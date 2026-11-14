Life 14.11.2026

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα μείνεις σπίτι: 5 προορισμοί για την πιο όμορφη μικρή απόδραση

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Από γραφικά σοκάκια και πέτρινα χωριά μέχρι ορεινά τοπία και λίμνες, υπάρχουν πολλοί προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψεις χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψεις μακριά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Ναύπλιο προσφέρει γραφικά σοκάκια, ιστορικά μνημεία και όμορφη θέα στη θάλασσα για μια χαλαρωτική απόδραση.
  • Η Αράχωβα είναι ιδανική για λάτρεις του βουνού, με πέτρινα σπίτια, τοπικές γεύσεις και κοντινή απόσταση από τους Δελφούς.
  • Τα Καλάβρυτα συνδυάζουν φύση, ιστορία, τη διαδρομή του Οδοντωτού και χειμερινές δραστηριότητες.
  • Τα Τρίκαλα Κορινθίας και η Δημητσάνα προσφέρουν ήρεμα Σαββατοκύριακα στη φύση με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και εντυπωσιακά τοπία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζεται να περιμένεις τις επόμενες διακοπές για να αλλάξεις παραστάσεις. Ένα Σαββατοκύριακο αρκεί για να αφήσεις πίσω την καθημερινότητα, να γεμίσεις ενέργεια και να ανακαλύψεις όμορφα μέρη, με ένα ταξίδι λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα με ένα ταξίδι. Είτε προτιμάς βουνό και φύση είτε γραφικά σοκάκια και καλό φαγητό, υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια μικρή αλλά απολαυστική απόδραση.

Πανοραμική θέα μιας παραθαλάσσιας πόλης με κόκκινες στέγες και γαλάζια θάλασσα, ιδανική για μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα.
Pexels

1. Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για διήμερη εκδρομή. Η παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια, τα νεοκλασικά κτίρια και τα όμορφα καφέ δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλαρές βόλτες. Μπορείς να επισκεφτείς το Παλαμήδι, να δεις από κοντά το Μπούρτζι και να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα.

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2. Αράχωβα

Αν αγαπάς το βουνό και τα χειμωνιάτικα τοπία, η Αράχωβα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα πέτρινα σπίτια, τα cozy καφέ και οι παραδοσιακές ταβέρνες δημιουργούν ένα σκηνικό που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις τοπικές γεύσεις, όπως τη φημισμένη φορμαέλα, ενώ μπορείς να συνδυάσεις την εκδρομή με μια επίσκεψη στους Δελφούς.

Γυναίκα οργανώνει τη βαλίτσα της στο πάτωμα, ετοιμάζοντας τα ρούχα για ένα ταξίδι χωρίς άγχος.
Pexels

3. Καλάβρυτα

Τα Καλάβρυτα συνδυάζουν φύση, ιστορία και όμορφες εμπειρίες. Μία από τις πιο ξεχωριστές δραστηριότητες είναι η διαδρομή με τον Οδοντωτό, μέσα από το εντυπωσιακό φαράγγι του Βουραϊκού. Η περιοχή προσφέρεται επίσης για βόλτες, καλό φαγητό και εξερεύνηση, ενώ το Χιονοδρομικό Κέντρο αποτελεί μια επιπλέον επιλογή τους χειμερινούς μήνες.

Δύο φίλες απολαμβάνουν τις χειμερινές διακοπές τους σε ένα τοπίο με χιόνι και ατμό.
Pexels

4. Τρίκαλα Κορινθίας

Τα Τρίκαλα Κορινθίας είναι ιδανικά αν θέλεις να απολαύσεις ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο μέσα στη φύση. Η περιοχή αποτελείται από τρεις γραφικούς οικισμούς, με όμορφα καταλύματα, παραδοσιακές ταβέρνες και υπέροχη θέα. Αξίζει να επισκεφτείς τη λίμνη Δόξα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της περιοχής, και να απολαύσεις τη βόλτα σου μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Τοπίο με άγρια ομορφιά στο βουνό και καθαρό αέρα για εκδρομή στη φύση.
Πηγή: Unsplash

5. Δημητσάνα

Η Δημητσάνα είναι ένας προορισμός που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή. Τα πέτρινα σπίτια, τα καλντερίμια και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Μπορείς να επισκεφτείς το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, να εξερευνήσεις τη φύση γύρω από το φαράγγι του Λούσιου και να απολαύσεις την ηρεμία του ορεινού τοπίου.

Άνθρωπος που ταξιδεύει και ανακαλύπτει νέους προορισμούς για την ανανέωση του μυαλού.
pexels.com

Μια μικρή απόδραση είναι πάντα καλή ιδέα!

Μερικές φορές, δεν χρειάζεσαι πολλές ημέρες άδειας ή ένα μεγάλο ταξίδι για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Ένα οργανωμένο διήμερο αρκεί για να αλλάξεις εικόνες, να δοκιμάσεις νέες γεύσεις και να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις. Διάλεξε τον προορισμό που σου ταιριάζει, ετοίμασε τη βαλίτσα σου και κάνε το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο διαφορετικό!

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