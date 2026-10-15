12 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Οι επιλογές που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Με μια ματιά Νέες ταινίες για όλα τα γούστα, από περιπέτεια και θρίλερ έως animation και δράματα.

Πρεμιέρες όπως "Sacrifice", "Street Fighter" και "Soudain" με γνωστούς ηθοποιούς.

Ελληνικές παραγωγές όπως "Η Βαλίτσα" και ντοκιμαντέρ, καθώς και ταινίες για όλη την οικογένεια.

Επανέκδοση της οσκαρικής ταινίας "The Best Years of Our Lives" για τους λάτρεις του κλασικού κινηματογράφου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ταινίες για κάθε γούστο φέρνει η νέα κινηματογραφική εβδομάδα, με πρεμιέρες που συνδυάζουν περιπέτεια, μυστήριο, θρίλερ, animation και δυνατές ανθρώπινες ιστορίες. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στη μεγάλη οθόνη έρχονται το «Sacrifice» του Romain Gavras με τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy και Vincent Cassel, το πολυαναμενόμενο «Street Fighter» και το «Soudain» του Ryusuke Hamaguchi. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ελληνικές παραγωγές, όπως «Η Βαλίτσα», «Γεννημένος Δύο Φορές» και «Δεν Κοστίζει Τίποτα», αλλά και επιλογές για όλη την οικογένεια, όπως ο «Μπαλωματούλης» και ο «Ασχημογλυκούλης».

Αν πάλι αναζητάς αγωνία, το «Whalefall» σε βάζει σε μια μάχη επιβίωσης μέσα σε μια φάλαινα, ενώ η επανέκδοση της οσκαρικής ταινίας «The Best Years of Our Lives» προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσεις ένα κλασικό έργο στη σκοτεινή αίθουσα. Αυτές είναι οι 12 νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα και οι ιστορίες τους.

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1. «Soudain» του Ryusuke Hamaguchi

Η Μαρί-Λου Φοντέν διευθύνει έναν οίκο ευγηρίας στο Παρίσι και προσπαθεί να βελτιώσει τη φροντίδα των ηλικιωμένων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «Humanitude», η οποία δίνει έμφαση στην ανθρώπινη επαφή και την αξιοπρέπεια. Η προσπάθειά της, ωστόσο, συναντά αντιστάσεις από την ομάδα της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια Γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, θα φέρει απρόσμενες αλλαγές στη ζωή της. Ο Ryusuke Hamaguchi, γνωστός για την ιδιαίτερη ματιά του στις ανθρώπινες σχέσεις, παρουσιάζει την πρώτη γαλλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του. Το «Soudain» συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών και χάρισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Virginie Efira και Tao Okamoto.

2. «Sacrifice» του Romain Gavras

Η πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Romain Gavras συγκεντρώνει τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy και Vincent Cassel σε μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στη θρησκευτική πίστη, την εξουσία και την ανθρώπινη θυσία. Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας τους, η Τζόαν και τα αδέλφια της πιστεύουν ότι μια αρχαία προφητεία τούς έχει επιλέξει για μια αποστολή που θα σώσει τη Γη. Για να εκπληρώσουν τον σκοπό τους, εισβάλλουν σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά και απαγάγουν τρία πρόσωπα: τον ξεπεσμένο κινηματογραφικό σταρ Μάικ, τον αδίστακτο δισεκατομμυριούχο Μπεν και τη χορεύτρια Κέιτι, η οποία βρίσκεται ξαφνικά παγιδευμένη σε μια κατάσταση που δεν επέλεξε. Καθώς η βραδιά μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ζωής και θανάτου, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τις πεποιθήσεις τους και με όσα είναι πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουν. Η ταινία γυρίστηκε σε πραγματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ισλανδία.

3. «Η Καλή Αδερφή» («Schwesterherz») της Sarah Miro Fischer

Η άνοιξη στο Βερολίνο φέρνει νέα ξεκινήματα, αλλά για τη Ρόουζ γίνεται η αρχή μιας δύσκολης προσωπικής δοκιμασίας. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός της, ο Σαμ, κατηγορείται για βιασμό, εκείνη καλείται να καταθέσει στην αστυνομική έρευνα εναντίον του. Η σχέση τους δοκιμάζεται από ερωτήματα που δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Πόσο καλά γνωρίζεις τελικά τους ανθρώπους που αγαπάς; Και τι συμβαίνει όταν η αφοσίωση στην οικογένειά σου συγκρούεται με την ανάγκη να αντιμετωπίσεις την αλήθεια; Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Sarah Miro Fischer έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Panorama του Φεστιβάλ Βερολίνου 2026 και εστιάζει στα ηθικά διλήμματα, στην αδελφική αγάπη και στη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα συναισθήματα και την προσωπική ευθύνη.

4. «Η Βαλίτσα» του Δημήτρη Παπαναθανάση

Τρεις φίλες, η Αλίκη, τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the Bunnies, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Όλα μοιάζουν να κυλούν ομαλά, μέχρι τη στιγμή που οι τρεις γυναίκες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Από εκείνη τη στιγμή, οι ζωές τους παίρνουν διαφορετική τροπή. Ένας μηχανισμός μικρών και μεγάλων απατεώνων αρχίζει να τις κυνηγά, ενώ οι ίδιες προσπαθούν να καταλάβουν σε τι ακριβώς έχουν μπλέξει. Η «Βαλίτσα» αποτελεί το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό ντεμπούτο του Δημήτρη Παπαναθανάση και συνδυάζει μυστήριο, κωμικές καταστάσεις και μια περιπέτεια που ξεκινά από μια ανακάλυψη την οποία κανείς δεν θα ήθελε να κάνει.

5. «Street Fighter» του Kitao Sakurai

Οι φίλοι των βιντεοπαιχνιδιών έχουν έναν ακόμη λόγο να επισκεφθούν τις κινηματογραφικές αίθουσες. Το «Street Fighter» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντας για τρίτη φορά σε live-action μορφή τον κόσμο του δημοφιλούς παιχνιδιού, μετά τις κινηματογραφικές μεταφορές του 1994 και του 2009. Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1993, όταν οι αποξενωμένοι μαχητές Ryu και Ken Masters επιστρέφουν στη δράση, καθώς η μυστηριώδης Chun-Li τούς στρατολογεί για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά Street Fight. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια ακόμη αναμέτρηση ανάμεσα σε κορυφαίους μαχητές εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση, γεμάτη οργή, προσωπικούς λογαριασμούς και μια θανατηφόρα συνωμοσία. Οι δύο πρωταγωνιστές θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τους αντιπάλους τους, αλλά και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Γιατί σε αυτό το τουρνουά, το αποτέλεσμα δεν κρίνεται μόνο στις μάχες.

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6. «Μπαλωματούλης» («Stitch Head») του Steve Hudson

Αν σχεδιάζεις μια κινηματογραφική έξοδο με παιδιά, ο «Μπαλωματούλης» φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία γεμάτη φαντασία, παράξενα πλάσματα και αναζήτηση της αποδοχής. Σε έναν ψηλό και μυστηριώδη πύργο ζει ένα μικρό πλάσμα που έχει δημιουργηθεί από διάφορα κομμάτια από έναν εκκεντρικό επιστήμονα. Ο Μπαλωματούλης φροντίζει κρυφά τους τερατόμορφους φίλους του, μακριά από τα βλέμματα του έξω κόσμου. Όταν, όμως, ένα τσίρκο φτάνει στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιόν, η ζωή του αλλάζει και ξεκινά μια περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να αναρωτηθεί πού πραγματικά ανήκει. Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Steve Hudson στο animation και βασίζεται στην ομώνυμη σειρά παιδικών βιβλίων του Guy Bass. Πίσω από τον παράξενο ήρωα βρίσκεται μια ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή και το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός.

7. «Ο Ασχημογλυκούλης» («Mochy, le Chien le Plus Moche du Monde») των Yanis Belaid και Jérémie Degruson

Ο Μόκι είναι ένας σκύλος που θεωρείται ο πιο άσχημος στον κόσμο, αλλά ο ίδιος έχει ένα μεγάλο όνειρο: να συμμετάσχει στον περίφημο διαγωνισμό «Best in Dog Show». Παρά τα εμπόδια που συναντά, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Θέλει να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία. Πίσω από την προσπάθειά του κρύβεται και μια πιο τρυφερή επιθυμία. Ο Μόκι ελπίζει να βρει μια οικογένεια που θα τον αγαπήσει για αυτό που είναι, χωρίς να χρειάζεται να ανταποκρίνεται σε κανένα πρότυπο ομορφιάς. Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων του βελγικού στούντιο nWave, που έχει υπογράψει τις ταινίες «Οι Αχώριστοι» και «Το Σκυλάκι της Βασίλισσας», απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους θεατές και συνδυάζει χιούμορ με ένα μήνυμα για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.

8. «Γεννημένος Δύο Φορές» («Born Twice») του Στέλιου Κούλογλου

Το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία του Σιμόν Γκρονοφσκί, ο οποίος σε ηλικία μόλις 11 ετών πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του για να ξεφύγει από ένα ναζιστικό τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια αργότερα, ο Γκρονοφσκί παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και αναπτύσσει φιλία με τον γιο ενός ναζί. Η ζωή του γίνεται αφορμή για μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση, αλλά και γύρω από το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να προχωρά χωρίς να ξεχνά όσα έζησε. Το «Born Twice» απέσπασε βραβεία καλύτερου ντοκιμαντέρ, μουσικής και φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ιεράπετρας. Πρόκειται για μια ταινία που συνδέει την προσωπική μαρτυρία με τη συλλογική ιστορική μνήμη.

9. «Δεν Κοστίζει Τίποτα» («At No Cost») της Μαίρης Μπουλή

Το ντοκιμαντέρ της Μαίρης Μπουλή ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Εργάζεται σε μπαρ, ενώ παράλληλα ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Όπως πολλές νέες γυναίκες στην Αθήνα, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές δυσκολίες της καθημερινότητας και να βρει τον δικό της δρόμο. Η κάμερα την ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή, από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση μέχρι τη διαδικασία της γονιμοποίησης και όσα ακολουθούν. Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, η ταινία θέτει ερωτήματα για το σώμα, την οικονομική ανάγκη, την προσφορά και τα όρια ανάμεσα στην επιλογή και την πίεση των συνθηκών. Το «At No Cost» απέσπασε το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και αποτελεί μία από τις ελληνικές κυκλοφορίες που ξεχωρίζουν για τη θεματική τους.

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10. «Pope Joan vs Mephisto» του Κώστα Μαζάνη

Το φιλοσοφικό θρίλερ του Κώστα Μαζάνη αντλεί έμπνευση από τους θρύλους της προτεσταντικής Ευρώπης και της Μεταρρύθμισης, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στην πίστη και την ενοχή, τη λογική και την παράνοια, το καλό και το κακό. Σε έναν κόσμο όπου το μυθικό και το υπερφυσικό εισβάλλουν στην ανθρώπινη πραγματικότητα, η ταινία εξερευνά τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης συνείδησης και θέτει ερωτήματα για την ελευθερία, τις προσωπικές επιλογές και τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο, το «Pope Joan vs Mephisto» αποτελεί μια διαφορετική πρόταση για όσους προτιμούν τις ταινίες που δεν περιορίζονται στη δράση, αλλά αφήνουν χώρο για ερμηνείες και σκέψη ακόμη και μετά τους τίτλους τέλους.

11. «Η Πτώση της Φάλαινας» («Whalefall») του Brian Duffield

Μια κατάδυση που ξεκινά ως αναζήτηση μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης χωρίς περιθώρια για λάθη. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Τζέι Γκάρντινερ καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας, αναζητώντας τα λείψανά του. Εκεί, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα. Παγιδευμένος στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του, ο Τζέι πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει και να αποδράσει. Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, τα σκληρά μαθήματα που του είχε δώσει ο πατέρας του αποκτούν νέα σημασία. Ο Brian Duffield υπογράφει μια περιπέτεια επιβίωσης που συνδυάζει την αγωνία με τη συναισθηματική διαδρομή ενός νεαρού άνδρα. Αν αναζητάς μια ταινία που σε κρατά σε ένταση, το «Whalefall» είναι μία από τις πιο αγωνιώδεις προτάσεις της εβδομάδας.

12. «Τα Καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας» («The Best Years of Our Lives») του William Wyler

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια επιστροφή που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κινηματογράφου. Το «The Best Years of Our Lives» του William Wyler ακολουθεί τρεις βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους και προσπαθούν να προσαρμοστούν ξανά στην καθημερινότητα. Ο Αλ Στίβενσον επιστρέφει στη δουλειά του σε μια τράπεζα, αλλά δυσκολεύεται να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στην αφοσίωσή του στους πρώην συμπολεμιστές του. Ο Φρεντ Πέρι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας και βλέπει τον γάμο του να δοκιμάζεται, ενώ ο Χόμερ Πάρις, που έχει χάσει τα άνω άκρα του στον πόλεμο, καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Οι τρεις άνδρες προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τις εμπειρίες του πολέμου και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, ανακαλύπτοντας ότι η επιστροφή στην πατρίδα δεν σημαίνει απαραίτητα και επιστροφή στην προηγούμενη ζωή τους. Η ταινία απέσπασε επτά Όσκαρ και εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των ΗΠΑ το 1989. Η επανέκδοσή της αποτελεί ευκαιρία να δεις στη μεγάλη οθόνη ένα κλασικό έργο που μιλά για τις συνέπειες του πολέμου, την απώλεια, τη φιλία και τη δύσκολη προσπάθεια να αρχίσεις ξανά.

Ποια ταινία θα δεις πρώτη;

Από το σκοτεινό σύμπαν του «Sacrifice» και την αγωνία του «Whalefall» μέχρι τις οικογενειακές περιπέτειες του «Μπαλωματούλη» και του «Ασχημογλυκούλη», οι νέες ταινίες της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου καλύπτουν αρκετά διαφορετικά γούστα. Αν προτιμάς το ελληνικό σινεμά, η «Βαλίτσα» και τα δύο ντοκιμαντέρ προσφέρουν ξεχωριστές ιστορίες, ενώ το «Soudain» και η «Καλή Αδερφή» εστιάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις και στα δύσκολα διλήμματα. Και αν θέλεις να συνδυάσεις την κινηματογραφική σου έξοδο με μια επιστροφή στην ιστορία του σινεμά, τα «Καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας» είναι μια επιλογή με διαχρονική αξία. Το πρόγραμμα της εβδομάδας έχει αρκετές εναλλακτικές, οπότε το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις ποια ιστορία ταιριάζει περισσότερο στη διάθεσή σου.

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