον απορροφητήρα όταν μαγειρεύεις και να ενεργοποιείς τον εξαερισμό στο μπάνιο κατά τη διάρκεια και μετά το ντους. Αν δεν υπάρχει εξαεριστήρας, άνοιξε το παράθυρο για να απομακρυνθούν οι υδρατμοί. Μια ακόμη χρήσιμη συνήθεια είναι να σκουπίζεις τα νερά από τα πλακάκια και τις επιφάνειες μετά το μπάνιο, ώστε να περιορίζεις την παραμονή της υγρασίας.

Σαλόνι με τζάκι και διακοσμητικά στοιχεία για να γίνει το σπίτι πιο cozy τον χειμώνα.
Pexels

4. Κράτησε τα έπιπλα σε μικρή απόσταση από τους τοίχους

Μπορεί να μην το σκέφτεσαι, αλλά όταν οι μεγάλες ντουλάπες, οι καναπέδες και τα κρεβάτια ακουμπούν ακριβώς στους τοίχους, περιορίζεται η κυκλοφορία του αέρα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν τη συμπύκνωση υγρασίας και την εμφάνιση μούχλας, ειδικά σε εξωτερικούς ή κρύους τοίχους. Προσπάθησε να αφήνεις ένα μικρό κενό ανάμεσα στα έπιπλα και τις επιφάνειες, ώστε να κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας. Έλεγχε επίσης τακτικά το πίσω μέρος των επίπλων και το εσωτερικό των ντουλαπών για τυχόν σημάδια υγρασίας.

Νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη στον καναπέ, με τα πόδια της να προεξέχουν, σε μια σκηνή που μπορεί να υποδηλώνει έξυπνες συνήθειες.
Pexels

5. Επένδυσε σε έναν αφυγραντήρα και παρακολούθησε τα επίπεδα υγρασίας

Αν η υγρασία στο σπίτι σου είναι συχνό πρόβλημα, ένας αφυγραντήρας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Η συσκευή απομακρύνει την περιττή υγρασία από τον αέρα και βοηθά να διατηρείς πιο ισορροπημένα επίπεδα στον χώρο. Ένας πρακτικός τρόπος να γνωρίζεις τι συμβαίνει είναι να χρησιμοποιήσεις ένα υγρόμετρο, ώστε να μετράς την υγρασία στο σπίτι. Σε γενικές γραμμές, ένα επίπεδο σχετικής υγρασίας περίπου 30%-50% θεωρείται κατάλληλο για τους εσωτερικούς χώρους. Απόφυγε, ωστόσο, να λειτουργείς τον αφυγραντήρα χωρίς λόγο, καθώς ο υπερβολικά ξηρός αέρας δεν είναι επιθυμητός.

Γυναίκα με λευκό φόρεμα κοιτάζει έξω από το παράθυρο, ενώ ένα σερβίτσιο τσαγιού βρίσκεται στο τραπέζι.
Pexels

Τι να κάνεις αν έχει ήδη εμφανιστεί μούχλα στους τοίχους;

Αν έχεις παρατηρήσει μαύρα ή πρασινωπά σημάδια στους τοίχους, μην αρκεστείς στο να τα καλύψεις με μπογιά ή να τα καθαρίσεις επιφανειακά. Πρώτα χρειάζεται να εντοπίσεις την αιτία: μπορεί να πρόκειται για συμπύκνωση υδρατμών, διαρροή σωλήνα, εισροή νερού από την ταράτσα ή κάποιο πρόβλημα μόνωσης. Αν δεν αντιμετωπιστεί η πηγή της υγρασίας, η μούχλα είναι πιθανό να επιστρέψει.

Φυτό εσωτερικού χώρου δίπλα σε παράθυρο με γιρλάντα από μπαλάκια και ξύλινη ραφιέρα με βιβλία και κάμερα.
Πηγή: Unsplash

Για μικρές επιφανειακές περιοχές μπορείς να ακολουθήσεις τις κατάλληλες οδηγίες καθαρισμού, χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και εξασφαλίζοντας καλό αερισμό. Μην αναμειγνύεις ποτέ διαφορετικά καθαριστικά, ιδιαίτερα προϊόντα με χλωρίνη και αμμωνία. Αν η μούχλα καλύπτει μεγάλη επιφάνεια, επανεμφανίζεται ή υπάρχει έντονη μυρωδιά χωρίς εμφανή αιτία, είναι προτιμότερο να απευθυνθείς σε ειδικό. Το σημαντικότερο είναι να μην περιμένεις να εμφανιστούν οι πρώτες μαύρες κηλίδες για να ασχοληθείς με την υγρασία. Ο σωστός αερισμός, η προσεκτική διαχείριση των υδρατμών και ο έλεγχος των επιπέδων υγρασίας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Ένα σπίτι δεν χρειάζεται μόνο να δείχνει όμορφο, αλλά και να είναι ένας καθαρός και υγιεινός χώρος για εσένα και τους ανθρώπους σου.

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σπίτι υγρασία
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