Η επέκταση του «Wildworld Tour 2027» – Οι KATSEYE προσθέτουν 11 νέους προορισμούς

Με μια ματιά Το girl group KATSEYE επεκτείνει την περιοδεία του "Wildworld Tour 2027" με 11 νέους προορισμούς σε Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Το άλμπουμ τους "WILD" έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200, ενισχύοντας την παγκόσμια επιτυχία τους.

Η περιοδεία στην Ασία ξεκινά στις 27 Ιανουαρίου από την Ιαπωνία, ενώ η Αυστραλία θα έχει shows τον Μάρτιο.

Το ντοκιμαντέρ "KATSEYE: WILD HEARTS" είναι διαθέσιμο στο Disney+ για τους θαυμαστές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς από κοντά τις εξελίξεις στην παγκόσμια pop σκηνή, είναι αδύνατον να μην έχεις προσέξει την εκρηκτική άνοδο που σημειώνει το διεθνές girl group KATSEYE. Τα κορίτσια που δημιουργήθηκαν μέσα από τη συνεργασία των κολοσσών HYBE x Geffen έχουν καταφέρει να μετατραπούν σε ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, σπάζοντας τα σύνορα και δημιουργώντας έναν τεράστιο πυρήνα αφοσιωμένων θαυμαστών, γνωστό ως EYEKONS. Η επιτυχία τους δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς των streams, καθώς η ζωντανή τους ενέργεια και η πολυαναμενόμενη περιοδεία τους Wildworld Tour αποδεικνύουν πως η διάθεσή τους για κατάκτηση της παγκόσμιας σκηνής δεν έχει ταβάνι.

Τα ευχάριστα νέα για τους απανταχού fans μόλις επιβεβαιώθηκαν, καθώς το συγκρότημα ανακοίνωσε την επίσημη επέκταση της περιοδείας του για τις αρχές του 2027, προσθέτοντας 11 νέες μεγάλες συναυλίες σε Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Με την προώθηση της Live Nation, το ασιατικό σκέλος ξεκινά στις 27 Ιανουαρίου από το εμβληματικό Yokohama Arena στην Ιαπωνία και συνεχίζει σε Μανίλα, Χονγκ Κονγκ, Σεούλ, Σεμπού, Σιγκαπούρη, Μπανγκόκ και Ταϊπέι. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι KATSEYE θα επιστρέψουν στην Αυστραλία για εκρηκτικά shows στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους στις 5 Μαρτίου στο Spark Arena του Όκλαντ.

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Παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τις νέες ημερομηνίες, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο σύνθετο ερώτημα γύρω από τη σύνθεση του group και την παρουσία της Sophia Laforteza. Μετά την προσωρινή της αποχή από τις εμφανίσεις που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για λόγους ψυχικής υγείας, η εταιρεία τους ανέφερε πως η επιστροφή της στη σκηνή υπολογίζεται για τον Ιανουάριο, κάτι που επιβεβαίωσαν πρόσφατα και τα υπόλοιπα μέλη –η Lara Raj, η Megan Skiendiel, η Yoonchae Jeong και η Daniela Avanzini– στο παρασκήνιο του 2026 Victoria’s Secret Fashion Show. Αν θέλεις να μάθεις τις λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων, τις τρέχουσες εμφανίσεις τους στη Βόρεια Αμερική και το ντοκιμαντέρ τους στο Disney+, συνέχισε να διαβάζει.

Η κατάκτηση του Billboard 200 και το φαινόμενο του άλμπουμ «WILD»

Η ανακοίνωση των νέων σταθμών της περιοδείας έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας που σημειώνει το άλμπουμ τους «WILD» από την HYBE x Geffen Records. Ο δίσκος εκτοξεύτηκε απευθείας στο No. 1 του Billboard 200 τον Αύγουστο, χαρίζοντας στις δύο φορές υποψήφιες για βραβείο Grammy καλλιτέχνιδες την πρώτη τους πρωτιά, μετά την επιτυχημένη πορεία του Beautiful Chaos το 2025 που είχε φτάσει μέχρι το No. 4. Αυτή τη στιγμή, το group βρίσκεται στο μέσο της πρώτης του μεγάλης περιοδείας σε arenas της Βόρειας Αμερικής, γεμίζοντας ασφυκτικά στάδια από το Μόντρεαλ μέχρι το Λος Άντζελες και το Μεξικό.

Η επιστροφή στην Αυστραλία και η υπόσχεση στους EYEKONS

Η συμπερίληψη της Αυστραλίας στο πρόγραμμα του 2027 υλοποιεί την υπόσχεση που είχαν δώσει τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψής τους νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Τότε, οι KATSEYE είχαν πραγματοποιήσει αποκλειστικές συναντήσεις με fans στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, με τη Lara Raj να δηλώνει δημόσια στο δίκτυο Nova πόσο πολύ αγαπούν τη χώρα και πόσο επιθυμούν να επιστρέψουν για μεγαλύτερες συναυλίες. Η γενική προπώληση για τα νέα shows ξεκινά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 2 μ.μ. τοπική ώρα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα katseye.world.

Το ντοκιμαντέρ KATSEYE: WILD HEARTS και το μέλλον του group

Για τους θαυμαστές που θέλουν να ρίξουν μια ματιά στα παρασκήνια της διαδρομής τους, το ντοκιμαντέρ KATSEYE: WILD HEARTS είναι ήδη διαθέσιμο για streaming διεθνώς στην πλατφόρμα του Disney+ (καθώς και στο Hulu για τις ΗΠΑ). Η παραγωγή αυτή καταγράφει την προσπάθεια, τις θυσίες και τη δημιουργική εξέλιξη των κοριτσιών, προσφέροντας το ιδανικό υλικό για να προετοιμαστείς κατάλληλα ενόψει των μεγάλων συναυλιών του 2027.

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