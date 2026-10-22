Tech News 22.10.2026

Ο A$AP Rocky ετοιμάζει την είσοδό του στο Fortnite και αυτό είναι το πρώτο hint

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένα teaser στα social media πυροδοτεί τις φήμες για την είσοδο του A$AP Rocky στο Fortnite, με τους fans να περιμένουν πληροφορίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο A$AP Rocky ετοιμάζει πιθανή είσοδο στο Fortnite, με teaser που θυμίζει comic book.
  • Δεν έχουν αποκαλυφθεί επίσημες λεπτομέρειες ή ημερομηνία κυκλοφορίας για τη συνεργασία.
  • Το teaser πυροδοτεί συζητήσεις για την αισθητική του καλλιτέχνη στο δημοφιλές παιχνίδι.
  • Μια πιθανή συνεργασία θα ενισχύσει τη σύνδεση του Fortnite με τη μουσική και την pop κουλτούρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώτη γεύση από το πιθανό crossover του A$AP Rocky με το Fortnite δόθηκε μέσα από ένα σύντομο video με εικονογραφημένες σκηνές που θυμίζουν comic book. Αν και δεν εμφανίζονται πλάνα από το ίδιο το παιχνίδι ή κάποιο επίσημο gameplay, οι εικόνες αφήνουν να εννοηθεί ότι ο rapper ετοιμάζεται να μεταφέρει την ιδιαίτερη αισθητική του στο δημοφιλές video game.

Άντρας με καρό κουκούλα και αλυσίδα μενταγιόν με σκελετό, ερωτήματα για την ημερομηνία κυκλοφορίας του "Disc 2".
https://www.instagram.com/asaprocky/

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνεργασίας, ούτε έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το teaser, ωστόσο, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να δούμε τον A$AP Rocky να αποκτά τη δική του παρουσία μέσα στο παιχνίδι, ακολουθώντας τη σύνδεση του Fortnite με τη μουσική και την pop κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

Η πιθανή συνεργασία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για τον καλλιτέχνη από το Harlem. Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album του Don’t Be Dumb, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει να δημιουργεί προσμονή γύρω από το επόμενο μουσικό του project, με τίτλο Disc 2. Έτσι, μια ενδεχόμενη είσοδος στο gaming θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα βήμα για την επέκταση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας πέρα από τη μουσική.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το crossover

Προς το παρόν, το μόνο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι fans είναι το teaser με τις comic book εικόνες. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για πιθανό skin του A$AP Rocky, ειδικά αντικείμενα, μουσικές προσθήκες ή άλλες λειτουργίες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο Fortnite.

Ο A$AP Rocky ποζάρει με κοστούμι στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala 2026, κρατώντας ένα αξεσουάρ.
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ο A$AP Rocky έχει διαμορφώσει μια αναγνωρίσιμη αισθητική που συνδέει τη μουσική, τη μόδα και την street κουλτούρα, στοιχεία που θα μπορούσαν να μεταφερθούν με ενδιαφέρον τρόπο στο ψηφιακό περιβάλλον του παιχνιδιού.

asap_rocky_ai
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν η συνεργασία επιβεβαιωθεί, θα προστεθεί ακόμη ένα όνομα από τη σύγχρονη μουσική σκηνή στο σύμπαν του Fortnite, ενισχύοντας τη σύνδεση του gaming με την ευρύτερη pop κουλτούρα. Μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, πάντως, οι λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές και το teaser αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

A$ap Rocky Fortnite
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Getty Images κήρυξε πτώχευση στις ΗΠΑ – Τι συμβαίνει με τον κολοσσό της φωτογραφίας

Το Getty Images κήρυξε πτώχευση στις ΗΠΑ – Τι συμβαίνει με τον κολοσσό της φωτογραφίας

22.10.2026
Επόμενο
Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές μπορούν να τραγουδήσουν τις επιτυχίες του

Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές μπορούν να τραγουδήσουν τις επιτυχίες του

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το τρυφερό στιγμιότυπο στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητούν όλοι στο TikTok
Social & Tech

Το τρυφερό στιγμιότυπο στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητούν όλοι στο TikTok

22.10.2026
Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ, αν συμμετείχα ξανά στο MadWalk, να κάνω ένα party»
MAD RADIO 106.2

Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ, αν συμμετείχα ξανά στο MadWalk, να κάνω ένα party»

21.10.2026
Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam
Social & Tech

Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

21.10.2026
AI ή πραγματικότητα; Τα σημάδια που προδίδουν τις ψεύτικες εικόνες στο feed σου
Social & Tech

AI ή πραγματικότητα; Τα σημάδια που προδίδουν τις ψεύτικες εικόνες στο feed σου

20.10.2026
Google Cloud: Μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη από τη βλάβη – Ποιες εφαρμογές και τράπεζες επηρεάζονται
Social & Tech

Google Cloud: Μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη από τη βλάβη – Ποιες εφαρμογές και τράπεζες επηρεάζονται

20.10.2026
NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο

20.10.2026
Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε
Social & Tech

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

19.10.2026
Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις
Mad TV News

Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις

19.10.2026
Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη
Social & Tech

Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη

18.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη