Μουσικά Νέα 13.11.2026

Η Anitta μαγνήτισε τα βλέμματα στα Latin Grammys 2026 – Δες την εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

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Δες την Anitta να λάμπει στα Latin Grammys με ένα εκρηκτικό medley από το άλμπουμ της «Equilibrium», τιμώντας την βραζιλιάνικη κουλτούρα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anitta εντυπωσίασε στα Latin Grammys με medley από το άλμπουμ «Equilibrium».
  • Ήταν υποψήφια για «Album of the Year» και «Best Portuguese Language Contemporary Pop Album».
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε χορό με χορευτές και ανάμεσα στο κοινό.
  • Η συνεργασία της με την Anastasia στο «Loca» προκάλεσε ενθουσιασμό.
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Η Anitta πραγματοποίησε μια αξέχαστη εμφάνιση στην σκηνή των Latin Grammys, μεταφέροντας την ενέργεια και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Βραζιλίας στο κοινό. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, γνωστή και ως η «Queen of Brazilian Pop», παρουσίασε ένα εκρηκτικό medley από τραγούδια του πολυβραβευμένου της άλμπουμ «Equilibrium».

Η Anitta με το ιδιαίτερο ντύσιμο της, έτοιμη να κατακτήσει τα charts με το τραγούδι «Loca».
https://www.instagram.com/anitta/

Η εμφάνισή της ξεκίνησε με την Anitta να εμφανίζεται με ένα ονειρικό, λευκό σύνολο. Συνοδευόμενη από μια ομάδα χορευτών, κατέκτησε τη σκηνή, ενώ στη συνέχεια χόρεψε ανάμεσα στο κοινό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Η ροή των τραγουδιών ήταν αψεγάδιαστη, συνδυάζοντας κομμάτια όπως τα «Choka Choka», «Desgraça», «Meia Noite» και «Ouro», αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

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Η Anitta ήταν υποψήφια για δύο σημαντικά βραβεία στην φετινή τελετή: «Album of the Year» και «Best Portuguese Language Contemporary Pop Album» για το «Equilibrium». Παρόλο που η Βραζιλιάνα σταρ μετράει 12 υποψηφιότητες και έχει ανέβει στο παρελθόν στη σκηνή των Latin Grammys, η φετινή βραδιά ήταν μια ακόμα ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο της, αν και παραμένει άπιαστη για το πρώτο της βραβείο.

https://www.instagram.com/anitta/
https://www.instagram.com/anitta/

Η φήμη της Anitta ως «Queen of Brazilian Pop» συνεχίζει να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Νωρίτερα φέτος, έκανε το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στο «Saturday Night Live», όπου ερμήνευσε τα «Choka Choka» και «Várias Quejas», κερδίζοντας τις εντυπώσεις του αμερικανικού κοινού.

Η ίδια η καλλιτέχνιδα είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μιλώντας στα Ισπανικά: «Θα είμαι στα Latin Grammys φέτος, θα τραγουδήσω και θα εμφανιστώ. Και είμαι υποψήφια, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Μην το χάσετε, θα είναι μια απίστευτη βραδιά».  Η πρόβλεψή της αποδείχθηκε απόλυτα σωστή, καθώς η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις και σπουδαίες ερμηνείες.

Η φετινή τελετή των Latin Grammys φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό lineup καλλιτεχνών, με συμμετοχές όπως οι Rosalía, Karol G, Daddy Yankee, Feid, Silvana Estrada, Jorge Drexler, Mon Laferte, Anitta, Carín León, Rawayana και Elena Rose. Τη βραδιά παρουσίασαν για άλλη μια φορά οι Maluma και Roselyn Sánchez.

Η επιτυχία της Anitta δεν περιορίζεται μόνο στις προσωπικές της εμφανίσεις. Η συνεργασία της με την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Anastasia στο τραγούδι «Loca» είχε προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική μουσική στη διεθνή σκηνή. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε με μεγάλη προσμονή, αναμενόταν να γίνει ένα από τα hits του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας την Anitta ως παγκόσμια superstar που ανοίγει δρόμους και για άλλους καλλιτέχνες.

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Anitta Latin Grammys 2026
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