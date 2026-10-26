16 χρόνια μετά η Αναστασία Τσιλιμπίου θυμάται «Το Νησί» μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση

Με μια ματιά Η Αναστασία Τσιλιμπίου θυμάται τη σειρά «Το Νησί» λόγω της επαναπροβολής της.

Η σειρά αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός.

Η 12χρονη τότε Τσιλιμπίου απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες και φιλίες από τη συνεργασία.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη, ιδιαίτερα στον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αναστασία Τσιλιμπίου, μια ηθοποιός που έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής, νιώθει ιδιαίτερη σύνδεση με τη σειρά «Το Νησί». Με αφορμή την επαναπροβολή της εμβληματικής αυτής παραγωγής του Mega, η Αναστασία Τσιλιμπίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές νοσταλγίας και ευγνωμοσύνης, ανατρέχοντας στην περίοδο που η σειρά αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική.

Η σειρά, που πριν από 16 χρόνια άφησε το δικό της στίγμα στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει στις οθόνες, δίνοντας της την ευκαιρία να αναπολήσει τα γεγονότα που σημάδεψαν τα πρώτα της βήματα στον χώρο. Η ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 12 ετών, είχε την τύχη να συμμετάσχει σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά εγχειρήματα της εποχής, συνεργαζόμενη με σπουδαίους ηθοποιούς και αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες.

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«Το “Νησί” ήταν εκείνο που μου έδειξε πόσο πολύ ήθελα να ακολουθήσω αυτόν τον επαγγελματικό δρόμο», εξομολογείται η Αναστασία Τσιλιμπίου. Πέρα από την καλλιτεχνική της εξέλιξη, η εμπειρία των γυρισμάτων της έφερε κοντά στους ανθρώπους της εταιρείας παραγωγής Indigo View, με τους οποίους διατηρεί μέχρι σήμερα μια ξεχωριστή, φιλική σχέση. Αυτές οι σχέσεις, που χτίστηκαν στην αρχή της καριέρας της, παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Μια ανάρτηση γεμάτη ευγνωμοσύνη

Με αφορμή την επιστροφή της σειράς, η Αναστασία Τσιλιμπίου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της, ιδιαιτέρως στον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη. Η ανάρτησή της αναφέρει: «Από αύριο ξεκινάει να προβάλλεται για άλλη μια φορά στο Mega TV η σειρά που μου έμαθε, πόσο πολύ θέλω να κάνω αυτήν την δουλειά! Μια σειρά που για την εποχή της άφησε το στίγμα της και συνεχίζει να το αφήνει μετά από 16 χρόνια. Ο 12 χρόνος εαυτός μου τότε, έμαθε πολλά, στάθηκε δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς και γνώρισε την οικογένεια της Indigo View που τώρα μπορώ να αποκαλώ αγαπημένους μου φίλους. Theo Papadoulakis σε ευχαριστώ ξανά και ξανά και ξανά».

Η επανεμφάνιση του «Νησιού» στην τηλεοπτική ατζέντα λειτουργεί ως ένα προσωπικό ταξίδι στο χρόνο για την Αναστασία Τσιλιμπίου. Αποτελεί μια υπενθύμιση πως ορισμένες τηλεοπτικές δουλειές αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, όχι μόνο λόγω της απήχησής τους στο κοινό, αλλά και για τον τρόπο που διαμορφώνουν τις ζωές και τις επαγγελματικές πορείες των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές. Η σειρά αυτή, για την Αναστασία Τσιλιμπίου, ήταν η αρχή μιας διαδρομής που συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα.

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