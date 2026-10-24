Ποιος θα αναδειχθεί «Producer of the Year» στα Grammy 2027; Τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Με μια ματιά Η επιτυχία στην κατηγορία "Producer of the Year" εξαρτάται από εμπορικές επιτυχίες, ολοκληρωμένα άλμπουμ και την "ιστορία" της δημιουργικής διαδικασίας.

Ο Andrew Watt, νικητής το 2021, θεωρείται ισχυρό φαβορί για τη δουλειά του με θρύλους και νέους καλλιτέχνες.

Η Miranda Lambert ξεχωρίζει ως πιθανή νικήτρια country παραγωγός, διευρύνοντας τους ορίζοντές της.

Ο Kenny Beats και ο Dan Nigro αναγνωρίζονται για τον πειραματισμό και τη δημιουργία τραγουδιών που αγγίζουν εκατομμύρια ακροατές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πορεία προς τα βραβεία Grammy είναι συχνά ένας λαβύρινθος εκπλήξεων και ανατροπών, ειδικά στις κατηγορίες που αναδεικνύουν τους ανθρώπους πίσω από τις επιτυχίες. Το «Rolling Stone», ενόψει των υποψηφιοτήτων για τα Grammy Awards του 2027, ρίχνει φως στην κατηγορία «Producer of the Year, Non-Classical», αναλύοντας τους πιθανούς νικητές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με την Cecilia Winter, Editorial Lead of Global Hits στο Spotify, η επιτυχία σε αυτή την κατηγορία συχνά εξαρτάται από την ικανότητα του παραγωγού να έχει δημιουργήσει εμπορικές επιτυχίες ή ένα ολοκληρωμένο, επιδραστικό άλμπουμ. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και η «ιστορία» που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία ενός δίσκου.

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«Συχνά, οι άνθρωποι που κερδίζουν είναι εκείνοι που έχουν αποκαλύψει λίγο περισσότερο την εργασιακή τους σχέση με τους καλλιτέχνες που παρήγαγαν κατά την περίοδο επιλεξιμότητας», αναφέρει η Cecilia Winter. «Αυτοί που παραμένουν πιο κλειστοί ίσως να μην έχουν πάντα την ίδια επιτυχία».

Η φετινή περίοδος επιλεξιμότητας για τα Grammy παρουσιάζει ένα δυνατό σύνολο υποψηφίων, με ονόματα που έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους στη μουσική βιομηχανία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Andrew Watt : Γνωστός για τη συνεργασία του με θρύλους της μουσικής, ο Andrew Watt έχει καταφέρει να δώσει νέα πνοή σε καριέρες, όπως αυτές των Paul McCartney και The Rolling Stones, με άλμπουμ που αγκαλιάστηκαν τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Η προηγούμενη νίκη του στην ίδια κατηγορία το 2021 και η πρόσφατη επιτυχία του με τη Lady Gaga στο άλμπουμ «Mayhem» τον καθιστούν ισχυρό φαβορί. Όπως επισημαίνει η Cecilia Winter, «Το να έχεις αυτόν τον νεότερο, πιο σύγχρονο παραγωγό που δουλεύει σε διάφορα είδη, βοηθώντας αυτούς τους θρύλους να προχωρήσουν τον ήχο τους στην επόμενη εποχή, είναι σούπερ κουλ».

: Γνωστός για τη συνεργασία του με θρύλους της μουσικής, ο Andrew Watt έχει καταφέρει να δώσει νέα πνοή σε καριέρες, όπως αυτές των Paul McCartney και The Rolling Stones, με άλμπουμ που αγκαλιάστηκαν τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Η προηγούμενη νίκη του στην ίδια κατηγορία το 2021 και η πρόσφατη επιτυχία του με τη Lady Gaga στο άλμπουμ «Mayhem» τον καθιστούν ισχυρό φαβορί. Όπως επισημαίνει η Cecilia Winter, Miranda Lambert : Η καταξιωμένη country star έχει διευρύνει τους ορίζοντές της, αναλαμβάνοντας την παραγωγή όχι μόνο του δικού της άλμπουμ «Crisco», αλλά και του επιτυχημένου «Dandelion» της Ella Langley, καθώς και του single «Choosin’ Texas». Η πιθανότητα να δούμε μια country παραγωγό να κερδίζει το βραβείο μετά από δεκαετίες είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ειδικά αν αναλογιστούμε την επιρροή της Miranda Lambert και την ικανότητά της να αναδεικνύει νέα ταλέντα.

