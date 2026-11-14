Νews 14.11.2026

Ο Πρέσβης της Κίνας επισκέφθηκε το MAD TV – Στο επίκεντρο η συνεργασία Ελλάδας και Κίνας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, συναντήθηκε με τον ιδρυτή και CEO του MAD TV, κ. Ανδρέα Κουρή, συζητώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των media
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Πρέσβης της Κίνας επισκέφθηκε το MAD TV για να συζητήσει συνεργασία.
  • Εστιάστηκαν στις ανταλλαγές μέσων ενημέρωσης και πολιτισμού μεταξύ νέων.
  • Ο Πρέσβης παρουσίασε το αναπτυξιακό όραμα της Κίνας και στήριξε τη συνεργασία.
  • Το MAD TV εξέφρασε την ετοιμότητά του για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κίνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Fang Qiu, επισκέφθηκε κατόπιν πρόσκλησης τα κεντρικά γραφεία του MAD TV, του μεγαλύτερου μουσικού και πολυμεσικού οργανισμού της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχε εκτενή συζήτηση με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, κ. Ανδρέα Κουρή, εστιάζοντας στη συνεργασία των μέσων ενημέρωσης Κίνας-Ελλάδας καθώς και στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των νέων των δύο χωρών.

mad_tv_kina

Κατά τη συνάντηση, ο Πρέσβης Fang Qiu παρουσίασε το πνεύμα της Πέμπτης Ολομέλειας της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, καθώς και το αναπτυξιακό όραμα του 15ου Πενταετούς Πλάνου της χώρας. Όπως επεσήμανε, η Κίνα και η Ελλάδα διαθέτουν δύο αρχαίους πολιτισμούς με βαθιές ρίζες, αμοιβαία κατανόηση και παραδοσιακή φιλία, ενώ οι πολιτιστικές τους ανταλλαγές έχουν ήδη αποφέρει σημαντικούς καρπούς.

Διάβασε επίσης: Πώς είναι πραγματικά η ζωή στην Κίνα; Όσα είδαμε στη Zhejiang και μάς εξέπληξαν!

Αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη πορεία και την ευρεία απήχηση του MAD TV στον χώρο της ελληνικής μουσικής κουλτούρας και των νέων μέσων, τόνισε ότι η κινεζική πλευρά στηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κινεζικών μέσων ενημέρωσης και του MAD TV. Στόχος είναι, με συνδετικό κρίκο τη μουσική και τον πολιτισμό, να δημιουργηθούν περισσότερες πολυδιάστατες και σταθερές γέφυρες επικοινωνίας για τους νέους, εμπλουτίζοντας τη διμερή πολιτιστική συνεργασία και προσδίδοντας νεανική δυναμική στη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ελλάδας.

kina_madtv

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρέας Κουρής αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής του στο Forum Liangzhu και στις επαφές που είχε με κινεζικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Υπογράμμισε ότι το MAD TV εκτιμά βαθύτατα τη φιλία μεταξύ των δύο πολιτισμών και εξέφρασε την ετοιμότητα του ομίλου να εμβαθύνει περαιτέρω την πρακτική συνεργασία με την Κίνα στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας και της αλληλεπίδρασης των νέων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των δύο λαών.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

madtv ΕΛΛΑΔΑ Κίνα Πρέσβης Κίνας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll

Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll

14.11.2026
Επόμενο
Mogging: Η viral λέξη των Gen Z και Alpha που έγινε η λέξη της χρονιάς για το 2026

Mogging: Η viral λέξη των Gen Z και Alpha που έγινε η λέξη της χρονιάς για το 2026

14.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll
Life

Γιατί να μην πιάνεις το κινητό μόλις ξυπνήσεις – Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου από το πρώτο scroll

14.11.2026
Η K-beauty περνά από το skincare στις αισθητικές θεραπείες και αλλάζει τα δεδομένα
Beauty

Η K-beauty περνά από το skincare στις αισθητικές θεραπείες και αλλάζει τα δεδομένα

14.11.2026
Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα μείνεις σπίτι: 5 προορισμοί για την πιο όμορφη μικρή απόδραση
Life

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα μείνεις σπίτι: 5 προορισμοί για την πιο όμορφη μικρή απόδραση

14.11.2026
Είναι αληθινή η συμπερίληψη στις πασαρέλες ή απλώς ένα έξυπνο trick των μεγάλων brands;
Fashion

Είναι αληθινή η συμπερίληψη στις πασαρέλες ή απλώς ένα έξυπνο trick των μεγάλων brands;

14.11.2026
Τα όνειρα που βλέπεις τη νύχτα αποκαλύπτουν πολλά για το ζώδιό σου – Ονειρεύεσαι κι εσύ έτσι;
Life

Τα όνειρα που βλέπεις τη νύχτα αποκαλύπτουν πολλά για το ζώδιό σου – Ονειρεύεσαι κι εσύ έτσι;

14.11.2026
Το θρυλικό ζαφείρι Ρομανόφ που σάρωσε τα ταμεία: Πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Sotheby’s
Life

Το θρυλικό ζαφείρι Ρομανόφ που σάρωσε τα ταμεία: Πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Sotheby’s

13.11.2026
Πώς να μεταμορφώσεις μια παλιά τουαλέτα υπνοδωματίου σε σύγχρονο vanity σε 3 βήματα!
Life

Πώς να μεταμορφώσεις μια παλιά τουαλέτα υπνοδωματίου σε σύγχρονο vanity σε 3 βήματα!

13.11.2026
Έχεις black humor; Η επιστήμη εξηγεί τι σημαίνει αυτό για σένα
Life

Έχεις black humor; Η επιστήμη εξηγεί τι σημαίνει αυτό για σένα

13.11.2026
Ο απαράβατος κανόνας υγιεινής – Κάθε πότε πρέπει να πλένεις σεντόνια και πετσέτες
Life

Ο απαράβατος κανόνας υγιεινής – Κάθε πότε πρέπει να πλένεις σεντόνια και πετσέτες

13.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες