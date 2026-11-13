Life 13.11.2026

Ο απαράβατος κανόνας υγιεινής – Κάθε πότε πρέπει να πλένεις σεντόνια και πετσέτες

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Η παγίδα της φαινομενικής καθαριότητας, οι αόρατοι μικροοργανισμοί που πολλαπλασιάζονται κάθε βράδυ και οι ιδανικές θερμοκρασίες πλύσης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες πρέπει να πλένονται κάθε 7 ημέρες, ή συχνότερα αν ιδρώνεις πολύ ή έχεις αλλεργίες.
  • Οι πετσέτες σώματος πρέπει να πλένονται μετά από 3 χρήσεις για αποφυγή οσμών και βακτηρίων.
  • Οι πετσέτες προσώπου και χεριών είναι πιο επιβαρυμένες και χρειάζονται αλλαγή κάθε 1-2 ημέρες.
  • Το πλύσιμο των λευκών ειδών στους 60 βαθμούς Κελσίου εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν πέφτεις στο κρεβάτι σου το βράδυ μετά από μια εξαντλητική ημέρα ή τυλίγεσαι με μια αφράτη πετσέτα αμέσως μόλις βγεις από το ζεστό ντους, η αίσθηση της καθαριότητας και της θαλπωρής είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Παρόλα αυτά, μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι πολύ εύκολο να χάσεις τον λογαριασμό των ημερών και να αναβάλεις τη μπουγάδα για το επόμενο Σαββατοκύριακο, θεωρώντας πως εφόσον τα υφάσματα δείχνουν καθαρά και μυρίζουν ακόμα όμορφα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική, καθώς το ερώτημα κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τα σεντόνια και τις πετσέτες έχει μια αυστηρή επιστημονική απάντηση που αφορά άμεσα την υγεία της επιδερμίδας και του αναπνευστικού σου συστήματος.

Unsplash
Unsplash

Κάθε βράδυ που κοιμάσαι, το σώμα σου αποβάλλει χιλιάδες νεκρά κύτταρα, φυσικά έλαια, ιδρώτα και σάλιο, τα οποία απορροφώνται απευθείας από τις ίνες των σεντονιών και της μαξιλαροθήκης σου. Αυτό το ζεστό και υγρό περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο παράδεισο για τα ακάρεα της σκόνης, τους μύκητες και τα βακτήρια, τα οποία πολλαπλασιάζονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα χωρίς να γίνονται αντιληπτά με γυμνό μάτι. Αντίστοιχα, η πετσέτα με την οποία σκουπίζεσαι μετά το μπάνιο συγκρατεί υγρασία και υπολείμματα δέρματος, μετατρέποντας το μπάνιο σου σε έναν ιδανικό χώρο επώασης μικροβίων που επιστρέφουν στο καθαρό σου σώμα την επόμενη κιόλας ημέρα.

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Αν παρατηρείς ανεξήγητα σπυράκια στο πρόσωπο, ερεθισμούς στο δέρμα ή πρωινές αλλεργίες, ο ένοχος βρίσκεται πολύ πιθανόν στα υφάσματα που ακουμπούν καθημερινά πάνω σου. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα καθαριότητας για κάθε κατηγορία λευκών ειδών, ώστε να διατηρείς το σπίτι σου απόλυτα υγιεινό.

Pexels
Pexels

Τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες θέλουν αλλαγή μία φορά την εβδομάδα

Ο χρυσός κανόνας των ειδικών υγιεινής και των δερματολόγων είναι ξεκάθαρος και επιβάλλει να πλένεις τα σεντόνια σου αυστηρά κάθε 7 ημέρες. Αν ιδρώνεις έντονα στον ύπνο σου, κοιμάσαι γυμνή, έχεις κατοικίδια που ανεβαίνουν στο κρεβάτι ή υποφέρεις από εποχικές αλλεργίες, τότε καλό είναι να μειώσεις αυτό το διάστημα στις τρεις με τέσσερις ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η μαξιλαροθήκη σου, η οποία έρχεται σε άμεση επαφή με τα έλαια των μαλλιών και τα υπολείμματα προϊόντων περιποίησης, προκαλώντας φραγμένους πόρους και ακμή αν δεν αλλάζεται τακτικά.

Unsplash
Unsplash

Οι πετσέτες σώματος χρειάζονται πλύσιμο μετά από 3 χρήσεις

Παρόλο που χρησιμοποιείς την πετσέτα σου αφού έχεις ήδη πλυθεί, η τριβή με το δέρμα μεταφέρει πάνω της μικροοργανισμούς και νεκρά κύτταρα, ενώ η υγρασία του μπάνιου εμποδίζει το γρήγορο στέγνωμά της. Για να αποφύγεις τις δυσάρεστες οσμές και τη μεταφορά βακτηρίων, πρέπει να ρίχνεις την πετσέτα του σώματος στο καλάθι των απλύτων μετά από 3 το πολύ χρήσεις. Φρόντιζε πάντα να την απλώνεις καλά σε σημείο που αερίζεται ανάμεσα στα ντους και μην την αφήνεις ποτέ διπλωμένη ή κρεμασμένη πίσω από την πόρτα.

Pexels
Pexels

Οι πετσέτες προσώπου και χεριών απαιτούν καθημερινή σχεδόν φροντίδα

Οι μικρές πετσέτες που χρησιμοποιείς για να σκουπίσεις το πρόσωπο και τα χέρια σου είναι μακράν οι πιο επιβαρυμένες, καθώς έρχονται σε επαφή με μικρόβια πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της ημέρας και χρησιμοποιούνται συχνά από περισσότερα από ένα άτομα. Η πετσέτα των χεριών πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 ημέρες, ενώ για το πρόσωπό σου η ιδανική λύση είναι να χρησιμοποιείς μια φρέσκια πετσέτα κάθε 1 με 2 ημέρες, πλένοντας όλα τα λευκά είδη στους 60 βαθμούς κελσίου ώστε να εξουδετερώνονται αποτελεσματικά όλοι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί.

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