MAD CREATORS: Το MAD μπαίνει δυναμικά στο TikTok LIVE με το δικό του Creator Network

Το MAD παρουσιάζει το MAD CREATORS, το νέο επίσημο TikTok LIVE Creator Network που στηρίζει τους δημιουργούς με εργαλεία, καθοδήγηση και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Με μια ματιά Το MAD λανσάρει το MAD CREATORS, ένα επίσημο TikTok LIVE Creator Network για υποστήριξη δημιουργών.

Το δίκτυο προσφέρει προσωπικό manager, coaching, πρόσβαση σε στούντιο και συνεργασίες.

Στόχος είναι η εξέλιξη των δημιουργών, όχι η αλλαγή της ταυτότητάς τους.

Το MAD CREATORS επιδιώκει τη δημιουργία θετικού και δημιουργικού περιβάλλοντος στο TikTok LIVE. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι χρειάζεται ένας creator για να πάει το LIVE του στο επόμενο level; Καλές ιδέες, τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, ένα κοινό που θέλει να τον παρακολουθεί και, φυσικά, τα σωστά εργαλεία για να εξελίσσεται. Σε αυτό ακριβώς έρχεται να δώσει απάντηση το MAD CREATORS, το νέο επίσημο TikTok LIVE Creator Network του MAD, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους δημιουργούς περιεχομένου και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

Με ισχυρή παρουσία στη μουσική, την ψυχαγωγία, τα media και την παραγωγή περιεχομένου, το MAD αξιοποιεί την εμπειρία και το δημιουργικό του οικοσύστημα, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε έναν κόσμο όπου η επικοινωνία με το κοινό γίνεται όλο και πιο άμεση, αυθόρμητη και διαδραστική. Γιατί το TikTok LIVE δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βγεις στην οθόνη. Είναι ένας χώρος όπου μπορείς να χτίσεις κοινότητα, να μοιραστείς το ταλέντο σου, να επικοινωνήσεις σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες.

MAD CREATORS: Η δική σου δημιουργικότητα, με την υποστήριξη του MAD

Η φιλοσοφία του νέου δικτύου είναι απλή: κάθε creator έχει το δικό του ύφος, τη δική του θεματολογία και τον δικό του τρόπο να συνδέεται με το κοινό του. Και αυτό ακριβώς είναι που τον κάνει ξεχωριστό.

Το MAD CREATORS δεν έρχεται να αλλάξει την ταυτότητα των δημιουργών ούτε να τους υπαγορεύσει τι περιεχόμενο θα παράγουν. Έρχεται να τους προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να εξελίξουν αυτό που ήδη κάνουν, να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες και να χτίσουν μια πιο δυναμική παρουσία στο TikTok LIVE.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο προσφέρει:

Προσωπικό creator manager, για καθοδήγηση και σχεδιασμό της παρουσίας κάθε δημιουργού στο LIVE.

Coaching και performance insights, με εργαλεία και υποστήριξη για την καλύτερη κατανόηση της απόδοσης και τη βελτίωση του περιεχομένου.

Πρόσβαση στα επαγγελματικά studios του MAD, δίνοντας στους creators τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις υποδομές του για τις LIVE μεταδόσεις τους.

Δυνατότητες δημιουργικών συνεργασιών, μέσα από την κοινότητα των creators και επιλεγμένα projects του οικοσυστήματος του MAD.

Από το gaming, το travel και το beauty μέχρι τη μουσική, το lifestyle και το entertainment, το MAD CREATORS απευθύνεται σε δημιουργούς με διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές ιστορίες να πουν. Γιατί δεν υπάρχει μία συνταγή για ένα επιτυχημένο LIVE, υπάρχει η προσωπικότητα του creator και η δυνατότητα να την εξελίξει με τα κατάλληλα εφόδια.

Γιατί το TikTok LIVE είναι κάτι περισσότερο από ένα LIVE

Η παρουσίαση του MAD CREATORS πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του MAD x TikTok LIVE Roundtable, στο DEKA, στο Κολωνάκι με την παρουσιία της Μαριάννας Δημητριάδου, Creator Networks and Creators Manager @ TikTok LIVE Europe.

Η συνάντηση έφερε κοντά εκπροσώπους του TikTok LIVE, την ομάδα του MAD και δημιουργούς περιεχομένου, με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες της πλατφόρμας και να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του νέου δικτύου.

Η ομάδα του TikTok LIVE μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους οι δημιουργοί μπορούν να αναπτύξουν την κοινότητά τους, να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση με το κοινό και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες monetization. Στη συζήτηση βρέθηκαν λειτουργίες όπως τα LIVE Matches και οι καμπάνιες, αλλά και στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πορεία ενός creator: η συνέπεια, η αυθεντικότητα, η δημιουργία περιεχομένου με ξεκάθαρη ταυτότητα και η τήρηση των κανόνων της κοινότητας.

Το roundtable αποτέλεσε, έτσι, την αφετηρία για την παρουσίαση μιας πρωτοβουλίας που συνδέει τις δυνατότητες του TikTok LIVE με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του MAD. Ένα νέο δίκτυο που φιλοδοξεί να δώσει στους δημιουργούς όχι απλώς πρόσβαση σε περισσότερα εργαλεία, αλλά και ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης για την εξέλιξή τους.

Κατερίνα Μήτσου: «Μπορούμε να αλλάξουμε το περιβάλλον και θα το κάνουμε»

Στη φιλοσοφία του MAD CREATORS και στις ευκαιρίες που προσφέρει το TikTok LIVE αναφέρθηκε η Κατερίνα Μήτσου, LIVE pro creator και επικεφαλής του MAD CREATORS, μοιράζοντας την εμπειρία της από την πλατφόρμα και υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής στρατηγικής και καθοδήγησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα LIVE Battles, τα οποία συχνά συνδέονται με έντονο ανταγωνισμό και τοξικές συμπεριφορές. Όπως ανέδειξε, η δυναμική ενός LIVE δεν χρειάζεται να στηρίζεται στην πρόκληση εντάσεων. Ο ανταγωνισμός μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την ουσιαστική αλληλεπίδραση με το κοινό.

«Μπορούμε να αλλάξουμε το περιβάλλον και θα το κάνουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης που θέλει να καλλιεργήσει μέσα από το MAD CREATORS.

Η θέση αυτή αποτυπώνει και έναν από τους στόχους του δικτύου: να υποστηρίξει τους creators όχι μόνο στην ανάπτυξη της παρουσίας τους και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων monetization, αλλά και στη δημιουργία ενός πιο θετικού και δημιουργικού περιβάλλοντος στο LIVE.

Το LIVE σου. Στη σκηνή του MAD.

Με το MAD CREATORS, το MAD διευρύνει τον ρόλο του στο digital entertainment, επενδύοντας στη δυναμική των creators και στις νέες μορφές επικοινωνίας που διαμορφώνονται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η φιλοδοξία δεν είναι να δημιουργήσει μια κοινότητα με κοινό ύφος και προκαθορισμένους κανόνες δημιουργικότητας. Είναι να φέρει κοντά διαφορετικές προσωπικότητες, να αναγνωρίσει τις δυνατότητές τους και να τους δώσει πρόσβαση σε καθοδήγηση, υποδομές και ευκαιρίες συνεργασίας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πορεία τους.

Γιατί το περιεχόμενο ανήκει στους δημιουργούς του. Η φωνή, οι ιδέες, το χιούμορ και η σχέση τους με το κοινό παραμένουν δικά τους. Ο ρόλος του MAD είναι να βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας την εμπειρία και τα μέσα που χρειάζονται για να πάνε το επόμενο βήμα.

MAD CREATORS: Το LIVE σου. Στη σκηνή του MAD.