Το MadWalk έφερε τη λάμψη του στην Ερμού: Όσα έγιναν στο GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party

Το MAD και η M·A·C έφεραν το MadWalk στην Ερμού με beauty εκπλήξεις και μουσική σε ένα ξεχωριστό party στην καρδιά της Αθήνας

Με μια ματιά Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα M·A·C Cosmetics στην Ερμού.

Προσφέρθηκαν beauty και hair touch-ups, styling tips και επαγγελματικές φωτογραφίσεις στους επισκέπτες.

Οι Manos, Aria Skokos και Super Foteini παρουσίασαν την εκδήλωση και μοιράστηκαν συμβουλές.

Το Mad Radio 106,2 και τα «Κορίτσια στην πόλη» μετέδωσαν ζωντανά την ατμόσφαιρα του πάρτι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents συνεχίζεται και αυτή τη φορά η λάμψη του μεγαλύτερου fashion και music event της χώρας μεταφέρθηκε στην καρδιά της Αθήνας! Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party έκανε στάση στο κατάστημα της M·A·C Cosmetics στην Ερμού, μετατρέποντάς το σε ένα ξεχωριστό beauty hotspot γεμάτο μουσική, glam και εκπλήξεις.

Από νωρίς, ο χώρος γέμισε με κόσμο που ήθελε να ζήσει από κοντά τη δική του MadWalk εμπειρία, να ανανεώσει το look του και να απολαύσει όλα όσα είχαν ετοιμαστεί για τη βραδιά. Beauty και hair touch-ups, styling tips, επαγγελματικές φωτογραφίσεις και αγαπημένα προϊόντα M·A·C δημιούργησαν ένα σκηνικό που θύμιζε backstage λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά του MadWalk.

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Την παρουσίαση και την υποδοχή του κοινού ανέλαβαν οι Manos, Aria Skokos και Super Foteini, οι οποίοι έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο party, μοιράστηκαν beauty και styling tips και έφεραν ακόμη περισσότερη ενέργεια στην Ερμού. Και φυσικά, οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί!

Beauty glam, styling tips και το δικό σου MadWalk moment

Το beauty station αποτέλεσε ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν beauty και hair touch-ups με τη βοήθεια των ειδικών και να ανακαλύψουν νέες ιδέες για το προσωπικό τους στιλ.

Οι hosts Manos, Ariadni Skokos, Aria και Super Foteini υποδέχτηκαν τους επισκέπτες, συνομίλησαν μαζί τους και μετέφεραν στην Ερμού την ξεχωριστή ενέργεια και το fashion & beauty mood του MadWalk 2026. Με τη δική τους παρουσία, έβαλαν το κοινό στο κλίμα της μεγάλης διοργάνωσης, δίνοντας σε κάθε στιγμή του party έναν ξεχωριστό MadWalk χαρακτήρα.

Από την εμπειρία δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η επαγγελματική φωτογράφιση! Οι επισκέπτες πόζαραν στο ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, αποτυπώνοντας τη δική τους στιγμή με το signature MadWalk vibe. Γιατί, όταν μιλάμε για μόδα και ομορφιά, όλοι αξίζουν λίγο χρόνο στο spotlight!

Το Mad Radio 106,2 και τα «Κορίτσια στην πόλη» έδωσαν τον ρυθμό

Η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτή τη στάση του GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C party. Το Mad Radio 106,2 μετέφερε ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης από την Ερμού, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα να αναλαμβάνουν τη μουσική διάθεση και να κάνουν το party ακόμη πιο ξεχωριστό.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν και τα «Κορίτσια στην πόλη», με την Κάτια Νεκταρίου και την Κατερίνα Πεφτίτση να βρίσκονται στο κατάστημα και να μεταδίδουν επίσης live από την Ερμού. Οι δύο τους συνομίλησαν με τους hosts της εκδήλωσης, μεταφέροντας στους ακροατές και το κοινό τον παλμό της βραδιάς και προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στο beauty event.

Beauty εκπλήξεις, αγαπημένα προϊόντα και Three Cents vibes

Οι επισκέπτες είχαν ακόμη την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα αγαπημένα τους προϊόντα M·A·C Cosmetics και να επωφεληθούν από τις ειδικές προσφορές της εκδήλωσης. Μάλιστα, με κάθε αγορά M·A·C, εξασφάλιζαν συμμετοχή στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση στο MadWalk 2026 by Three Cents, διεκδικώντας την ευκαιρία να βρεθούν από κοντά στη μεγάλη βραδιά που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Τη δική της δροσιστική νότα έδωσε και η Three Cents, με τέσσερις διαφορετικές γεύσεις που απόλαυσαν δωρεάν οι καλεσμένοι, συμπληρώνοντας ιδανικά το party mood.

Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C στην Ερμού ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του πολλές beauty στιγμές, μουσική και μοναδικά στιγμιότυπα. Το MAD και η M·A·C Cosmetics συνεχίζουν το ξεχωριστό beauty tour τους, φέρνοντας την εμπειρία του MadWalk ακόμη πιο κοντά στο κοινό και δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης fashion και music γιορτής!

Το μεγάλο ραντεβού είναι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Μέχρι τότε, το glam countdown συνεχίζεται!

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