: Η καταξιωμένη country star έχει διευρύνει τους ορίζοντές της, αναλαμβάνοντας την παραγωγή όχι μόνο του δικού της άλμπουμ «Crisco», αλλά και του επιτυχημένου «Dandelion» της Ella Langley, καθώς και του single «Choosin’ Texas». Η πιθανότητα να δούμε μια country παραγωγό να κερδίζει το βραβείο μετά από δεκαετίες είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική, ειδικά αν αναλογιστούμε την επιρροή της Miranda Lambert και την ικανότητά της να αναδεικνύει νέα ταλέντα. Kenny Beats : Ο Kenneth Charles Blume III, γνωστός ως Kenny Beats, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως οι Geese («Getting Killed»), Fcukers («Ö»), και Weezer («Weezer»). Η ικανότητά του να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά στυλ και να αναδεικνύει τον μοναδικό ήχο κάθε καλλιτέχνη τον καθιστά έναν από τους πιο σεβαστούς παραγωγούς της γενιάς του. Παρόλο που οι εμπορικές του επιτυχίες μπορεί να μην είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο με άλλους υποψηφίους, η ευρύτητα της δουλειάς του είναι αναμφίβολα αξιοσημείωτη.

: Ο Kenneth Charles Blume III, γνωστός ως Kenny Beats, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως οι Geese («Getting Killed»), Fcukers («Ö»), και Weezer («Weezer»). Η ικανότητά του να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά στυλ και να αναδεικνύει τον μοναδικό ήχο κάθε καλλιτέχνη τον καθιστά έναν από τους πιο σεβαστούς παραγωγούς της γενιάς του. Παρόλο που οι εμπορικές του επιτυχίες μπορεί να μην είναι πάντα στο ίδιο επίπεδο με άλλους υποψηφίους, η ευρύτητα της δουλειάς του είναι αναμφίβολα αξιοσημείωτη. Dan Nigro : Με τη δουλειά του στο άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» της Olivia Rodrigo και στο «Daughter From Hell» της Gracie Abrams, ο Dan Nigro έχει αποδείξει την ικανότητά του να δημιουργεί τραγούδια που αγγίζουν εκατομμύρια ακροατές.

: Με τη δουλειά του στο άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» της Olivia Rodrigo και στο «Daughter From Hell» της Gracie Abrams, ο Dan Nigro έχει αποδείξει την ικανότητά του να δημιουργεί τραγούδια που αγγίζουν εκατομμύρια ακροατές. Aaron Dessner και Gabe Simon: Η συνεργασία τους στο άλμπουμ «The Great Divide» του Noah Kahan έχει οδηγήσει σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους και την ικανότητά τους να δημιουργούν μουσική που έχει απήχηση.

Πέρα από τις υποψηφιότητες

Η λίστα των πιθανών υποψηφίων δεν σταματά εδώ. Ο Jack Antonoff, με τη δουλειά του στα άλμπουμ «Everyone for Ten Minutes» των Bleachers, στο επερχόμενο «Stove» της Lana Del Rey, και στο «Lost Weekend» της Phoebe Bridgers, παραμένει ένας ισχυρός παίκτης.

Άλλοι παραγωγοί που αναμένεται να διεκδικήσουν μια θέση στην τελική λίστα περιλαμβάνουν τους Aaron Dessner (για τη δουλειά του με Noah Kahan και Gracie Abrams), Gabe Simon (συνέχεια της συνεργασίας του με Noah Kahan), Mike Sabath (Raye), D’Mile (Bruno Mars), Stuart Price (Madonna), Max Martin (Taylor Swift, Ariana Grande), και Shooter Jennings (Charley Crockett).

Επιπλέον, η παραγωγή του άλμπουμ «Lux» της Rosalía, με την πολυπρόσωπη ομάδα παραγωγών, και η δουλειά των Blake Slatkin («Prima» της Adéla) και Austin Corona και Wyatt Bernard («Worst Man in America» της Slayyyter) αναμένεται να συζητηθούν. Η Cecilia Winter εκφράζει την επιθυμία να δει αναγνώριση για την «fascinating and of-the-moment blend of pop, dance, and post-hyper pop» που χαρακτηρίζει τη μουσική της Slayyyter, μια προσέγγιση που συνδυάζει στοιχεία από Justice και Turnstile.

Η τελική απόφαση για το ποιος θα κερδίσει το βραβείο «Producer of the Year, Non-Classical» θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των υποψηφίων να αφηγηθούν την ιστορία της δημιουργικής τους διαδικασίας και να αιχμαλωτίσουν τη φαντασία των ψηφοφόρων των Grammy.

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