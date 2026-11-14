Ο Πρέσβης της Κίνας επισκέφθηκε το MAD TV – Στο επίκεντρο η συνεργασία Ελλάδας και Κίνας

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, συναντήθηκε με τον ιδρυτή και CEO του MAD TV, κ. Ανδρέα Κουρή, συζητώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των media

Με μια ματιά Ο Πρέσβης της Κίνας επισκέφθηκε το MAD TV για να συζητήσει συνεργασία.

Εστιάστηκαν στις ανταλλαγές μέσων ενημέρωσης και πολιτισμού μεταξύ νέων.

Ο Πρέσβης παρουσίασε το αναπτυξιακό όραμα της Κίνας και στήριξε τη συνεργασία.

Το MAD TV εξέφρασε την ετοιμότητά του για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κίνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Fang Qiu, επισκέφθηκε κατόπιν πρόσκλησης τα κεντρικά γραφεία του MAD TV, του μεγαλύτερου μουσικού και πολυμεσικού οργανισμού της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχε εκτενή συζήτηση με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, κ. Ανδρέα Κουρή, εστιάζοντας στη συνεργασία των μέσων ενημέρωσης Κίνας-Ελλάδας καθώς και στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των νέων των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρέσβης Fang Qiu παρουσίασε το πνεύμα της Πέμπτης Ολομέλειας της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, καθώς και το αναπτυξιακό όραμα του 15ου Πενταετούς Πλάνου της χώρας. Όπως επεσήμανε, η Κίνα και η Ελλάδα διαθέτουν δύο αρχαίους πολιτισμούς με βαθιές ρίζες, αμοιβαία κατανόηση και παραδοσιακή φιλία, ενώ οι πολιτιστικές τους ανταλλαγές έχουν ήδη αποφέρει σημαντικούς καρπούς.

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Αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη πορεία και την ευρεία απήχηση του MAD TV στον χώρο της ελληνικής μουσικής κουλτούρας και των νέων μέσων, τόνισε ότι η κινεζική πλευρά στηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κινεζικών μέσων ενημέρωσης και του MAD TV. Στόχος είναι, με συνδετικό κρίκο τη μουσική και τον πολιτισμό, να δημιουργηθούν περισσότερες πολυδιάστατες και σταθερές γέφυρες επικοινωνίας για τους νέους, εμπλουτίζοντας τη διμερή πολιτιστική συνεργασία και προσδίδοντας νεανική δυναμική στη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρέας Κουρής αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής του στο Forum Liangzhu και στις επαφές που είχε με κινεζικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης. Υπογράμμισε ότι το MAD TV εκτιμά βαθύτατα τη φιλία μεταξύ των δύο πολιτισμών και εξέφρασε την ετοιμότητα του ομίλου να εμβαθύνει περαιτέρω την πρακτική συνεργασία με την Κίνα στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας και της αλληλεπίδρασης των νέων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των δύο λαών.

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