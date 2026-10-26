Harry Styles: Το «Coming Up Roses» αποκτά εικόνα – Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο music video

Μάθε πώς ο Harry Styles ανακοίνωσε το νέο βίντεο για το «Coming Up Roses» με απρόσμενο τρόπο στο Madison Square Garden

Με μια ματιά Ο Harry Styles ανακοίνωσε την κυκλοφορία μουσικού βίντεο για το τραγούδι «Coming Up Roses».

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο θα κυκλοφορήσει στις 26 Οκτωβρίου, στις 16:00 UK (18:00 ώρα Ελλάδας).

Το «Coming Up Roses» είναι ένα δημοφιλές κομμάτι από το άλμπουμ «Kiss All the Time». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles ετοιμάζεται να προσφέρει στους θαυμαστές του ένα νέο οπτικό έργο, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός μουσικού βίντεο για το τραγούδι «Coming Up Roses». Η είδηση έγινε γνωστή με έναν ιδιαίτερα χαλαρό και απρόσμενο τρόπο, κατά τη διάρκεια της 27ης από τις 30 προγραμματισμένες συναυλίες του στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ενώ βρισκόταν στο πιάνο του, ο Harry Styles, σχεδόν ψιθυριστά, ανέφερε: «Βίντεο για το «Coming Up Roses» τη Δευτέρα». Η ατάκα αυτή, αν και ειπώθηκε χαμηλόφωνα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους, με βίντεο από τη στιγμή να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Την επόμενη μέρα, η πλατφόρμα Spotify Canvas για το τραγούδι «Roses» ενημερώθηκε με ένα σύντομο κλιπ που έδειχνε δύο πόδια σε διστακτική ετοιμότητα για χορό, ενισχύοντας τις εικασίες.

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Για να γίνει πιο σαφής η ανακοίνωση, ο Harry Styles ανάρτησε αργότερα μια προωθητική εικόνα στο Instagram, αναγράφοντας την ακριβή ώρα κυκλοφορίας: «Coming Up Roses. 26 Οκτωβρίου, 16:00 UK». Αυτό μεταφράζεται σε 18:00 ώρα Ελλάδας, δίνοντας στους Ευρωπαίους θαυμαστές του την ευκαιρία να απολαύσουν το νέο βίντεο.

Το «Coming Up Roses» είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του άλμπουμ Kiss All the Time. Disco, Occasionally, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200. Το βίντεο για το «Coming Up Roses» αποτελεί το τέταρτο οπτικό υλικό που κυκλοφορεί από το συγκεκριμένο άλμπουμ, μετά τα βίντεο για τα τραγούδια «Aperture», «American Girls» και «Dance No More».

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Το «Coming Up Roses», μια συγκινητική μπαλάντα που συνδυάζει πιάνο και έγχορδα, έχει σταθερή θέση στις setlists των συναυλιών του Harry Styles. Από την πρώτη του ακρόαση τον Μάρτιο, το τραγούδι έγινε αμέσως αγαπητό σε πολλούς θαυμαστές, οι οποίοι εκτιμούν την ειλικρίνεια και το συναισθηματικό του βάθος.

Η τρέχουσα περιοδεία του Harry Styles στο Madison Square Garden ολοκληρώνεται την ημέρα των Halloween, με τις τελευταίες δύο συναυλίες, στις 30 και 31 Οκτωβρίου, να έχουν την ονομασία «Harryween». Στο μεταξύ, έχει επιβεβαιωθεί η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει την εμπειρία αυτής της θρυλικής σειράς εμφανίσεων, με σκηνοθέτη τον John Wilson.

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Η επιτυχία της περιοδείας συνεχίζεται, με τον Harry Styles να ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, η περιοδεία επεκτείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στάσεις σε Φοίνιξ, Ντάλας, Λος Άντζελες, Τορόντο, Ατλάντα και Σικάγο την άνοιξη του 2027, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη το καλοκαίρι.

Η δημοτικότητα του Harry Styles αποδεικνύεται περίτρανα από την ανταπόκριση του κοινού στις συναυλίες του, αλλά και από την συνεχόμενη παραγωγή οπτικού υλικού για τη μουσική του. Η ανακοίνωση του νέου βίντεο για το «Coming Up Roses» αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της διαρκούς σύνδεσής του με τους θαυμαστές του, προσφέροντας τους νέες εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τη μουσική και την τέχνη του.

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