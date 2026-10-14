Celeb World 14.10.2026

Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

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Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει κινηματογραφικά στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη μέσα από το «Μόλις Ξαναχώρισα»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία «Μόλις Ξαναχώρισα».
  • Η συνεργασία τους έρχεται 18 χρόνια μετά την πρώτη τους ταινία, «Μόλις Χώρισα».
  • Η ταινία εξερευνά πώς οι χαρακτήρες τους, Ηλέκτρα και Πέτρος, έχουν εξελιχθεί μετά από 25 χρόνια σχέσης.
  • Το τηλεοπτικό μέλλον της Ζέτας Μακρυπούλια παραμένει αβέβαιο, με το «Ρουκ Ζουκ» εκτός προγράμματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται να επιστρέψει με διαφορετικό τρόπο στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, σε μια περίοδο που το τηλεοπτικό της μέλλον εξακολουθεί να έχει αρκετά ερωτηματικά. Από τη μία πλευρά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια συναντά ξανά τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, 18 χρόνια μετά την πρώτη τους κινηματογραφική συνεργασία, για τη νέα ταινία «Μόλις Ξαναχώρισα».

https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Από την άλλη, το αγαπημένο «Ρουκ Ζουκ» δεν βρίσκεται προς το παρόν στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, παρά τα 9 χρόνια επιτυχίας του και τη χαρακτηριστική θέση που απέκτησε στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Αν περιμένεις να μάθεις πότε θα δεις ξανά τη Ζέτα στην τηλεόραση, η απάντηση βρίσκεται σε δύο διαφορετικά πρότζεκτ: το νέο «Moments», που έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει μορφή, και το μέλλον του τηλεπαιχνιδιού που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την προσωπικότητά της. Και κάπως έτσι, ένα κινηματογραφικό reunion γεμάτο νοσταλγία συναντά μια τηλεοπτική αλλαγή που αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα.

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Τα γυρίσματα της νέας ταινίας «Μόλις Ξαναχώρισα» ολοκληρώθηκαν και η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράστηκε τη χαρά της για αυτή τη συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία «Μόλις Χώρισα». Η ίδια αναφέρθηκε στη διαδρομή που έχει μεσολαβήσει από τότε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο που περνά και στις σχέσεις που καταφέρνουν να διατηρούν τη σημασία τους, ακόμη κι όταν η ζωή αλλάζει.

«Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια τίποτα δεν μένει ίδιο. Μιλάμε για μια άλλη ζωή εντελώς. Κι όμως μερικά πράγματα δεν έχουν αλλάξει κι αυτό είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα κι αν χάνονται μέσα στο χρόνο. Βρεθήκαμε ξανά για μια πολύ αγαπημένη μας δουλειά, γελάσαμε, θυμηθήκαμε και τον Φεβρουάριο το “Μόλις Ξαναχώρισα” θα βρίσκεται στους κινηματογράφους. Stay tuned», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της δίνει τον τόνο για μια ταινία που επαναφέρει γνώριμους πρωταγωνιστές, αλλά τους τοποθετεί σε μια εντελώς διαφορετική φάση ζωής. Για εσένα που θυμάσαι την πρώτη ταινία, το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την απόσταση των 18 χρόνων και στο πώς έχουν αλλάξει οι χαρακτήρες στο μεταξύ.

Στη νέα ταινία, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδύονται ξανά την Ηλέκτρα και τον Πέτρο. Αυτή τη φορά, οι δύο ήρωες έχουν δημιουργήσει οικογένεια, έχουν αποκτήσει έναν γιο και βρίσκονται μαζί εδώ και 25 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν αποφασίσει να παντρευτούν, καθώς ο φόβος ενός ενδεχόμενου χωρισμού εξακολουθεί να τους κρατά πίσω. Η καθημερινότητά τους φαίνεται να έχει αποκτήσει σταθερότητα, όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν ο γιος τους ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 18α γενέθλιά του. Ο Πέτρος αποφασίζει να κάνει επιτέλους πρόταση γάμου στην Ηλέκτρα, πιστεύοντας ότι έχει έρθει η στιγμή για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ Μόλις Ξαναχώρισα
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