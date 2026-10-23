Celeb World 23.10.2026

Πρίγκιπας Harry: Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία με την Diana που τον «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

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Ο πρίγκιπας Harry μιλά για την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία με την πριγκίπισσα Diana, το πένθος που εξακολουθεί να βιώνει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας Harry μιλά για τη συνεχή παρουσία της μητέρας του στη σκέψη του και τη θλίψη για την τελευταία τους συνομιλία.
  • Η τελευταία τηλεφωνική κλήση με την πριγκίπισσα Diana ήταν σύντομη, καθώς ο Harry, 12 ετών, ήθελε να παίξει.
  • Ο Harry νιώθει ακόμα ισχυρό δεσμό με τη μητέρα του, της κάνει ερωτήσεις και νιώθει την ενέργειά της.
  • Η πατρότητα και η ψυχοθεραπεία βοήθησαν τον Harry να διαχειριστεί το πένθος και να μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική του ευημερία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry, δούκας του Sussex, μοιράστηκε πρόσφατα βαθιές προσωπικές σκέψεις για τη διαχείριση του πένθους του μετά την απώλεια της μητέρας του, της πριγκίπισσας Diana. Σε μια συγκινητική συνέντευξή του για τη σειρά του GQ «One More Question», ο Harry αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Diana είναι παρούσα στη σκέψη του «σχεδόν κάθε μέρα», ενώ παράλληλα εξέφρασε τη διαχρονική του θλίψη για την τελευταία τους τηλεφωνική συνομιλία.

https://www.instagram.com/archewell_sussex_
https://www.instagram.com/archewell_sussex_

«Είναι μια φευγαλέα σκέψη, κάπως σαν: «Πόσο μου λείπεις. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήσουν ακόμη εδώ. Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η οικογένειά μου αν ήσουν ακόμη εδώ»», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Harry, περιγράφοντας τις σκέψεις που τον διακατέχουν.

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Η πριγκίπισσα Diana έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ο Harry ήταν τότε 12 ετών, ενώ ο αδελφός του, πρίγκιπας William, ήταν 15. Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο δυστύχημα, η Diana είχε τηλεφωνήσει στους γιους της, οι οποίοι βρίσκονταν στο Balmoral της Σκωτίας. Η συνομιλία, όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, ήταν σύντομη, καθώς τα δύο πριγκιπόπουλα ανυπομονούσαν να συνεχίσουν το παιχνίδι τους με τα ξαδέλφια τους. Αυτή η κλήση αποδείχθηκε η τελευταία φορά που ο Harry άκουσε τη φωνή της μητέρας του.

Diana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αν ήξερα ότι ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα μαζί της, πόσο διαφορετική θα ήταν εκείνη η συζήτηση», παραδέχτηκε ο Harry στη συνέντευξή του. «Κι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ζει με αυτό. Και με το γεγονός ότι, ως ένα παιδί 12 ετών, το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω, να τρέξω και να παίξω με τα ξαδέλφια μου».

Η συνεχιζόμενη σύνδεση και η επίδραση της πατρότητας

Παρά το πέρασμα σχεδόν τριών δεκαετιών από τον θάνατο της μητέρας του, ο Harry δηλώνει ότι εξακολουθεί να νιώθει έναν ισχυρό δεσμό μαζί της, ο οποίος μερικές φορές ξεπερνά την απλή ανάμνηση. «Μερικές φορές της κάνω ερωτήσεις, αναζητώντας κάποιου είδους απάντηση, και κάποιες φορές πράγματι παίρνω μια απάντηση», είπε. «Ίσως έχω περάσει υπερβολικά πολύ χρόνο στην Καλιφόρνια, αλλά, έχοντας κάνει όλη αυτή τη δουλειά με τον εαυτό μου, εξακολουθεί να υπάρχει μια σύνδεση με τη μαμά μου. Νιώθω πραγματικά την ενέργειά της σε ορισμένες στιγμές και σε ορισμένες φάσεις της ζωής μου», πρόσθεσε.

Η Πριγκίπισσα Diana με τον γιο της, Πρίγκιπα William, από την έκθεση Princess Diana Exhibition.
https://www.instagram.com/princessdianaexhibition/

Ο Harry αναφέρθηκε επίσης στο πώς η γέννηση του γιου του, πρίγκιπα Archie, τον οποίο απέκτησε με τη Meghan Markle, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πλήρως τη σημασία της μεταφοράς συναισθημάτων και ενέργειας. Θυμήθηκε περιπτώσεις όπου, αν εκείνος βρισκόταν σε κατάσταση άγχους, ο Archie το αντιλαμβανόταν αμέσως. Αυτή η συνειδητοποίηση τον οδήγησε να δίνει προτεραιότητα στην ψυχική του ηρεμία, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το Λονδίνο προς το σπίτι του, προκειμένου να είναι πιο ήρεμος όταν παίρνει τον γιο του αγκαλιά. «Νομίζω ότι, ως γονείς, πρέπει να έχουμε μεγάλη επίγνωση όσων κουβαλάμε μέσα μας και μπορούν να αντιληφθούν τα παιδιά μας», τόνισε.

Μετά από δύο δεκαετίες καταπίεσης των συναισθημάτων του, η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα για τον Harry, επιτρέποντάς του να πενθήσει και να αναγνωρίσει τον πόνο του. Μέσω της κοινοποίησης της προσωπικής του ιστορίας, ο Harry εκφράζει την ελπίδα του να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που έχουν βιώσει απώλεια. «Μου λένε συνεχώς άνθρωποι, από 90 ετών μέχρι εννέα, ότι τους έχει βοηθήσει το γεγονός πως μοιράζομαι μέρος της εμπειρίας μου, μέρος της ιστορίας μου», είπε. «Και όσο συμβαίνει αυτό, θα προσπαθώ πάντα να κάνω τα πράγματα πιο εύκολα για τους άλλους. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για έναν άνθρωπο ή για ένα εκατομμύριο».

Η Πριγκίπισσα Diana με τον γιο της William σε φωτογραφία από την έκθεση Princess Diana Exhibition.
https://www.instagram.com/princessdianaexhibition/

Η ειλικρίνεια του πρίγκιπα Harry σχετικά με το πένθος και την ψυχική του ευημερία αναδεικνύει τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης για αυτά τα θέματα, προσφέροντας παρηγοριά και κατανόηση σε πολλούς.

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