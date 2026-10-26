Μουσική 26.10.2026

Ο Biased Beast αφήνει την Κύπρο και καταθέτει τραγούδι για το Sing for Greece 2027!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αποκλειστική είδηση του Eurovisionfun που φέρνει τα πάνω κάτω στα προγνωστικά και αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Biased Beast, υποψήφιος για την Κύπρο, στρέφεται στην Ελλάδα για τη Eurovision 2027.
  • Επιθυμεί δημιουργική ελευθερία και υποβάλλει τραγούδι στο Sing for Greece 2027.
  • Στόχος του είναι να συμμετάσχει στον ελληνικό εθνικό τελικό και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.
  • Η απόφασή του ανεβάζει τον ανταγωνισμό για την ελληνική συμμετοχή στη Βουλγαρία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι ο δρόμος προς τη Eurovision 2027 θα ήταν μια ήσυχη διαδρομή χωρίς εκπλήξεις, η τρέχουσα επικαιρότητα έρχεται να σε διαψεύσει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, φέρνοντας μια είδηση που προκαλεί αληθινό σεισμό στις τάξεις των φαν του διαγωνισμού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκάλυψε το Eurovisionfun, μια τεράστια ανατροπή σημειώνεται στην κούρσα της εκπροσώπησης, καθώς ο Biased Beast φαίνεται πως αλλάζει εντελώς τη στρατηγική του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ένα από τα πιο δυνατά ονόματα για την Κύπρο, αποφάσισε να μην ακολουθήσει τα σχέδια του ΡΙΚ, στρέφοντας πλέον το βλέμμα του προς την Ελλάδα.

https://www.instagram.com/biasedbeast/
https://www.instagram.com/biasedbeast/

Η απόφαση αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς ο Biased Beast επιθυμεί διακαώς να βρεθεί στη σκηνή του διαγωνισμού στο Burgas έχοντας στις αποσκευές του ένα τραγούδι που φέρει αποκλειστικά τη δική του υπογραφή. Η διαδικασία επιλογής που αποφάσισε να ακολουθήσει ο κυπριακός φορέας φαίνεται πως δεν επέτρεπε τη δημιουργική ελευθερία που αναζητούσε ο καλλιτέχνης, ωθώντας τον να υποβάλει το τραγούδι του στην ΕΡΤ. Έτσι, ο στόχος του είναι πλέον να εξασφαλίσει μια θέση στον ελληνικό εθνικό τελικό, το πολυσυζητημένο Sing for Greece 2027, διεκδικώντας με αξιώσεις το χρυσό εισιτήριο.

Διάβασε επίσης: Οι Backstreet Boys στο πάρτι του Drake για τα 40α γενέθλιά του – Η στιγμή που κανείς δεν περίμενε!

Αυτή η εξέλιξη δίνει μια εντελώς νέα δυναμική στη διαδικασία επιλογής της Ελλάδας, καθώς η παρουσία ενός τόσο ξεχωριστού και ταλαντούχου καλλιτέχνη ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη του ανταγωνισμού. Το ερώτημα που πλέον βρίσκεται στα χείλη όλων είναι αν ο Biased Beast θα καταφέρει να περάσει το απαιτητικό φίλτρο της επιτροπής, να βρεθεί ανάμεσα στους 20 φιναλίστ και τελικά να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βουλγαρία. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της απόφασης, τους όρους του Sing for Greece 2027, αλλά και τις αντιδράσεις των Eurofans, συνέχισε να διαβάζει.

Η αποκλειστικότητα του Eurovisionfun και το παρασκήνιο της απόφασης

Η είδηση που αποκάλυψε το Eurovisionfun έσκασε σαν βόμβα στους κύκλους των φίλων του διαγωνισμού, καθώς ο Biased Beast αποτελούσε ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα για τη Eurovision 2027. Η πρόθεσή του να μην υποχωρήσει όσον αφορά το καλλιτεχνικό του όραμα αποδεικνύει την αφοσίωσή του στη δική του δημιουργία. Η επιλογή του να απορρίψει την εσωτερική διαδικασία του ΡΙΚ και να ρισκάρει συμμετέχοντας στον ελληνικό εθνικό τελικό δείχνει έναν καλλιτέχνη που πιστεύει απόλυτα στο υλικό του και δεν φοβάται τον ανταγωνισμό.

