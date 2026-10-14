Cinema 14.10.2026

Michael Hirst: Ο δημιουργός των «Vikings» επιστρέφει με νέα ιστορική σειρά στο Prime Video

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο δημιουργός των «Vikings», Michael Hirst, επιστρέφει με τη νέα ιστορική σειρά «Bloodaxe» στο Prime Video
Πόπη Βασιλείου

Ο Michael Hirst, ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Vikings», ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το τηλεοπτικό κοινό με μια νέα ιστορική παραγωγή. Μαζί με τον γιο του, Horatio Hirst, ο Hirst υπογράφει το «Bloodaxe», μια φιλόδοξη σειρά που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 20 Ιανουαρίου του 2027. Η πρώτη σεζόν της σειράς, που έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη, θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και υπόσχεται να βυθίσει τους θεατές στην ατμόσφαιρα και τις συγκρούσεις της Σκανδιναβίας του 10ου αιώνα.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Επιστροφή στις ρίζες των Βίκινγκ

Η πλοκή του «Bloodaxe» εκτυλίσσεται το 927 μ.Χ., σε μια περίοδο έντονων αναταραχών και αλλαγών στη Νορβηγία. Ο ετοιμοθάνατος βασιλιάς Harald Fairhair καλείται να ορίσει τον διάδοχό του, κάτι που πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και συγκρούσεις. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται δύο κεντρικές φιγούρες: ο Erik Bloodaxe, ένας από τους πιο γνωστούς και αδίστακτους πολεμιστές της εποχής των Βίκινγκ, και η σύζυγός του, Gunnhild, η οποία έμεινε στην ιστορία με τον τίτλο «Μητέρα των Βασιλέων».

Διάβασε επίσης: Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη

Η δυναμική του Erik έρχεται αντιμέτωπη με αυτή του αδελφού του, Haakon. Ο Haakon, μεγαλωμένος στο χριστιανικό περιβάλλον της Αγγλίας, επιστρέφει στη Νορβηγία με σκοπό να διεκδικήσει την εξουσία, έχοντας την υποστήριξη ενός αγγλικού στόλου. Η σύγκρουση των δύο αδελφών, οι πολιτικές συμμαχίες, οι δολοπλοκίες και οι προσωπικές αντιπαλότητες αναμένεται να κρατήσουν τους θεατές καθηλωμένους.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Erik Bloodaxe θα εμφανιστεί ο Xavier Molyneux. Η νέα αυτή σειρά από τον Michael Hirst, γνωστό για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ρεαλισμό και πάθος τις ιστορικές περιόδους, προσδοκά να επαναλάβει την επιτυχία των «Vikings», προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά σε μια ταραγμένη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η προσδοκία για το «Bloodaxe» είναι υψηλή, καθώς οι λάτρεις των ιστορικών δραμάτων και των επικών αφηγήσεων αναμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα του στο Prime Video, ελπίζοντας σε μια παραγωγή αντάξια του ονόματος του δημιουργού της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Michael Hirst
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Shopping edit: Tα embellished jeans που θα φορέσεις ξανά και ξανά

Shopping edit: Tα embellished jeans που θα φορέσεις ξανά και ξανά

14.10.2026
Επόμενο
Moana: Η Disney φέρνει το live-action remake της ταινίας στις οθόνες μας

Moana: Η Disney φέρνει το live-action remake της ταινίας στις οθόνες μας

14.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Assassins»: Η Scarlett Johansson φέρνει νέο reality στρατηγικής στην τηλεόραση
Cinema

«Assassins»: Η Scarlett Johansson φέρνει νέο reality στρατηγικής στην τηλεόραση

14.10.2026
Ο Robert Pattinson μιλά για το μέλλον του «The Batman Part II» – «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα»
Cinema

Ο Robert Pattinson μιλά για το μέλλον του «The Batman Part II» – «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα»

14.10.2026
Η «The Odyssey» έρχεται στο σπίτι σου – Πότε κυκλοφορεί σε Blu-ray και ψηφιακές πλατφόρμες
Cinema

Η «The Odyssey» έρχεται στο σπίτι σου – Πότε κυκλοφορεί σε Blu-ray και ψηφιακές πλατφόρμες

14.10.2026
Moana: Η Disney φέρνει το live-action remake της ταινίας στις οθόνες μας
Cinema

Moana: Η Disney φέρνει το live-action remake της ταινίας στις οθόνες μας

14.10.2026
Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια
Celeb News

Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

14.10.2026
«Miami Vice ’85»: Ποια σταρ του «The White Lotus» εντάσσεται στο καστ και ποιος θα είναι ο ρόλος της
Cinema

«Miami Vice ’85»: Ποια σταρ του «The White Lotus» εντάσσεται στο καστ και ποιος θα είναι ο ρόλος της

14.10.2026
Michael Jackson: Το θρυλικό halftime show του Super Bowl XXVII γίνεται ντοκιμαντέρ
Cinema

Michael Jackson: Το θρυλικό halftime show του Super Bowl XXVII γίνεται ντοκιμαντέρ

14.10.2026
Greta Gerwig: Το πρώτο trailer της «Narnia» μόλις κυκλοφόρησε και έχει το πιο επικό μουσικό twist
Cinema

Greta Gerwig: Το πρώτο trailer της «Narnia» μόλις κυκλοφόρησε και έχει το πιο επικό μουσικό twist

14.10.2026
«The Body»: Το σκοτεινό μυστήριο της νέας σειράς του Netflix που θα σε ανατριχιάσει είναι εδώ
Cinema

«The Body»: Το σκοτεινό μυστήριο της νέας σειράς του Netflix που θα σε ανατριχιάσει είναι εδώ

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου