Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Η μόδα στρέφει το βλέμμα της στη δεκαετία του '60, επαναφέροντας μέσα από τις νέες συλλογές φορέματα και γραμμές που γιόρτασαν την απόλυτη απελευθέρωση του σώματος

Με μια ματιά Η μόδα της δεκαετίας του '60 επανέρχεται δυναμικά στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Επιστρέφουν τα κοντά φορέματα, προσφέροντας ελευθερία κίνησης και νεανική αισθητική.

Τρεις βασικές τάσεις είναι τα trapeze, babydoll και τα φορέματα σε παστέλ αποχρώσεις.

Το φουτουριστικό στυλ, με έμφαση σε υφή και γραφικά στοιχεία, αναβιώνει με καινοτόμα υλικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή σεζόν των επιδείξεων μόδας για τις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 είναι απολύτως επηρεασμένη από τη δεκαετία του εξήντα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, οι σχεδιαστές αντλούν έμπνευση από μια εποχή που άλλαξε για πάντα τους κανόνες του στυλ. Χάρη σε μια πρωτοποριακή γενιά σχεδιαστών εκείνης της περιόδου, όπως ο André Courrèges, η Mary Quant, ο Pierre Cardin και ο Paco Rabanne, τα φορέματα έγιναν πιο κοντά, χαρίζοντας μια νέα αίσθηση ελευθερίας στην κίνηση και συμβολίζοντας την ανανέωση και τη νεότητα.

Αυτή η αισθητική επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, χαρίζοντάς μας μοναδικές στυλιστικές επιλογές. Ο οίκος Marni επενδύει σε mini φορέματα με παστέλ αποχρώσεις, ενώ στο Λονδίνο η Mulberry υμνεί το φουτουριστικό πνεύμα της εποχής. Συνολικά, 5 βασικές τάσεις φορεμάτων ξεχωρίζουν στις φετινές πασαρέλες, θυμίζοντας έντονα τις εμβληματικές εμφανίσεις της Twiggy.

Διάβασε επίσης: Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

1. Το trapeze φόρεμα

Με γραμμή που ανοίγει απαλά προς τα κάτω και τονισμένη μέση, το trapeze φόρεμα υπήρξε πρωταγωνιστής των 60’s. Η συγκεκριμένη σιλουέτα κολακεύει κάθε σωματότυπο και επιστρέφει στη μόδα μέσα από τις δημιουργίες του οίκου Dior, ο οποίος το παρουσιάζει σε εξαιρετικά κοντές εκδοχές και απαλούς χρωματικούς τόνους.

2. Το babydoll φόρεμα

Σύμβολο της Mod αισθητικής με ιέρειες όπως η Jane Birkin και η Jean Shrimpton, το babydoll φόρεμα γνωρίζει τεράστια αποδοχή. Η ρετρό γοητεία του έχει κατακτήσει τις πασαρέλες οίκων όπως ο Khaite και ο Blumarine, προσφέροντας ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη διάθεση.

3. Το φόρεμα σε αποχρώσεις σιροπιού

Η παλέτα της άνοιξης γεμίζει με απαλά, γλυκά χρώματα που παραπέμπουν στα sixties. Από το ροζ της καραμέλας και το πράσινου της μέντας μέχρι το γαλάζιο του ουρανού και το πορτοκαλί του σορμπέ, οίκοι όπως η Stella McCartney, ο Dior και ο Marni αποδεικνύουν ότι οι παστελ τόνοι είναι απαραίτητοι στη γκαρνταρόμπα μας.

4. Το φουτουριστικό φόρεμα

Εμπνευσμένο από τις εμβληματικές δημιουργίες του Paco Rabanne για τη Françoise Hardy, το φουτουριστικό στυλ δίνει έμφαση στην υφή, τον όγκο και τα γραφικά στοιχεία. Στις νέες κολεξιόν, τα φορέματα συνδυάζουν καινοτόμα υλικά με μια ακαταμάχητα μοντέσια και διαστημική αύρα.

Κεντρική Εικόνα: @blumarine

Διάβασε επίσης: