«Εστιάζω στον εαυτό μου»: Η Cardi B «γυρίζει σελίδα» μετά τις κόντρες στην hip-hop σκηνή

«Βαρέθηκα να τσακώνομαι με άλλες ράπερς», λέει η Cardi B, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της απέναντι στις διαμάχες της hip-hop σκηνής

Με μια ματιά Η Cardi B δηλώνει ότι έχει βαρεθεί τις διαμάχες με άλλες ράπερς και θέλει να εστιάσει στον εαυτό της.

Διευκρίνισε ότι οι παιδικές της επιρροές διαφέρουν από τις σύγχρονες, απαντώντας σε επικριτές.

Παρόλο που θέλει να αφήσει πίσω το δράμα, άφησε αιχμές για μια «λευκή, μεγάλη πόρνη».

Η Sunshine Benzi απάντησε καυστικά, αλλά η Cardi B δηλώνει ότι είναι απασχολημένη με την καριέρα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cardi B έδειξε ξεκάθαρα ότι έχει φτάσει στο όριό της όσον αφορά τις διαμάχες με άλλες γυναίκες ράπερς. Σε μια πρόσφατη συζήτηση με τους ακολούθους της στο X Spaces, η βραβευμένη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε σε σχόλια που αφορούσαν την πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times Style Magazine, όπου ανέφερε τη Madonna, τη Lil’ Kim, τη Foxy Brown και την Trina ως τις κύριες πηγές έμπνευσής της κατά την περίοδο που μεγάλωνε στη Νέα Υόρκη.

Απαντώντας σε επικριτές που την κατηγόρησαν για ψευδή δήλωση ή για σκόπιμη παράλειψη ονομάτων, η Cardi B διευκρίνισε ότι, όντας πλέον 34 ετών, οι καλλιτέχνιδες που θαύμαζε ως παιδί είναι φυσιολογικό να διαφέρουν από τις πιο σύγχρονες που, υποτίθεται, παρέλειψε. «Πείτε μου εσείς για τις τωρινές, μην το κάνετε αυτό σε μένα», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας έμμεση αναφορά σε νεαρές stars της hip-hop σκηνής που μεγάλωσαν με διαφορετικά είδωλα.

Διάβασε επίσης: Madonna: Το «Confessions II» κερδίζει έδαφος για το κορυφαίο βραβείο των Grammy – Ποιοι είναι οι αντίπαλοί της

Όταν οι χρήστες στα X Spaces σχολίασαν ότι οι δηλώσεις της θα προκαλούσαν σίγουρα αντιδράσεις, η Cardi B έδειξε να αδιαφορεί. «Δεν με νοιάζουν πια αυτές οι γυναίκες», δήλωσε. «Για να είμαι ειλικρινής, έχω βαρεθεί να τσακώνομαι με άλλες ράπερς, γιατί είναι κάπως βαρετό πλέον». Η Cardi B συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να είμαι για τις γυναίκες του δρόμου. Με βαρεθήκατε, αλήθεια. Δεν με νοιάζει πια τίποτα από αυτά. Νιώθω ότι ξεπερνάω πολλά πράγματα».

Η ράπερ από το Bronx έχει βρεθεί στο παρελθόν σε διάφορες αντιπαραθέσεις με άλλες γυναίκες του χώρου, όπως η BIA, η JT των City Girls, και φυσικά, η Nicki Minaj, τόσο στα social media όσο και στη δισκογραφία.

Παρόλο που η Cardi B δηλώνει πως έχει αφήσει πίσω το μεγαλύτερο μέρος του δράματος, δεν δίστασε να αφήσει και κάποιες αιχμές. «Ελπίζω να μην πιστεύετε ότι προσπαθούσα να κάνω κάτι κακό στην Trina», διευκρίνισε. «Λατρεύω τη μουσική της, τη θεωρώ ταλαντούχα. Απλά δεν συμπαθώ την άλλη γυναίκα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ποια νομίζεις ότι είσαι; Αυτό δεν είναι Jim Crow, να με υποτιμάς και τέτοια. Απλά δεν με ξέρεις».

Αν και η Cardi B δεν κατονόμασε την «άλλη γυναίκα», η περιγραφή της ως «λευκή, μεγάλη πόρνη» οδήγησε πολλούς θαυμαστές να πιστεύουν ότι αναφερόταν στην ανερχόμενη 24χρονη star Sunshine Benzi. Μάλιστα, η Sunshine Benzi φάνηκε να απαντάει μέσω X με καυστικά σχόλια μετά τα όσα είπε η Cardi B.

«Πες στον συγγραφέα σου, ho @iamcardib», έγραψε η Sunshine Benzi, προσθέτοντας: «Πόσες φορές έχεις αλλάξει το πρόσωπό σου περισσότερο από όσες έχεις γράψει ραπ; @iamcardib».

Το κοινό θα περιμένει να δει αν η Cardi B θα απαντήσει στην Sunshine Benzi, αλλά σύμφωνα με την ίδια την καλλιτέχνιδα, είναι υπερβολικά απασχολημένη με την καριέρα της για να ασχολείται με τέτοιες διαμάχες. Πρόσφατα, είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα, ταξιδεύοντας στο Μιλάνο τον Σεπτέμβριο για να περπατήσει στο fashion show Vogue World. Το single της «AH HA» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 25 του Billboard Hot 100, μετά το άλμπουμ της «Am I the Drama;» που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200.

«Εστιάζω στον εαυτό μου», δήλωσε η Cardi B την Τετάρτη. «Έρχονται πολλά πράγματα, και τίποτα δεν θα τα σταματήσει… το να έχεις χρήματα είναι πολύ καλό. Το να είσαι επιτυχημένος είναι πολύ καλό».

Διάβασε επίσης: