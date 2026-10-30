Life 30.10.2026

ΕΕΑΑ: Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στο επίκεντρο του IRONMAN® 70.3® Costa Navarino

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ΕΕΑΑ στήριξε για 4η χρονιά το IRONMAN 70.3 Costa Navarino 2026 με δράσεις ενημέρωσης για την Ανακύκλωση και τη συμμετοχή των παιδιών
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η ΕΕΑΑ στήριξε για 4η χρονιά το IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, προωθώντας την ανακύκλωση συσκευασιών.
  • Διοργανώθηκαν ενημερωτικές και βιωματικές δράσεις για την ανακύκλωση συσκευασιών σε αθλητές και επισκέπτες.
  • Το περίπτερο της ΕΕΑΑ στην Navarino Agora ενημέρωσε για την κυκλική οικονομία και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
  • Το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026 ενθάρρυνε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσω παιχνιδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) υποστήριξε για 4η συνεχόμενη χρονιά τη μεγάλη τριαθλητική διοργάνωση IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 23 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στη Μεσσηνία, με τη συμμετοχή 1.700 τριαθλητών από 82 χώρες. Παράλληλα, η εταιρεία ήταν ονομαστικός χορηγός του ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την Ανακύκλωση Συσκευασιών.

ironman 70.3 costa navarino_

Στην καρδιά ενός από τους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου, 1.700 αθλητές, 500 εθελοντές και περισσότεροι από 4.000 θεατές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον πιο απαιτητό μονοήμερο αγώνα τριάθλου παγκοσμίως. Οι αθλητές διένυσαν την απόσταση IRONMAN 70.3, δηλαδή 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 χλμ. τρεξίματος.

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημερωτικών και βιωματικών δράσεων, η ΕΕΑΑ έφερε την Ανακύκλωση Συσκευασιών πιο κοντά σε αθλητές, επισκέπτες και οικογένειες. Στη Navarino Αgora, το διαδραστικό περίπτερο της ΕΕΑΑ αποτέλεσε σημείο ενημέρωσης  για τη σημασία της προστασίας των φυσικών πόρων, την συμβολή της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην κυκλική οικονομία, παρουσιάζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα του Συστήματος των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παιδιά, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση με το παιχνίδι και τη συμμετοχή. Το Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης, που στήθηκε στην παραλία του ξενοδοχείου W Costa Navarino, τα βιωματικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι μασκότ του Μπλε Κάδου και Μπλε Κώδωνα, έδωσαν στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν, με απλό και διαδραστικό τρόπο, τις αρχές της ορθής Ανακύκλωσης Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο και Μπλε Κώδωνα και τα οφέλη αυτής για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη πήραν οι μικροί αθλητές που συμμετείχαν στο ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2026. Παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης και συμμετείχαν σε αγώνες δρόμου τριών αποστάσεων: 400 μ., 800 μ. και 1.200 μ., ανάλογα με την ηλικιακή τους κατηγορία. Ταυτόχρονα, παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών, συμμετείχαν στο Aquathlon, συνδυάζοντας 100 μ. κολύμβησης και 400 μ. τρεξίματος, βιώνοντας στην πράξη τη δική τους εμπειρία IRONMAN®.

Με σταθερή παρουσία και δράση εδώ και 25 χρόνια, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή τους στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και την υιοθέτηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. Η παρουσία της εταιρείας στο IRONMAN® 70.3® επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της για περισσότερη και καλύτερη Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί περισσότερες από 4.200 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ, εκτός από υπόχρεους παραγωγούς, συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά 35%.

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕOAN) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν.4819/21. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους παραγωγούς συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ):

Website: www.herrco.gr

Instagram: mplekados_eeaa

Facebook: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – Μπλε Κάδος 

LinkedIn: hellenicrecoveryrecyclingcorporation/

YouTube: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η επέκταση του «Wildworld Tour 2027» – Οι KATSEYE προσθέτουν 11 νέους προορισμούς

Η επέκταση του «Wildworld Tour 2027» – Οι KATSEYE προσθέτουν 11 νέους προορισμούς

30.10.2026
Επόμενο
«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα
Beauty

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

30.10.2026
«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση
Fashion

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

30.10.2026
Paddington: Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ παίρνει παράταση στο Λονδίνο μέχρι το 2028
Life

Paddington: Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ παίρνει παράταση στο Λονδίνο μέχρι το 2028

30.10.2026
Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη σου να μιλάς συνεχώς
Life

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη σου να μιλάς συνεχώς

30.10.2026
Το MadWalk έφερε τη λάμψη του στην Ερμού: Όσα έγιναν στο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party
Beauty

Το MadWalk έφερε τη λάμψη του στην Ερμού: Όσα έγιναν στο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party

30.10.2026
Πώς είναι πραγματικά η ζωή στην Κίνα; Όσα είδαμε στη Zhejiang και μάς εξέπληξαν!
Life

Πώς είναι πραγματικά η ζωή στην Κίνα; Όσα είδαμε στη Zhejiang και μάς εξέπληξαν!

30.10.2026
Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα
Beauty

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

30.10.2026
«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές
Fashion

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

30.10.2026
Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές
Life

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

Skin flooding: Το viral μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει χωρίς φίλτρα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

Η τυρόπιτα «express» στην τοστιέρα που κάνει θραύση στο σχολείο

Η τυρόπιτα «express» στην τοστιέρα που κάνει θραύση στο σχολείο

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους