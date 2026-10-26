Μουσική 26.10.2026

Daft Punk x LEGO: Μια συνεργασία που φέρνει το εμβληματικό «Pyramid Stage» στο σπίτι μας

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Η εμβληματική σκηνή της περιοδείας Alive 2007 εμπνέει 1 νέο συλλεκτικό σετ LEGO, σε μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια ιδέα 2 fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Daft Punk συνεργάζονται με τη LEGO για ένα συλλεκτικό σετ.
  • Το σετ θα αναπαριστά το εμβληματικό Pyramid Stage της περιοδείας Alive 2007.
  • Η ιδέα προέκυψε από διαγωνισμό Lego Ideas, πρωτοβουλία πατέρα και γιου.
  • Η LEGO ανανεώνει την αρχική πρόταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό προϊόν για τους fans.
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Η αγαπημένη γαλλική ηλεκτρονική duo, Daft Punk, ετοιμάζεται να επανασυνδεθεί με τους fans της, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο των LEGO. Η ανακοίνωση μιας νέας συνεργασίας με την παγκοσμίου φήμης εταιρεία παιχνιδιών, φέρνει στο προσκήνιο ένα συλλεκτικό σετ που θα αναπαριστά το θρυλικό Pyramid Stage, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες οπτικές εκφράσεις της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας.

duft_punk
https://www.instagram.com/daftpunk

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός σετ LEGO εμπνευσμένου από τους Daft Punk δεν είναι νέα. Τα σχέδια είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ήδη από το 2020, όταν μια πρωτοβουλία πατέρα και γιου από το Λουξεμβούργο κέρδισε συντριπτικά τον ετήσιο διαγωνισμό Lego Ideas.

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Ο Patrick Harboun, ο πατέρας πίσω από την αρχική ιδέα, μοιράστηκε την εμπειρία του: «Όλα ξεκίνησαν ως μια δημιουργική διέξοδος κατά τη διάρκεια του lockdown, μεταξύ εμού και του γιου μου, λόγω της κοινής μας αγάπης για τους Daft Punk και το χτίσιμο με LEGO. Ποτέ δεν τολμήσαμε να φανταστούμε ότι θα είχε αυτή την απήχηση. Το να βλέπουμε το πάθος μας να γίνεται μέρος μιας επίσημης συνεργασίας είναι μια απίστευτη εμπειρία και μια υπενθύμιση του τι κάνει την κοινότητα του Lego Ideas τόσο ξεχωριστή. Ότι μια απλή ιδέα, μοιρασμένη από fans, μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο». Η αρχική πρόταση του Patrick Harboun, αν και νικητήρια, αποτελεί μόνο την αφετηρία, καθώς η LEGO σημειώνει ότι το τελικό μοντέλο που θα κυκλοφορήσει θα έχει τις δικές του λεπτομέρειες και ανανεώσεις.

daft_punk
https://www.instagram.com/daftpunk

Το επερχόμενο σετ LEGO θα βασίζεται στην εμβληματική πυραμιδική σκηνή που οι Daft Punk παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της διάσημης περιοδείας τους Alive 2007. Η επιλογή αυτής της σκηνής δεν είναι τυχαία. Όπως δήλωσε ο Cédric Hervet, creative director των Daft Punk, «Η πυραμιδική σκηνή είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εκφράσεις του οπτικού κόσμου των Daft Punk, επομένως είναι λογικό αυτή η σχεδίαση, που δημιουργήθηκε από fans, να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας. Οι fans έπαιξαν πάντα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των Daft Punk, και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτή τη δημιουργικότητα να αντικατοπτρίζεται στο σύμπαν της LEGO».

Η Julia Goldin, chief product and marketing officer της LEGO, τόνισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας: «Αυτό που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο ξεχωριστή είναι η διαρκής απήχηση που μοιράζονται και τα δύο brands. Όπως και η LEGO, οι Daft Punk εμπνέουν γενιές μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και μια βαθιά σύνδεση με τους fans. Είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια για να επανεφευρίσκουμε την κληρονομιά των Daft Punk με έναν φρέσκο και απροσδόκητο τρόπο, δημιουργώντας κάτι μοναδικό που θα αντηχεί στους fans όλων των ηλικιών. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μεγαλύτερου ταξιδιού – μια δημιουργική συνεργασία φτιαγμένη για fans έτοιμους να χαθούν στο παιχνίδι».

Μια υπενθύμιση της μουσικής που συνδέεται άρρηκτα με την οπτική ταυτότητα των Daft Punk, το «Get Lucky» παραμένει ένα διαχρονικό κομμάτι που αγαπήθηκε από εκατομμύρια fans παγκοσμίως. Στο μεταξύ, η LEGO συνεχίζει να εξερευνά συνεργασίες με τον κόσμο της μουσικής και της pop κουλτούρας, όπως φαίνεται από προηγούμενες κυκλοφορίες εμπνευσμένες από εμβληματικές προσωπικότητες και έργα.

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Daft Punk Lego
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