Fashion 15.11.2026

Η Anastasia φόρεσε micro pants στο MadWalk 2025 και μάς έδωσε την απόλυτη στιλιστική πρόταση

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Με αφορμή το MadWalk 2026, κάνουμε flashback στο look της Anastasia από το MadWalk 2025 και παίρνουμε έμπνευση από τα micro pants
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Anastasia εμφανίστηκε στο MadWalk 2025 με micro pants, συνδυάζοντάς τα με πουκάμισο, γραβάτα και oversized blazer.
  • Το outfit της Anastasia συνδύαζε αυστηρό tailoring με urban αισθητική, δημιουργώντας μια δυναμική σιλουέτα.
  • Τα micro pants μπορούν να φορεθούν με διάφορους τρόπους, από αυστηρό ύφος μέχρι πιο χαλαρό, ανάλογα με τα υπόλοιπα κομμάτια.
  • Η εμφάνιση της Anastasia στο MadWalk αποτέλεσε μια στιλιστική πρόταση για το πώς να φορεθούν τα micro pants με αυτοπεποίθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και, όσο μετράμε αντίστροφα για τη φετινή διοργάνωση, οι εμφανίσεις της περσινής χρονιάς εξακολουθούν να προσφέρουν fashion έμπνευση. Ανάμεσα στα looks που ξεχώρισαν ήταν εκείνο από την Anastasia, η οποία ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την About You για να ερμηνεύσει το «Ζωντανή», επιλέγοντας ένα outfit που έφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο τολμηρές τάσεις της μόδας, τα micro pants.

anastasia_madwalk_2025

Τα κοντά shorts έχουν βρει τη θέση τους στις σύγχρονες εμφανίσεις, ισορροπώντας ανάμεσα στη μίνιμαλ αισθητική και το statement ντύσιμο. Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή με την About You, ερμηνεύοντας το «Ζωντανή», σε ένα έντονα ρυθμικό act με νεανική ενέργεια, χορευτικό χαρακτήρα και ξεκάθαρες street αναφορές. Μαζί με την ομάδα της, παρουσίασε τα τελικά looks της συνεργασίας της με το brand, ενώ ο DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) ενίσχυσε τον παλμό και την club αισθητική του performance.

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Στο επίκεντρο της εμφάνισης βρέθηκε ένα μαύρο micro pants shorts, το οποίο συνδυάστηκε με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Το κλασικό, σχεδόν office-inspired επάνω μέρος δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το κοντό μήκος του shorts, ενώ το μαύρο oversized blazer πρόσθεσε όγκο και μια πιο δυναμική διάσταση στη σιλουέτα.

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Photo: Akim Tsatsoulis

Τη διαφορά έκαναν οι statement καρφίτσες στο σακάκι, που έδωσαν στο σύνολο μια πιο προσωπική και fashion-forward πινελιά. Το μαύρο καλσόν και οι ψηλές μπότες ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, δημιουργώντας μια ενιαία χρωματική γραμμή και ενισχύοντας τον χαρακτήρα του look. Από το αυστηρό πουκάμισο μέχρι το oversized σακάκι, κάθε κομμάτι συνέβαλε σε ένα σύνολο που συνδύαζε το tailoring με την urban αισθητική.

Πώς να φορέσεις τα micro pants

Το ενδιαφέρον με τα micro pants είναι πως δεν περιορίζονται σε ένα μόνο στιλ. Μπορούν να αποκτήσουν πιο αυστηρό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με λευκό πουκάμισο, σακάκι με έντονους ώμους και loafers ή ψηλές μπότες. Αντίθετα, ένα απλό εφαρμοστό top και ένα ζευγάρι sneakers δημιουργούν μια πιο χαλαρή εκδοχή, ιδανική για όσες θέλουν να πειραματιστούν με την τάση χωρίς να καταφύγουν σε ένα βραδινό outfit.

https://www.instagram.com/svenjagzer/
https://www.instagram.com/svenjagzer/

Ένας ακόμη τρόπος να τα εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου είναι να παίξεις με τις αναλογίες. Ένα oversized blazer, ένα μακρύ παλτό ή ένα πιο χαλαρό πουκάμισο δημιουργούν αντίθεση με το κοντό μήκος του shorts και δίνουν στο σύνολο ισορροπία. Το καλσόν μπορεί επίσης να αλλάξει αισθητά το αποτέλεσμα, ειδικά όταν συνδυάζεται με μπότες και κομμάτια σε παρόμοιες αποχρώσεις.

https://www.instagram.com/jackienapolitano/
https://www.instagram.com/jackienapolitano/

Η εμφάνιση της Anastasia στο MadWalk 2025 έδειξε πώς τα micro pants μπορούν να γίνουν το επίκεντρο ενός σύγχρονου fashion look. Με την αντίθεση ανάμεσα στο αυστηρό tailoring και το τολμηρό μήκος, αλλά και με τις urban αναφορές που χαρακτήρισαν ολόκληρο το performance, το συγκεκριμένο styling αποτελεί μια ενδιαφέρουσα έμπνευση για όσες θέλουν να δοκιμάσουν την τάση με αυτοπεποίθηση.

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Fashion Madwalk MadWalk 2025 Αναστασία
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