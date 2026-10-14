Michael Hirst: Ο δημιουργός των «Vikings» επιστρέφει με νέα ιστορική σειρά στο Prime Video

Ο Michael Hirst, ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Vikings», ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το τηλεοπτικό κοινό με μια νέα ιστορική παραγωγή. Μαζί με τον γιο του, Horatio Hirst, ο Hirst υπογράφει το «Bloodaxe», μια φιλόδοξη σειρά που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Ιανουαρίου του 2027. Η πρώτη σεζόν της σειράς, που έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη, θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και υπόσχεται να βυθίσει τους θεατές στην ατμόσφαιρα και τις συγκρούσεις της Σκανδιναβίας του 10ου αιώνα.

Επιστροφή στις ρίζες των Βίκινγκ

Η πλοκή του «Bloodaxe» εκτυλίσσεται το 927 μ.Χ., σε μια περίοδο έντονων αναταραχών και αλλαγών στη Νορβηγία. Ο ετοιμοθάνατος βασιλιάς Harald Fairhair καλείται να ορίσει τον διάδοχό του, κάτι που πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και συγκρούσεις. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται δύο κεντρικές φιγούρες: ο Erik Bloodaxe, ένας από τους πιο γνωστούς και αδίστακτους πολεμιστές της εποχής των Βίκινγκ, και η σύζυγός του, Gunnhild, η οποία έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο «Μητέρα των Βασιλέων».

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Η δυναμική του Erik έρχεται αντιμέτωπη με αυτή του αδελφού του, Haakon. Ο Haakon, μεγαλωμένος στο χριστιανικό περιβάλλον της Αγγλίας, επιστρέφει στη Νορβηγία με σκοπό να διεκδικήσει την εξουσία, έχοντας την υποστήριξη ενός αγγλικού στόλου. Η σύγκρουση των δύο αδελφών, οι πολιτικές συμμαχίες, οι δολοπλοκίες και οι προσωπικές αντιπαλότητες αναμένεται να κρατήσουν τους θεατές καθηλωμένους.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Erik Bloodaxe θα εμφανιστεί ο Xavier Molyneux. Η νέα αυτή σειρά από τον Michael Hirst, γνωστό για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ρεαλισμό και πάθος τις ιστορικές περιόδους, προσδοκά να επαναλάβει την επιτυχία των «Vikings», προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά σε μια ταραγμένη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η προσδοκία για το «Bloodaxe» είναι υψηλή, καθώς οι λάτρεις των ιστορικών δραμάτων και των επικών αφηγήσεων αναμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα του στο Prime Video, ελπίζοντας σε μια παραγωγή αντάξια του ονόματος του δημιουργού της.

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