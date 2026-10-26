Μουσική 26.10.2026

Nouvelle Vague: Επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους Depeche Mode

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Οι Nouvelle Vague παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ A Date with Depeche Mode και ετοιμάζουν μια ξεχωριστή βραδιά στο Fuzz Club
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Οι Nouvelle Vague κυκλοφορούν νέο άλμπουμ αφιερωμένο αποκλειστικά στους Depeche Mode.
  • Το άλμπουμ "A Date with Depeche Mode" περιλαμβάνει 13 διασκευές εμβληματικών τραγουδιών των Depeche Mode.
  • Οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο για μια συναυλία στο Fuzz Club.
  • Το νέο άλμπουμ συνδυάζει τη μελαγχολία των Depeche Mode με τη bossa nova και τη γαλλική φινέτσα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε εμφάνιση των Nouvelle Vague στην Αθήνα είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία: είναι ένα πάρτι, μια αληθινή γιορτή συναισθημάτων. Είναι οι μελωδίες με τις οποίες ερωτευτήκαμε, χορέψαμε, νοσταλγήσαμε, συγκινηθήκαμε… Από το Dance With Me και το In a Manner of Speaking μέχρι το Love Will Tear Us Apart και το Guns of Brixton, είναι τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τα πιο ανέμελα καλοκαίρια μας (σαν αυτό που φεύγει) και τα βραδινά μας road trips. Είναι η χαρά που μας κάνει να φεύγουμε από κάθε σόου τους με ένα τεράστιο χαμόγελο.

Marc Collin,, à Paris le 30 mai 2026. © Laura Stevens
Marc Collin,, à Paris le 30 mai 2026. © Laura Stevens

Αυτόν τον Δεκέμβριο οι Nouvelle Vague μάς έρχονται με νέο άλμπουμ.

Για πρώτη φορά στα 20 και πλέον χρόνια της πορείας τους, αφιερώνουν έναν ολόκληρο δίσκο αποκλειστικά στο έργο ενός μόνο συγκροτήματος: των Depeche Mode…και εάν, έως τώρα, απλά τους αγαπούσαμε, τώρα θα τους λατρέψουμε!!!

10 - NV-Band-Pic2-©Valentine Gautier

Με τίτλο A Date with Depeche Mode, το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου, μέσω της Kwaidan Records και της [PIAS] και μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας! Οι Nouvelle Vague παίρνουν δεκατρία εμβληματικά διαμάντια των Depeche Mode – όπως τα Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Stripped και Just Can’t Get Enough – και τα μεταμορφώνουν σε κάτι εντελώς φρέσκο και γεμάτο φως.

11 - NV-Alonya-©Valentine Gautier

Φέτος τον Δεκέμβριο, οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Αθήνα για να μας χαρίσουν την πιο ζεστή και γιορτινή βραδιά της χρονιάς, σε ένα πάρτι με ακόμα μεγαλύτερο παλμό και συναίσθημα. Αυτή είναι η εμφάνισή τους που δεν πρέπει να χάσουμε!

Nouvelle Vague – Enjoy the Silence Feat. Skye Edwards (Morcheeba) & Larry Love (Alabama 3)

Οι Nouvelle Vague αναδεικνύουν στο νέο τους άλμπουμ τη σχεδόν αυτονόητη συγγένεια ανάμεσα στη μελαγχολία του new wave και την αισθησιακή εσωστρέφεια της bossa nova. Με τη χαρακτηριστική τους μουσική προσέγγιση, τη βραζιλιάνικη αύρα και τη γαλλική φινέτσα που διατρέχουν τον ήχο τους, επαναπροσδιορίζουν αγαπημένα τραγούδια των Depeche Mode, φωτίζοντας διαφορετικές πλευρές τους και αποκαλύπτοντας νέες αποχρώσεις. Δεν πρόκειται για απλές διασκευές, αλλά για μια δημιουργική μεταμόρφωση σε κάτι εντελώς φρέσκο και γεμάτο φως.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε δύο στάδια, σε δύο ηπείρους. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τον Φεβρουάριο του 2025, στο στούντιο του θρυλικού Liminha, εμβληματικής μορφής των Os Mutantes, μαζί με Βραζιλιάνους μουσικούς. Στη συνέχεια, η ηχογράφηση μεταφέρθηκε στο Παρίσι, όπου προστέθηκαν πλήκτρα, ακορντεόν και κιθάρες.

