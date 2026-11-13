Μουσικά Νέα 13.11.2026

Το πρώτο Latin Grammy του Sting είναι γεγονός – Ποιο τραγούδι τού χάρισε τη διάκριση

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Ο θρυλικός μουσικός βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» των Ca7riel & Paco Amoroso
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Sting κέρδισε το πρώτο του Latin Grammy στην κατηγορία «Καλύτερο Pop/Rock Τραγούδι».
  • Το βραβείο αφορά τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» των Ca7riel & Paco Amoroso.
  • Ο Sting βοήθησε τους Ca7riel & Paco Amoroso σε ένα πρόγραμμα ευεξίας για τη δημιουργία του άλμπουμ τους.
  • Το τραγούδι και το άλμπουμ «Free Spirits» είχαν και άλλες υποψηφιότητες στα φετινά Latin Grammys.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sting, ο αδιαμφισβήτητος θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πρόσθεσε ένα ακόμη σημαντικό βραβείο στη μακρά και λαμπρή καριέρα του, κερδίζοντας το πρώτο του Latin Grammy. Η διάκριση αυτή ήρθε στην κατηγορία «Καλύτερο Pop/Rock Τραγούδι» για τη συμμετοχή του στο κομμάτι «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día», το οποίο ερμηνεύουν οι Ca7riel & Paco Amoroso στο άλμπουμ τους «Free Spirits».

https://www.instagram.com/theofficialsting
https://www.instagram.com/theofficialsting

Αν και ο ίδιος ο Sting δεν ήταν παρών στην τελετή απονομής, οι Ca7riel & Paco Amoroso παραλαμβάνοντας το βραβείο, δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Βρετανό καλλιτέχνη. «Ο Sting ήταν καθοριστικός στην πορεία μας σε όλη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Paco Amoroso, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη δημιουργία του άλμπουμ. «Μας χάρισε τη ζεστασιά του, τον χώρο του. Έχουμε τον Sting να ευχαριστήσουμε για αυτή τη δόξα. Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά».

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Η συνεργασία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε τον ρόλο που έπαιξε ο Sting στην καλλιτεχνική πορεία των Ca7riel & Paco Amoroso. Σύμφωνα με επίσημο υλικό προώθησης του άλμπουμ «Free Spirits», ο Sting φέρεται να βοήθησε το χαοτικό δίδυμο να διαχειριστεί τη νέα του φήμη, κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ευεξίας σε ένα «μυστικό» ολιστικό κέντρο. Εκεί, οι καλλιτέχνες υποβλήθηκαν σε ένα «μεταμορφωτικό πρόγραμμα 12 βημάτων», το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση του «Free Spirits». Το άλμπουμ, όπως περιγράφεται, «αντιμετωπίζει τις δώδεκα εσωτερικές συγκρούσεις που τους οδήγησαν στα όριά τους».

https://www.instagram.com/theofficialsting
https://www.instagram.com/theofficialsting

Οι Ca7riel & Paco Amoroso, γνωστοί για το εκκεντρικό τους στυλ και την αφοσίωσή τους στην «παράσταση», έχουν εδραιωθεί ως από τις πιο ενδιαφέρουσες και ανατρεπτικές παρουσίες στη λατινοαμερικάνικη μουσική σκηνή. Η συμβολή ενός καλλιτέχνη παγκόσμιου βεληνεκούς όπως ο Sting, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο κύρος στην καλλιτεχνική τους εξέλιξη.

Η βράβευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Free Spirits» στα φετινά Latin Grammys. Συγκεκριμένα, το «Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día» ήταν υποψήφιο και για «Τραγούδι της Χρονιάς», ενώ το «Free Spirits» διεκδίκησε βραβείο στις κατηγορίες «Άλμπουμ της Χρονιάς» και «Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ».

Η πορεία του Sting, από τους θρυλικούς The Police μέχρι τη σόλο καριέρα του και τις απρόσμενες συνεργασίες, συνεχίζει να εμπνέει και να ανανεώνεται, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και η δημιουργικότητα μπορεί να ανθίσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η επιτυχία του στα Latin Grammys αποτελεί μια αναγνώριση της διαχρονικής του αξίας και της ικανότητάς του να συνδέεται με νέες γενιές καλλιτεχνών.

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