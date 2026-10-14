MadWalk 14.10.2026

MadWalk 2026 by Three Cents: Ξεκίνησε η προπώληση – Ετοιμάσου για το πιο λαμπερό fashion & music show της χρονιάς

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Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων ξεκίνησε στο mad.gr για το μεγάλο fashion & music show που επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το MadWalk 2026 by Three Cents.
  • Το event θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do.
  • Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά το fashion & music show.
  • Το φετινό MadWalk έχει κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και το MadWalk 2026 by Three Cents σε θέλει εκεί! Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων άνοιξε και πλέον μπορείς να εξασφαλίσεις τη θέση σου στο μεγάλο fashion & music event της Ελλάδας, που επιστρέφει για 16η χρονιά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Μόδα, μουσική, λαμπερά catwalks, αγαπημένοι καλλιτέχνες, κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands ετοιμάζονται να συναντηθούν σε ένα show που υπόσχεται να κάνει τη βραδιά… πιο Mad από ποτέ.

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Τα περιορισμένα εισιτήρια για το MadWalk 2026 by Three Cents είναι ήδη διαθέσιμα και η προπώληση έχει ξεκινήσει στο mad.gr. Αν θέλεις να ζήσεις από κοντά το fashion & music project που κάθε χρόνο ενώνει τη μόδα με τη μουσική, τώρα είναι η στιγμή να εξασφαλίσεις το εισιτήριό σου.

Το μεγάλο ραντεβού είναι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do, εκεί όπου το catwalk θα συναντήσει τη σκηνή και η μόδα θα αποκτήσει τον δικό της μουσικό ρυθμό.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στην παρουσίαση

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας θα παρουσιάσει για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, το απόλυτο fashion icon, που αναλαμβάνει να δώσει τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη μεγάλη βραδιά.

«WE ARE ALL MADE OF STARS»

Το φετινό MadWalk ανοίγει ένα νέο δημιουργικό σύμπαν με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS». Γιατί κάθε άνθρωπος, κάθε δημιουργική ιδέα και κάθε διαφορετική έκφραση έχει το δικό της φως και τη δική της αστερόσκονη.

Και κάπως έτσι, η μόδα και η μουσική συναντιούνται ξανά μέσα από ξεχωριστά catwalks κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands, αλλά και εκρηκτικά μουσικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Οι Fashion Heroes επιστρέφουν

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2026 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes», Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos, Super Foteini, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού. 

Πάρε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Αποκλειστικά στο MEGA

Και αν δεν καταφέρεις να είσαι στο Tae Kwon Do, το MadWalk θα έρθει και στην οθόνη σου. Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση του event και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Μέχρι τότε, όμως, το πρώτο βήμα είναι ένα: κλείσε το εισιτήριό σου.

Η προπώληση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει στο mad.gr και τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι περιορισμένα.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026. Tae Kwon Do.

WE ARE ALL MADE OF STARS.

Let’s Shine!

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Madwalk MadWalk 2026 Εισιτήρια προπώληση
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