https://www.instagram.com/biasedbeast/
https://www.instagram.com/biasedbeast/

Η διεκδίκηση μιας θέσης στο Sing for Greece 2027 της ΕΡΤ

Η υποβολή του τραγουδιού στην ΕΡΤ βάζει τον Biased Beast απευθείας στην τροχιά του Sing for Greece 2027, μιας διαδικασίας που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων δημιουργών. Ο καλλιτέχνης καλείται τώρα να πείσει την επιτροπή ότι το κομμάτι του αξίζει να βρίσκεται στην τελική 20άδα. Η είσοδος στους 20 φιναλίστ θα του δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσει το τραγούδι του στο ευρύ κοινό, διεκδικώντας την ψήφο των τηλεθεατών και της επιτροπής για το μεγάλο ταξίδι στο Burgas.

https://www.instagram.com/biasedbeast/
https://www.instagram.com/biasedbeast/

Το όραμα για τη σκηνή στο Burgas της Βουλγαρίας

Ο τελικός στόχος για κάθε διαγωνιζόμενο στη Eurovision 2027 είναι η φαντασμαγορική σκηνή στο Burgas, όπου οι εκπρόσωποι των χωρών θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυ. Ο Biased Beast στοχεύει να προσφέρει ένα οπτικοακουστικό θέαμα που θα ξεχωρίσει για τη δυναμική του. Αν καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό κοινό και να λάβει το χρυσό εισιτήριο, η παρουσία του στον διαγωνισμό αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές της χρονιάς.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Biased Beast Eurovision 2027 ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Weeknd: Το νέο single που συνδέει το Hong Kong με ένα θρυλικό τραγούδι των 90s

The Weeknd: Το νέο single που συνδέει το Hong Kong με ένα θρυλικό τραγούδι των 90s

26.10.2026
Επόμενο
Ηλίας Βρεττός: Το φύλο του μωρού που περιμένει με την Αναστασία Δεληγιάννη

Ηλίας Βρεττός: Το φύλο του μωρού που περιμένει με την Αναστασία Δεληγιάννη

26.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Release Athens 2027: Οι Fontaines D.C. έρχονται στην Αθήνα – Όσα πρέπει να γνωρίζεις
Μουσικά Νέα

Release Athens 2027: Οι Fontaines D.C. έρχονται στην Αθήνα – Όσα πρέπει να γνωρίζεις

26.10.2026
Hannah Montana: 20 χρόνια από το soundtrack που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά
Μουσικά Νέα

Hannah Montana: 20 χρόνια από το soundtrack που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά

26.10.2026
Junior Eurovision 2026: Η Αρμενία κατέκτησε την κορυφή με τη Naré και το «BOO!»
EUROVISION

Junior Eurovision 2026: Η Αρμενία κατέκτησε την κορυφή με τη Naré και το «BOO!»

26.10.2026
Pharrell Williams – John Legend: Το «Muse» είναι εδώ – Το νέο single που κυκλοφόρησε μαζί με το album
Μουσικά Νέα

Pharrell Williams – John Legend: Το «Muse» είναι εδώ – Το νέο single που κυκλοφόρησε μαζί με το album

26.10.2026
Lara Raj: Ανέβηκε στη σκηνή των KATSEYE και ερμήνευσε το «Unloveu» – Η στιγμή που ξεχώρισε!
Μουσικά Νέα

Lara Raj: Ανέβηκε στη σκηνή των KATSEYE και ερμήνευσε το «Unloveu» – Η στιγμή που ξεχώρισε!

26.10.2026
The Weeknd: Το νέο single που συνδέει το Hong Kong με ένα θρυλικό τραγούδι των 90s
Μουσικά Νέα

The Weeknd: Το νέο single που συνδέει το Hong Kong με ένα θρυλικό τραγούδι των 90s

26.10.2026
Ηρώ: Η μεγάλη νίκη στο Sanremo Senior 2026 – Ποιο τραγούδι της χάρισε την κορυφαία διάκριση!
Μουσικά Νέα

Ηρώ: Η μεγάλη νίκη στο Sanremo Senior 2026 – Ποιο τραγούδι της χάρισε την κορυφαία διάκριση!

26.10.2026
Nouvelle Vague: Επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους Depeche Mode
Μουσικά Νέα

Nouvelle Vague: Επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στους Depeche Mode

26.10.2026
Harry Styles: Το «Coming Up Roses» αποκτά εικόνα – Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο music video
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Το «Coming Up Roses» αποκτά εικόνα – Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο music video

26.10.2026
Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Το υποβρύχιο αριστούργημα που εντυπωσιάζει: Το τεράστιο γλυπτό με την Kiko Mizuhara έγινε viral!

Το υποβρύχιο αριστούργημα που εντυπωσιάζει: Το τεράστιο γλυπτό με την Kiko Mizuhara έγινε viral!

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη