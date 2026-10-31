Μουσικά Νέα 31.10.2026

Πώς το «Ahí» εκτοξεύεται στην κορυφή – Το νέο ρεκόρ της Karol G με τον Drake

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Η Karol G κατακτά την κορυφή του Latin Airplay chart με το «Ahí», το ντουέτο της με τον Drake, και σημειώνει το 23ο Νο1 της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Ahí» της Karol G με τον Drake έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Latin Airplay chart.
  • Αυτή είναι η 23η πρωτιά της Karol G στο Latin Airplay, ξεπερνώντας τον Prince Royce.
  • Το «Ahí» είναι το τρίτο Νο. 1 της Karol G φέτος, ενώ για τον Drake είναι το τρίτο στο Latin Airplay.
  • Το τραγούδι κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στο Latin Rhythm Airplay chart, φέρνοντας στην Karol G το 20ο Νο. 1 της εκεί.
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Η Karol G συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να κατακτά την κορυφή των μουσικών charts, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το πιο πρόσφατο επίτευγμά της έρχεται με το ντουέτο της με τον Drake, «Ahí», το οποίο ανέβηκε στην πρώτη θέση του Billboard Latin Airplay chart. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί το 23ο Νο. 1 της Karol G στην εν λόγω κατηγορία, ξεπερνώντας πλέον τον Prince Royce στην ιστορική κατάταξη των καλλιτεχνών με τις περισσότερες πρωτιές.

karol_g_spotify
https://www.instagram.com/karolg/

Το τραγούδι «Ahí», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο ως μέρος του άλμπουμ της Karol G, No Me Arrepiento De Sentir Tanto, κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στο Latin Airplay chart χάρη σε μια αύξηση 5% στις ακροάσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς που εστιάζουν αποκλειστικά στη λατινική μουσική, κατά την εβδομάδα παρακολούθησης 16-22 Οκτωβρίου. Η επιτυχία αυτή δεν είναι η μόνη για την Karol G μέσα στο 2026, καθώς είναι το τρίτο της Νο. 1 τραγούδι φέτος, μετά τα «Coleccionando Heridas» με τον Marco Antonio Solís και το «BbY WOW» με την Judeline και τον rusowsky. Η καλλιτέχνης έχει καταφέρει να έχει πολλαπλές πρωτιές κάθε χρόνο από το 2018, όταν και σημείωσε τα δύο πρώτα της Νο. 1 με τα «Mi Cama» (με τον J Balvin featuring Nicky Jam) και «Calypso» (με τον Luis Fonsi και τη Stefflon Don).

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Η συνεργασία με τον Drake αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς για τον Καναδό ράπερ, το «Ahí» αποτελεί το τρίτο του Νο. 1 στο Latin Airplay chart. Προηγούμενες επιτυχίες του σε αυτή την κατηγορία ήταν η συμμετοχή του στο «Odio» του Romeo Santos το 2014 και στο «MIA» του Bad Bunny το 2018.

Η Karol G με το χαρακτηριστικό τατουάζ στην πλάτη της, ποζάρει για το τραγούδι «BbY WOW» που την έβαλε στην κορυφή.
https://www.instagram.com/karolg/

Η επιτυχία του «Ahí» δεν περιορίζεται μόνο στο Latin Airplay chart. Το τραγούδι κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στο Latin Rhythm Airplay chart, σηματοδοτώντας το 20ο Νο. 1 της Karol G σε αυτή τη λίστα. Με αυτό το επίτευγμα, η Karol G ισοφαρίζει τους Wisin, Yandel και Wisin & Yandel στην έκτη θέση των καλλιτεχνών με τις περισσότερες πρωτιές στην ιστορία του chart. Για τον Drake, πρόκειται για το δεύτερο Νο. 1 στο Latin Rhythm Airplay, μετά το «MIA».

Επιπλέον, το «Ahí» έχει ισχυρή παρουσία και σε άλλα σημαντικά charts του Billboard. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του multimetric Hot Latin Songs chart, όπου είχε περάσει μια εβδομάδα στην πρώτη θέση, και κατατάσσεται στο Νο. 88 του Billboard Hot 100, έχοντας φτάσει στο Νο. 44 κατά την πρώτη του εμφάνιση.

Η ιστορική πορεία της Karol G στα charts

Η Karol G έχει αποδείξει με συνέπεια την ικανότητά της να παραμένει στην κορυφή. Η λίστα με τα 23 τραγούδια της που έχουν φτάσει στο Νο. 1 του Latin Airplay chart περιλαμβάνει επιτυχίες όπως:

  • «Ahí» με Drake (2026)
  • «BbY WOW,» με Judeline και rusowsky (2026)
  • «Coleccionando Heridas» με Marco Antonio Solís (2026)
  • «Verano Rosa» με Feid (2025)
  • «Latina Foreva» (2025)
  • «Si Antes Te Hubiera Conocido» (2024)
  • «Qlona» με Peso Pluma (2024)
  • «Mi Ex Tenía Razón» (2023)
  • «TQG» με Shakira (2023)
  • «Provenza» (2022)
  • «Mamiii» με Becky G (2022)
  • «Sejodioto» (2022)
  • «El Makinon» με Mariah Angeliq (2021)
  • «Location» με Anuel AA και J Balvin (2021)
  • «Bichota» (2021)
  • «Ay, Dios Mío!» (2020)
  • «Caramelo» με Ozuna και Myke Towers (2020)
  • «Tusa» με Nicki Minaj (2020)
  • «China» με Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna και J Balvin (2019)
  • «Secreto» με Anuel AA (2019)
  • «Créeme» με Maluma (2019)
  • «Calypso» με Luis Fonsi και Stefflon Don (2018)
  • «Mi Cama» με J Balvin featuring Nicky Jam (2018)

Παράλληλα, ένα άλλο τραγούδι της Karol G, το «Alguien Que Te Amaba», ανεβαίνει γοργά στο Latin Airplay chart, φτάνοντας από τη 12η στην 7η θέση, με αύξηση 14% στις ακροάσεις. Αυτό σηματοδοτεί το 26ο top 10 της καλλιτέχνιδας στην καριέρα της.

Η Karol G με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κεντημένο μπούστο, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «BbY WOW».
https://www.instagram.com/karolg/

Η επιτυχία του «Ahí» και η σταθερή παρουσία της Karol G στα charts αποδεικνύουν τη δυναμική της και την ικανότητά της να παραμένει στην κορυφή, προσφέροντας συνεχώς επιτυχημένα τραγούδια στο κοινό της.

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Chart Drake Karol G
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