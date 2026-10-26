«Η Μοναξιά της Δύσης»: Η σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη θεατρική σκηνή

Η νέα παραγωγή της Ομάδας Νάμα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο θέατρο Επί Κολωνώ

Με μια ματιά Η Ομάδα Νάμα παρουσιάζει το έργο «Η Μοναξιά της Δύσης» του Martin McDonagh στο θέατρο Επί Κολωνώ.

Το έργο, μέρος της «Τριλογίας του Λήνεην», εστιάζει στη βία, τη μοναξιά και τη δυσκολία επικοινωνίας.

Δύο αδέλφια σε ένα απομονωμένο ιρλανδικό χωριό συγκρούονται, ενώ αναζητούν αγάπη και αναγνώριση.

Η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη βιαιότητα και το σκοτεινό χιούμορ του McDonagh. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ομάδα Νάμα παρουσιάζει στο θέατρο Επί Κολωνώ το έργο «Η Μοναξιά της Δύσης» του Martin McDonagh, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη και με συνεργάτη σκηνοθεσίας τον Γιώργο Χατζηνικολάου. Πρεμιέρα: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Το έργο αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της «Τριλογίας του Λήνεην», μετά τη «Βασίλισσα της Ομορφιάς» και το «Ένα Ιρλανδέζικο Κρανίο». Η Ομάδα Νάμα, έχοντας παρουσιάσει με επιτυχία στο παρελθόν τη «Βασίλισσα της Ομορφιάς», επιστρέφει στο θεατρικό σύμπαν του McDonagh, εστιάζοντας στη βία, τη μοναξιά και τη δυσκολία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Στους κεντρικούς ρόλους των δύο αδελφών εμφανίζονται ο Παντελής Δεντάκης και ο Σήφης Πολυζωίδης. Μαζί τους, ο Νικόλας Δροσόπουλος και η Χριστίνα Μαριάνου.

Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird Early Bird 12€ (για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων).

Λίγα λόγια για το έργο

Σε ένα απομονωμένο χωριό της δυτικής Ιρλανδίας, δύο αδέλφια, ο Κόλμαν και ο Βαλέν, εξακολουθούν να ζουν μαζί στο πατρικό τους σπίτι μετά τον θάνατο του πατέρα τους. Η καθημερινότητά τους έχει μετατραπεί σε ένα αδιάκοπο πεδίο μάχης, γεμάτο μικρότητες, καβγάδες, λεκτική αγριότητα και μια σχεδόν τελετουργική επιμονή να πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Ο αλκοολικός ιερέας του χωριού, ο πατέρας Γουέλς, προσπαθεί να τους συμφιλιώσει, ενώ η νεαρή Γκερλήν διεκδικεί, με τον δικό της απρόβλεπτο τρόπο, μια θέση στον κλειστό και βίαιο κόσμο τους. Πίσω από την αντιπαλότητα των δύο αδελφών κρύβεται μια βαθιά ανάγκη για αγάπη, αναγνώριση και ανθρώπινη επαφή — μια ανάγκη που κανείς τους δεν γνωρίζει πώς να εκφράσει χωρίς να την καταστρέψει. Οι ήρωες του έργου είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα: άνθρωποι συναισθηματικά ακρωτηριασμένοι, εγκλωβισμένοι στο παρελθόν τους, που διεκδικούν την επιβεβαίωση και την αγάπη με τους πιο καταστροφικούς τρόπους.

Η παράσταση αναζητά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη βαναυσότητα και την κωμωδία, αξιοποιώντας το σκοτεινό, ειρωνικό και συχνά αιφνιδιαστικό χιούμορ του McDonagh. Μέσα από τον μικρόκοσμο ενός ιρλανδικού χωριού, το έργο φωτίζει τη βία —σωματική, λεκτική και συναισθηματική— που γεννιέται όταν η ανάγκη για εγγύτητα συγκρούεται με τον φόβο της. Λίγα λόγια για τον συγγραφέα Ο Martin McDonagh είναι Ιρλανδός, γεννημένος στο Λονδίνο, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Έγινε διεθνώς γνωστός τη δεκαετία του 1990 με τα έργα της «Τριλογίας του Λήνεην» και συγκαταλέγεται σήμερα στους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα έργα του συνδυάζουν το μαύρο χιούμορ με την ωμή βία, την κοινωνική απομόνωση και την αδυναμία των ανθρώπων να εκφράσουν την ανάγκη τους για αγάπη και επικοινωνία. Στον κινηματογράφο έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία μικρού μήκους «Six Shooter», η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Αποστολή στην Μπριζ», «Επτά Ψυχοπαθείς», «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» και «Τα Πνεύματα του Ινισέριν».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Martin McDonagh

Μετάφραση: Γιώργος Χατζηνικολάου

Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη

Συνεργάτης σκηνοθεσίας – Σκηνικά: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Μαρία Αναματερού

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Gary Solomon

Βοηθός σκηνοθέτιδος: Στεφανία Γώγου

Φωτογραφίες – Τρέιλερ παράστασης: Νικόλας Κωστής

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Social Media: Loox Media

Υπεύθυνη επικοινωνίας παράστασης: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Διεύθυνση παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παραγωγή: Ομάδα Νάμα

ΠΑΙΖΟΥΝ:

Παντελής Δεντάκης, Σήφης Πολυζωίδης, Νικόλας Δροσόπουλος, Χριστίνα Μαριάνου

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρεμιέρα: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη στις 19:30

Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 21:15

Κυριακή στις 18:00

Προπώληση

Early Bird 12€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Η ηλεκτρονική προπώληση άνοιξε: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-monaksia-tis-dysis/

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη – λαϊκή απογευματινή:

18€ κανονικό

16€ μειωμένο

Πέμπτη έως Κυριακή:

Α΄ Ζώνη: 22€

Β΄ Ζώνη: 20€ κανονικό / 18€ μειωμένο

Γ΄ Ζώνη: 18€

Μειωμένα εισιτήρια: φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65 ετών και ΑμεΑ.

Η παράσταση «Η Μοναξιά της Δύσης» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Επικοινωνία – θέατρο Επί Κολωνώ

Ναυπλίου 12 και Λένορμαν 94, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5138067

www.epikolono.gr, email: [email protected]

Social Media:

Instagram: @epi_kolono

Facebook: @epikolono.gr

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ

Ανζελίκα Καψαμπέλη

[email protected] | t.6945798883

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