Μουσικά Νέα 30.10.2026

Harry Styles: Ερμήνευσε live μετά από 4 χρόνια το «Ever Since New York»

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Θυμάσαι την πρώτη εκτέλεση του «Ever Since New York» από τον Harry Styles στο Madison Square Garden μετά από τέσσερα χρόνια; Μάθε τα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ερμήνευσε ζωντανά το «Ever Since New York» μετά από 4 χρόνια στο Madison Square Garden.
  • Η εκτέλεση έγινε με ηλεκτρική κιθάρα, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.
  • Το τραγούδι, από το ντεμπούτο άλμπουμ του 2017, είναι αγαπημένο των fans, ειδικά στη Νέα Υόρκη.
  • Ο Styles αναφέρθηκε στο "Harryween" και ευχαρίστησε τους συντελεστές και το κοινό.
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Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Harry Styles στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης έφτασε σε ένα κορυφαίο σημείο, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης ερμήνευσε για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια το τραγούδι «Ever Since New York». Η εκτέλεση αυτή, κατά τη διάρκεια της 28ης βραδιάς αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της σειράς συναυλιών του στο εμβληματικό venue.

https://www.instagram.com/thegarden/?hl=el
https://www.instagram.com/thegarden/?hl=el

Ο Harry Styles πήρε στα χέρια του μια ηλεκτρική κιθάρα hollow-body και παρέδωσε μια δυναμική ερμηνεία του τραγουδιού, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους fans του από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Η ατμόσφαιρα στο Madison Square Garden κορυφώθηκε, καθώς το κοινό αγκάλιασε τη στιγμή, τραγουδώντας κάθε στίχο με πάθος. Αυτή η εμφάνιση στοίχειωσε ιδιαίτερα ποιητικά, δεδομένου ότι η προηγούμενη φορά που ο Harry Styles είχε ερμηνεύσει το «Ever Since New York» ήταν κατά τη διάρκεια της πρώτης του συναυλίας στο ίδιο venue, ως μέρος της περιοδείας Love on Tour. Το κομμάτι, που συμπεριλαμβάνεται στο αυτοτιτλοφόρητο solo ντεμπούτο άλμπουμ του Harry Styles από το 2017, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα των φίλων του, ειδικά για το κοινό της Νέας Υόρκης, λόγω των εξομολογητικών του στίχων.

Διάβασε επίσης: «Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον»: Το μήνυμα αλληλεγγύης του Harry Styles στο Madison Square Garden

Η ολοκλήρωση της επιτυχημένης ρεζιντένσιας του Harry Styles στο Madison Square Garden, που συμπίπτει με την Ημέρα των Ευχαριστιών (Halloween), αναμένεται να προσφέρει άλλη μια στιγμή «full-circle» για τον καλλιτέχνη. Μια ανάμνηση από το «Harryween» του 2022, όπου ο Harry Styles είχε μεταμφιεστεί για τις συναυλίες του, αναμένεται να ζωντανέψει ξανά. Αν και αστειευόμενος για την αγάπη των Αμερικανών στο Halloween, ο Harry Styles προετοιμάστηκε για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο. «Θα ήθελα να αφιερώσω μια στιγμή τώρα, γιατί την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε αυτή τη σκηνή, πιθανότατα θα είμαι μεταμφιεσμένος σε κάποια αισθησιακή κολοκύθα ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο μουσικός, πριν ευχαριστήσει το συγκρότημά του, το συνεργείο, τους εργαζόμενους του Garden και το κοινό, κλείνοντας με το «Ήταν απόλυτη ευχαρίστηση».

Το κοινό της Νέας Υόρκης έχει απολαύσει μια σειρά από αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια της παραμονής του Harry Styles στο Madison Square Garden. Πέρα από τις μουσικές του επιτυχίες, ο καλλιτέχνης έχει γίνει γνωστός για τα μηνύματα αλληλεγγύης που μεταφέρει από τη σκηνή, όπως η έκκλησή του «Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», που συγκίνησε τους παρευρισκόμενους. Επίσης, η εκτέλεση του «Sign of the Times» έχει αφήσει άφωνους τους fans, αποδεικνύοντας τη συναισθηματική του σύνδεση με το κοινό.

https://www.instagram.com/thegarden/?hl=el
https://www.instagram.com/thegarden/?hl=el

Οι συναυλίες του Harry Styles στο Madison Square Garden έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με κάθε συναυλία να προσφέρει μοναδικές στιγμές. Η ερμηνεία του «Ever Since New York» σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία της περιοδείας αυτής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία του καλλιτέχνη και την ισχυρή του σχέση με τους θαυμαστές του.

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Ever Since New York Harry Styles Madison Square Garden New York πρώτη εμφάνιση
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