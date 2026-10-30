ΕΕΑΑ: Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στο επίκεντρο του IRONMAN® 70.3® Costa Navarino

Η ΕΕΑΑ στήριξε για 4η χρονιά το IRONMAN 70.3 Costa Navarino 2026 με δράσεις ενημέρωσης για την Ανακύκλωση και τη συμμετοχή των παιδιών

Με μια ματιά Η ΕΕΑΑ στήριξε για 4η χρονιά το IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, προωθώντας την ανακύκλωση συσκευασιών.

Διοργανώθηκαν ενημερωτικές και βιωματικές δράσεις για την ανακύκλωση συσκευασιών σε αθλητές και επισκέπτες.

Το περίπτερο της ΕΕΑΑ στην Navarino Agora ενημέρωσε για την κυκλική οικονομία και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

Το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026 ενθάρρυνε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσω παιχνιδιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) υποστήριξε για 4η συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη τριαθλητική διοργάνωση IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία, με τη συμμετοχή 1.700 τριαθλητών από 82 χώρες. Παράλληλα, η εταιρεία ήταν ονομαστικός χορηγός του ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Στην καρδιά ενός από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, 1.700 αθλητές, 500 εθελοντές και περισσότεροι από 4.000 θεατές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον πιο απαιτητό μονοήμερο αγώνα τριάθλου παγκοσμίως. Οι αθλητές διένυσαν την απόσταση IRONMAN 70.3, δηλαδή 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος.

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημερωτικών και βιωματικών δράσεων, η ΕΕΑΑ έφερε την Ανακύκλωση Συσκευασιών πιο κοντά σε αθλητές, επισκέπτες και οικογένειες. Στη Navarino Αgora, το διαδραστικό περίπτερο της ΕΕΑΑ αποτέλεσε σημείο ενημέρωσης για τη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων, την συμβολή της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην κυκλική οικονομία, παρουσιάζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα του Συστήματος των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παιδιά, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση με το παιχνίδι και τη συμμετοχή. Το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης, που στήθηκε στην παραλία του ξενοδοχείου W Costa Navarino, τα βιωματικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι μασκότ του Μπλε Κάδου και Μπλε Κώδωνα, έδωσαν στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν, με απλό και διαδραστικό τρόπο, τις αρχές της ορθής Ανακύκλωσης Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο και Μπλε Κώδωνα και τα οφέλη αυτής για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί αθλητές που συμμετείχαν στο ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026. Παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης και συμμετείχαν σε αγώνες δρόμου τριών αποστάσεων: 400 μ., 800 μ. και 1.200 μ., ανάλογα με την ηλικιακή τους κατηγορία. Ταυτόχρονα, παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών, συμμετείχαν στο Aquathlon, συνδυάζοντας 100 μ. κολύμβησης και 400 μ. τρεξίματος, βιώνοντας στην πράξη τη δική τους εμπειρία IRONMAN®.

Με σταθερή παρουσία και δράση εδώ και 25 χρόνια, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και την υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. Η παρουσία της εταιρείας στο IRONMAN® 70.3® επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της για περισσότερη και καλύτερη Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί περισσότερες από 4.200 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ, εκτός από υπόχρεους παραγωγούς, συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά 35%.

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕOAN) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν.4819/21. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους παραγωγούς συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ):

Website: www . herrco . gr

Instagram: mplekados_eeaa

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