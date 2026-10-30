Life 30.10.2026

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη σου να μιλάς συνεχώς

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Μήπως νιώθεις ότι μιλάς περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες δες τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη για συνεχή συζήτηση και επικοινωνία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η υπερβολική ομιλία μπορεί να είναι τρόπος διαχείρισης άγχους, αμηχανίας ή ανάγκης για αποδοχή.
  • Η σιωπή μπορεί να δημιουργεί αμηχανία, οδηγώντας σε αυθόρμητη έναρξη νέων θεμάτων συζήτησης.
  • Η ομιλία μπορεί να λειτουργεί ως εκτόνωση, ανακούφιση ή ανάγκη να γίνεις αποδεκτή και κατανοητή.
  • Η ουσιαστική επικοινωνία απαιτεί ισορροπία, παύσεις και παρατήρηση των δικών σου αναγκών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται άνετα ακόμη και μέσα στη σιωπή και άλλοι που νιώθουν την ανάγκη να τη γεμίσουν με λέξεις. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, ίσως έχεις παρατηρήσει ότι όταν βρίσκεσαι με άλλους μιλάς ασταμάτητα, μοιράζεσαι ιστορίες, εξηγείς ξανά και ξανά όσα σκέφτεσαι ή ανοίγεις συνεχώς νέα θέματα συζήτησης. Μπορεί μάλιστα μετά από μια συνάντηση να σκέφτεσαι: «Μήπως μίλησα πολύ; Μήπως κούρασα τον άλλον;».

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Το να είσαι ομιλητική, φυσικά, δεν είναι κάτι κακό. Η επικοινωνία είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους με τους οποίους συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας. Το να εκφράζεις τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες σου μπορεί να δείχνει εξωστρέφεια, άνεση και διάθεση για σύνδεση. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, η υπερβολική ομιλία μπορεί να λειτουργεί και ως ένας τρόπος να διαχειριστείς το άγχος, την αμηχανία ή ακόμη και την ανάγκη σου να νιώσεις ότι σε αποδέχονται. Ίσως, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι αν «μιλάς πολύ», αλλά γιατί νιώθεις την ανάγκη να μιλάς τόσο πολύ σε συγκεκριμένες στιγμές.

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Μιλάς για να καλύψεις τη σιωπή

Η σιωπή μπορεί να δημιουργεί αμηχανία. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει πάντα να υπάρχει μια συζήτηση, μπορεί να ξεκινάς αυθόρμητα ένα νέο θέμα κάθε φορά που πέφτει η ένταση. Με τον καιρό, όμως, μπορείς να μάθεις ότι η σιωπή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Μπορεί απλώς να είναι μια φυσιολογική στιγμή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Pexels
Pexels

Το άγχος συχνά επηρεάζει τον τρόπο που επικοινωνούμε

Κάποιοι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, ενώ άλλοι γίνονται πιο ομιλητικοί. Μπορεί να εξηγείς υπερβολικά κάτι, να δίνεις πολλές λεπτομέρειες ή να συνεχίζεις μια συζήτηση επειδή φοβάσαι μήπως δημιουργηθεί αμηχανία. Η ομιλία μπορεί να λειτουργεί σαν ένας τρόπος εκτόνωσης και προσωρινής ανακούφισης. Μερικές φορές μιλάμε πολύ επειδή έχουμε ανάγκη να μας ακούσουν. Όταν κουβαλάς σκέψεις, προβληματισμούς ή συναισθήματα, είναι φυσικό να θέλεις να τα μοιραστείς. Αυτό που αξίζει να προσέξεις είναι αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να εξηγείς συνεχώς τον εαυτό σου για να γίνεις αποδεκτή ή κατανοητή.

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Το σημαντικό είναι η ισορροπία

Δεν χρειάζεται να μετατρέψεις τον εαυτό σου σε έναν πιο σιωπηλό άνθρωπο. Αν αγαπάς τις συζητήσεις, αυτό είναι μέρος της προσωπικότητάς σου. Η ουσιαστική επικοινωνία, όμως, χρειάζεται χώρο και για τους δύο. Δοκίμασε να κάνεις μικρές παύσεις, να αφήνεις τον άλλον να ολοκληρώνει τη σκέψη του και να παρατηρείς αν πραγματικά θέλεις να συνεχίσεις τη συζήτηση ή αν απλώς φοβάσαι τη σιωπή.

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Το να μιλάς πολύ δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι λάθος πάνω σου

Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος εκφραστικός, κοινωνικός και γεμάτος σκέψεις που θέλεις να μοιραστείς. Η διαφορά βρίσκεται στο αν εσύ επιλέγεις να μιλήσεις ή αν νιώθεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσεις. Ίσως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα νιώσεις την ανάγκη να γεμίσεις κάθε κενό με λόγια, να κάνεις μια μικρή παύση.

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Pinterest

Ρώτησε τον εαυτό σου τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή και αν πραγματικά έχεις κάτι που θέλεις να πεις. Μπορεί να ανακαλύψεις ότι κάποιες φορές χρειάζεσαι απλώς να ακούσεις, να παρατηρήσεις και να αφήσεις τη στιγμή να εξελιχθεί χωρίς να χρειάζεται να την «γεμίσεις». Και τελικά, δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς λιγότερο ούτε να γίνεις κάποια άλλη. Χρειάζεται απλώς να αισθάνεσαι άνετα τόσο με τη φωνή σου όσο και με τη σιωπή σου.

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