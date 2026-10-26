Celeb News 26.10.2026

Άννα Βίσση: Απόδραση στο Μαρόκο με αγαπημένα της πρόσωπα – Δες φωτογραφίες

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Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Μαρόκο για λίγες στιγμές χαλάρωσης και αποκάλυψε τον συνταξιδιώτη της μέσα από μια κοινή φωτογραφία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε ταξίδι αναψυχής στο Μαρόκο.
  • Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε ότι ταξιδεύει μαζί της, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Instagram.
  • Στο Μαρόκο βρίσκεται και η αδελφή της, Νίκη Βίσση, για ποιοτικό χρόνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Άννα Βίσση απολαμβάνει ένα σύντομο ταξίδι στο Μαρόκο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, επιλέγοντας τη βορειοαφρικανική χώρα για μια ανανεωτική απόδραση, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια γεύση από τις στιγμές που περνά.

Γυναίκα τραγουδίστρια με μακριά ξανθά μαλλιά τραγουδάει σε σκηνή, κρατώντας μικρόφωνο, μετά από κόντρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρχικά, η Άννα Βίσση είχε κρατήσει επιφυλακτική στάση όσον αφορά το ποιος τη συνόδευε στο ταξίδι της. Ωστόσο, η ταυτότητα του συνταξιδιώτη της αποκαλύφθηκε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Ηλία Ψινάκη. Ο ίδιος, μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας ότι απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους.

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Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με την Άννα Βίσση. Οι δυο τους εμφανίζονται χαλαροί, μέσα σε μια πισίνα, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη χαλάρωση μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το στιγμιότυπο αυτό επιβεβαίωσε την κοινή τους παρουσία στο Μαρόκο.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον δικό της λογαριασμό. Πριν από αυτή τη δημοσίευση, η τραγουδίστρια είχε ήδη μοιραστεί με τους ακολούθους της μια φωτογραφία με την αδελφή της, Νίκη Βίσση, γεγονός που υπογραμμίζει ότι το ταξίδι της περιλαμβάνει και ποιοτικές στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η απόδραση στο Μαρόκο έρχεται ως μια ευκαιρία για την Άννα Βίσση να χαλαρώσει και να αποφορτιστεί, πριν επιστρέψει στα καλλιτεχνικά της καθήκοντα. Το κοινό της ανυπομονεί πάντα για τις νέες της δημιουργίες και τις εμφανίσεις της, και οι στιγμές αυτές από το Μαρόκο αποτελούν μια όμορφη υπενθύμιση της προσωπικής της ζωής πέρα από τη σκηνή.

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