12 - NV-Nika-©Valentine Gautier

Για τα φωνητικά, οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην αρχική τους φόρμουλα: ένας τραγουδιστής, ένα τραγούδι. Έντεκα ερμηνευτές από εντελώς διαφορετικές μουσικές αφετηρίες συναντιούνται σε αυτό το εγχείρημα: Skye Edwards, Beth Hirsch, Flavia Coelho, Mélanie Pain, Phoebe Killdeer, Fredrika Stahl, Nedime Girsken, Eva de Marce, Lily Oaks, Morenike και Lisa Crawley. Έντεκα διαφορετικές παρουσίες πάνω σε δεκατρία τραγούδια που έχουν ήδη τη δική τους ιστορία.

Το πρώτο single, Enjoy the Silence, έφερε μαζί τη Skye Edwards των Morcheeba και τον Larry Love των Alabama 3. Δύο φωνές από διαφορετικούς κόσμους συναντώνται στο πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Depeche Mode, σε μια εκδοχή που απογυμνώνει το τραγούδι από τα αρχικά του χαρακτηριστικά και αφήνει να αναδειχθεί η μελωδία του με έναν νέο, πιο αισθαντικό τρόπο.

07 - NV-accordion ©Valentine Gautier

Nouvelle Vague – Never Let Me Down Again ft. Flavia Coelho (Official Lyric Video)

Στο Never Let Me Down Again, η Βραζιλιάνα Flavia Coelho δίνει στο τραγούδι μια διαφορετική κίνηση και θερμοκρασία, ενώ κομμάτια όπως τα Personal Jesus, Stripped, Just Can’t Get Enough και Ice Machine περνούν μέσα από την ιδιαίτερη αισθητική των Nouvelle Vague και επιστρέφουν γνώριμα, αλλά ποτέ ακριβώς όπως τα θυμόμαστε.

A Question of Lust

Οι Nouvelle Vague δημιουργήθηκαν στις αρχές των 00s από τους Γάλλους μουσικούς και παραγωγούς Marc Collin και Olivier Libaux, ξεκινώντας από μια πολύ απλή αλλά και τόσο ευφυή ιδέα: να πάρουν αγαπημένα τραγούδια της new wave και post-punk σκηνής και να τα μεταφέρουν σε έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο, με βασικά συστατικά την bossa nova, την jazz, το γαλλικό chanson και την pop πλαισιωμένα από χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές.

Από το Love Will Tear Us Apart των Joy Division και το In a Manner of Speaking των Tuxedomoon μέχρι το Just Can’t Get Enough των Depeche Mode, οι Nouvelle Vague απέδειξαν ότι μια επιτυχημένη διασκευή δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί το πρωτότυπο: μπορεί να αναδείξει διαφορετικές πτυχές του, να αλλάξει την οπτική μας και να αποκαλύψει όσα δεν είχαμε προσέξει. Μπορεί απλώς να του ανοίξει έναν καινούργιο δρόμο. Αυτή η προσέγγιση τους χάρισε διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια alternative σκηνή. Οι τραγουδίστριες που πέρασαν από το σχήμα έδωσαν η καθεμία το δικό της χρώμα σε μια μουσική διαδρομή που δεν περιορίστηκε ποτέ σε μία μόνο φόρμουλα.

Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά, οι Nouvelle Vague εξακολουθούν να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα: να παίρνουν τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και να μας προσκαλούν να τα ανακαλύψουμε ξανά.

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Έτσι, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου οι Nouvelle Vague επιστρέφουν στην Αθήνα για να μας χαρίσουν την πιο ζεστή και γιορτινή βραδιά της χρονιάς, σε ένα πάρτι γεμάτο χαρά και συναίσθημα. Το Fuzz Club γίνεται το σημείο συνάντησης δύο μουσικών κόσμων: της γαλλικής φινέτσας των Nouvelle Vague, της βραζιλιάνικης αύρας του Ρίο και της διαχρονικής μελαγχολίας των Depeche Mode.

Τραγούδια που λατρεύουμε.
Δύο μουσικοί κόσμοι.
Μια βραδιά που θα τα κάνει όλα να ακουστούν αλλιώς.

Ακολουθήστε τους Nouvelle Vague
https://nouvellevaguemusic.com/
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Μείνετε συντονισμένοι στο Facebook event της συναυλίας:

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά άμεσα

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 30 ευρώ
Ταμείο: 33 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com
τηλεφωνικά 211 7700 000
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Δίκτυο Public
Public online: http://tickets.public.gr/
Kαταστήματα Public
https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Fuzz Live Music Club
Πατριάρχου Ιωακείμ 1
Μοσχάτο – Ταύρος (17778)
+30 210 3450817
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