Από το TikTok στα charts: 5 τραγούδια που έγιναν παγκόσμια hits

Ένα τραγούδι μπορεί να χρειαστεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα στο TikTok για να γίνει trend, να κολλήσει στο μυαλό σου και να βρεθεί από τα social media στην κορυφή των charts

Με μια ματιά Το TikTok μπορεί να μετατρέψει ένα τραγούδι σε παγκόσμιο trend μέσα σε λίγες ημέρες.

Τραγούδια διαφορετικών εποχών, όπως το "Pretty Little Baby" της Connie Francis, αναβίωσαν μέσω του TikTok.

Τραγούδια όπως τα "No Broke Boys", "Training Season", "WHERE IS MY HUSBAND!" και "Anxiety" έγιναν viral στο TikTok.

Η πλατφόρμα δίνει στα τραγούδια δεύτερη ζωή, οδηγώντας τα από τα social media στα charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το TikTok έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός τραγουδιού μέσα σε λίγες ημέρες. Ένα catchy ρεφρέν, ένα χαρακτηριστικό σημείο στους στίχους ή απλώς ένα sound που ταιριάζει ιδανικά σε χιλιάδες βίντεο αρκούν για να μετατρέψουν ένα κομμάτι σε παγκόσμιο trend. Κάπως έτσι, τραγούδια διαφορετικών εποχών και ύφους βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, ενώ νεότερες κυκλοφορίες απέκτησαν τεράστια δυναμική χάρη στα social media.

Από το «Pretty Little Baby» της Connie Francis, που γνώρισε απρόσμενη αναγέννηση δεκαετίες μετά την αρχική του κυκλοφορία, μέχρι το «WHERE IS MY HUSBAND!» της RAYE και το «Stateside» της PinkPantheress με τη Zara Larsson, αυτά είναι πέντε τραγούδια που το TikTok έκανε να ακούγονται κυριολεκτικά παντού.

Διάβασε επίσης: Taylor Swift: Πώς το «Eras Tour» έγινε κινηματογραφικό φαινόμενο

1. Disco Lines & Tinashe – «No Broke Boys»

Αν έχεις πετύχει τελευταία βίντεο με έντονο party mood, χορευτικά και fashion transitions, είναι πολύ πιθανό να έχεις ακούσει το «No Broke Boys». Η συνεργασία των Disco Lines και της Tinashe απέκτησε τεράστια δυναμική στο TikTok, με τη νέα εκδοχή του τραγουδιού να ακολουθεί την viral πορεία που είχε ήδη ξεκινήσει στην πλατφόρμα. Το κομμάτι συνδυάζει την pop και R&B αισθητική της Tinashe με ένα πιο χορευτικό, club-oriented production, δημιουργώντας ακριβώς εκείνο το είδος sound που μπορεί εύκολα να γίνει soundtrack για αμέτρητα διαφορετικά βίντεο. Και κάπως έτσι, το «No Broke Boys» πέρασε από τα TikTok edits και τα viral clips στη μεγαλύτερη μουσική συζήτηση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει πλέον η πλατφόρμα στην πορεία ενός τραγουδιού.

2. Connie Francis – «Pretty Little Baby»

Εδώ έχουμε ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές TikTok αναβιώσεις. Το «Pretty Little Baby» της Connie Francis δεν ήταν ένα καινούργιο τραγούδι, αλλά μια κυκλοφορία του 1962 που βρέθηκε ξαφνικά ξανά στο επίκεντρο περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα. Το τραγούδι έγινε viral μέσα από videos σε TikTok, Instagram και YouTube, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ξανά σε charts σε διάφορες χώρες. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε το κομμάτι απέκτησε μια δεύτερη ζωή για μια εντελώς νέα γενιά ακροατών. Η περίπτωση του «Pretty Little Baby» είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το TikTok: ένα παλιό τραγούδι μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει νέο κοινό, να γίνει trend και να επιστρέψει στη μουσική επικαιρότητα χωρίς να έχει κυκλοφορήσει ως καινούργιο single.

3. Dua Lipa – «Training Season»

Η Dua Lipa δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, όμως το «Training Season» κατάφερε να αποκτήσει τη δική του δυναμική στα social media. Το χαρακτηριστικό ρεφρέν και η pop παραγωγή του τραγουδιού το έκαναν ιδανικό για TikTok videos, edits και περιεχόμενο που συνδύαζε μουσική, μόδα και χιούμορ. Το τραγούδι αποτέλεσε ακόμη μία από τις περιπτώσεις όπου ένα δυνατό pop single απέκτησε επιπλέον ζωή μέσα από τη χρήση του στα social media. Και αυτό είναι πλέον ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του TikTok για τους καλλιτέχνες: ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να περιοριστεί στην αρχική του κυκλοφορία, αλλά μπορεί να δημιουργήσει νέα trends μήνες μετά.

4. RAYE – «WHERE IS MY HUSBAND!»

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που ταίριαξε ιδανικά στη λογική του TikTok, αυτό είναι το «WHERE IS MY HUSBAND!» της RAYE. Το χαρακτηριστικό bridge του τραγουδιού είχε γίνει viral ήδη από την περίοδο που η τραγουδίστρια το παρουσίαζε σε live εμφανίσεις και το είχε πειράξει στο TikTok, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το τραγούδι έφτασε στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε η δεύτερη κορυφή της RAYE στη χώρα, ενώ απέκτησε σημαντική παρουσία και σε άλλες αγορές. Στις ΗΠΑ, μάλιστα, αποτέλεσε μέχρι τότε την υψηλότερη θέση της RAYE στο Billboard Hot 100. Το θέμα του τραγουδιού, με τη RAYE να αναρωτιέται πού βρίσκεται ο μελλοντικός σύζυγός της, έδωσε επίσης άφθονο υλικό για χιουμοριστικά και relatable TikTok videos. Και κάπως έτσι, το «WHERE IS MY HUSBAND!» έγινε πολύ περισσότερο από ένα ακόμη pop τραγούδι.

5. Doechii – «Anxiety»

Το «Anxiety» της Doechii είναι ένα ακόμη τραγούδι που γνώρισε τεράστια έκρηξη μέσα από το TikTok, με το χαρακτηριστικό sample και τον έντονο ρυθμό του να μετατρέπονται γρήγορα σε viral ήχο. Το κομμάτι άρχισε να εμφανίζεται μαζικά σε videos, προσωπικές ιστορίες, χιουμοριστικά clips και relatable περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να φτάσει σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό και να αποκτήσει δυναμική στα charts. Η επιτυχία του είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα τραγούδι μπορεί να περάσει από το TikTok στην παγκόσμια μουσική επικαιρότητα και να γίνει ένα από τα sounds που αναγνωρίζεις σχεδόν αμέσως.

Το TikTok, λοιπόν, δεν λειτουργεί πλέον απλώς ως μια πλατφόρμα όπου ακούς νέα τραγούδια. Για πολλούς καλλιτέχνες αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα σημεία όπου ένα κομμάτι μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή, να δημιουργήσει trend και τελικά να περάσει από την οθόνη του κινητού σου στα charts και στα ραδιόφωνα.

Διάβασε επίσης: KATSEYE: Στην κορυφή του Billboard 200 με το νέο άλμπουμ «WILD»