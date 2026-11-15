Beauty 15.11.2026

Τα ροζ μάγουλα των anime γίνονται η μεγαλύτερη beauty εμμονή

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Εμπνευσμένο από τον κόσμο των ιαπωνικών anime φέρνει στο προσκήνιο τα έντονα ροζ μάγουλα και την πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το anime blush είναι μια νέα beauty τάση εμπνευσμένη από τα ιαπωνικά animation.
  • Χαρακτηρίζεται από έντονα ροζ μάγουλα, φρέσκια όψη και παιχνιδιάρικη αισθητική.
  • Το ρουζ εφαρμόζεται στα μήλα των ζυγωματικών και στο κέντρο της μύτης για φωτεινό αποτέλεσμα.
  • Η τάση κερδίζει δημοτικότητα στα social media και υιοθετείται από celebrities.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα beauty trend που έρχεται να δώσει μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση στο μακιγιάζ μας, αυτό είναι το anime blush. Εμπνευσμένο από τον πολύχρωμο κόσμο των ιαπωνικών animation, το συγκεκριμένο makeup look φέρνει στο προσκήνιο τα έντονα ροζ μάγουλα, τη φρέσκια επιδερμίδα και μια σχεδόν κουκλίστικη αισθητική.

https://www.instagram.com/douyinmakeuptips__/
https://www.instagram.com/douyinmakeuptips__/

Η φιλοσοφία του είναι απλή. Το ρουζ δεν λειτουργεί απλώς ως μια διακριτική πινελιά χρώματος, αλλά γίνεται ο πρωταγωνιστής ολόκληρου του μακιγιάζ. Έντονο ροζ, φωτεινή όψη και μια δόση αθωότητας συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει χαρακτήρα anime και ανανεώνει ακόμη και το πιο απλό καθημερινό beauty look.

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Η τάση έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει έδαφος στα social media, με celebrities να υιοθετούν τη χαριτωμένη αισθητική της. Αν θέλεις, λοιπόν, να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό από το κλασικό φυσικό ρουζ, το anime blush είναι η ιδανική αφορμή για να πειραματιστείς με το χρώμα.

Τι είναι το anime blush

Το anime blush αντλεί έμπνευση από τους εκφραστικούς χαρακτήρες των ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων, οι οποίοι συχνά έχουν έντονα ροζ μάγουλα που τονίζουν τα συναισθήματα και τις εκφράσεις τους.

Στη σύγχρονη beauty εκδοχή του, το trend μεταφράζεται σε ζωηρό ροζ ρουζ που εφαρμόζεται κυρίως στα μήλα των ζυγωματικών, αλλά και στο κέντρο της μύτης. Το αποτέλεσμα είναι ένα έντονο, girly flush που κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο φρέσκια και φωτεινή.

@honeyval__ Así se aplican el blush en Japón👀✨💗🫰🏼 #japanseblush #comoaplicarubor #animeblush #blushlovers #noespublicidad ♬ sonido original – Honey🧚🏽

1. Δημιούργησε μια ομοιόμορφη βάση

Ξεκίνα με την προετοιμασία της επιδερμίδας σου, εφαρμόζοντας την ενυδατική σου κρέμα και ένα foundation με την κάλυψη που προτιμάς. Χρησιμοποίησε λίγο concealer στα σημεία που θέλεις να εξισορροπήσεις και απόφυγε τις υπερβολές, ώστε η βάση να παραμείνει φυσική και φωτεινή.

2. Πρόσθεσε διακριτικό contour

Για να δώσεις διάσταση στο πρόσωπο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ψυχρό καφέ contour στα ζυγωματικά και κοντά στους κροτάφους. Κράτησε την εφαρμογή απαλή, καθώς το επίκεντρο του συγκεκριμένου look είναι το έντονο χρώμα στα μάγουλα.

https://www.instagram.com/zaralarsson/
https://www.instagram.com/zaralarsson/

3. Επίλεξε ένα έντονο ροζ ρουζ

Εδώ βρίσκεται όλη η μαγεία του trend. Προτίμησε ένα ζωηρό pink ή hot pink ρουζ, σε κρεμώδη ή υγρή υφή. Εφάρμοσέ το στα μήλα των ζυγωματικών και πρόσθεσε λίγη ποσότητα στο κέντρο της μύτης, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της anime αισθητικής.

4. Κάνε layering για μεγαλύτερη ένταση

Ένα μικρό beauty trick που θα κάνει τη διαφορά είναι να συνδυάσεις δύο διαφορετικές υφές. Αφού εφαρμόσεις το κρεμώδες ρουζ, πρόσθεσε από πάνω μια μικρή ποσότητα από ένα powder blush σε αντίστοιχη απόχρωση. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσεις την ένταση του χρώματος και θα βοηθήσεις το αποτέλεσμα να διαρκέσει περισσότερο.

https://www.instagram.com/aikaagustin/
https://www.instagram.com/aikaagustin/

5. Ολοκλήρωσε με λάμψη

Για το τελικό αποτέλεσμα, πρόσθεσε λίγο highlighter στα ψηλότερα σημεία των ζυγωματικών. Η διακριτική λάμψη θα δώσει μια πιο φωτεινή διάσταση στην επιδερμίδα, διατηρώντας παράλληλα τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του μακιγιάζ.

Το πιο girly beauty trend που αξίζει να δοκιμάσεις

Το anime blush είναι μια υπενθύμιση ότι το μακιγιάζ δεν χρειάζεται πάντα να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ή να κινείται σε ουδέτερες αποχρώσεις. Μπορεί να είναι δημιουργικό, διασκεδαστικό και να αποτυπώνει τη διάθεσή μας.

https://www.instagram.com/midorisouu834/
https://www.instagram.com/midorisouu834/

Είτε επιλέξεις μια πιο διακριτική εκδοχή με απαλό ροζ είτε τολμήσεις ένα έντονο hot pink αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο trend είναι ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις την beauty routine σου. Και το καλύτερο; Χρειάζεσαι ουσιαστικά μόνο ένα ρουζ για να δώσεις στο καθημερινό σου μακιγιάζ μια χαριτωμένη, anime-inspired πινελιά.

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Anime beauty μακιγιάζ ρουζ
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