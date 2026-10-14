Celeb News 14.10.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μαζί στην παρουσίαση του beauty brand του Brad Pitt

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έδωσαν το παρών στην παρουσίαση της Beau Domaine, του brand περιποίησης με την υπογραφή του Brad Pitt, στο Νέο Ψυχικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα προστίθεται στη ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην παρουσίαση της Beau Domaine στο Νέο Ψυχικό. Το ζευγάρι βρέθηκε στην εκδήλωση για το πολυτελές brand περιποίησης που συνδέεται με τον Brad Pitt, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν αναλάβει την αντιπροσωπεία των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους πέρα από τον χώρο της μουσικής και τις μέχρι τώρα επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Η παρουσία τους στην εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς η Beau Domaine αποτελεί ένα brand που συνδυάζει την πολυτέλεια με την έμφαση στην προέλευση των συστατικών και τη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στην περιποίηση της επιδερμίδας.

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Η συνεργασία του ζευγαριού με το brand του Brad Pitt

Η επιχειρηματική εμπλοκή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα με τη Beau Domaine είχε γίνει γνωστή ήδη από τον περασμένο Μάιο, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι δυο τους ανέλαβαν την αντιπροσώπευση στην ελληνική αγορά των προϊόντων της εταιρείας, η οποία δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Brad Pitt με την οικογένεια Perrin, που έχει μακρά παράδοση στον χώρο της οινοποιίας. Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα πολυτελούς περιποίησης προσώπου και σώματος για γυναίκες και άνδρες, με βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της την αξιοποίηση συστατικών που προέρχονται από τα σταφύλια. Η σύνδεση της αμπελουργικής παράδοσης με την έρευνα στον τομέα της κοσμετολογίας αποτελεί κεντρικό άξονα της ταυτότητας του brand, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας.

https://www.instagram.com/beau.domaine_greece/
https://www.instagram.com/beau.domaine_greece/

Η σπάνια κοινή εμφάνιση των γονιών της Αλεξάνδρας Νίκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσία των γονιών της Αλεξάνδρας Νίκα στην εκδήλωση, καθώς η Μιράντα Πατέρα και ο επιχειρηματίας Γιώργος Νίκας βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού. Η κοινή τους εμφάνιση ήταν μια σπάνια στιγμή για τα κοσμικά δεδομένα, καθώς οι δυο τους έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τα δημοσιεύματα για την προσωπική τους ζωή. Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε με τη δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση τριών παιδιών, του Παναγιώτη, της Νταίζης και της Αλεξάνδρας. Παρότι στη συνέχεια ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους, η οικογενειακή τους σχέση παραμένει συνδεδεμένη μέσα από τα παιδιά τους. Η παρουσία τους στην εκδήλωση έδωσε έναν πιο οικογενειακό τόνο στη βραδιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ζευγαριού όσο και στη σπάνια συνάντηση των γονιών της Αλεξάνδρας Νίκα.

https://www.instagram.com/beau.domaine_greece/
https://www.instagram.com/beau.domaine_greece/

Η παρουσίαση της Beau Domaine αποτέλεσε, έτσι, μια αφορμή για να γίνει γνωστότερο το νέο επαγγελματικό βήμα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, αλλά και για μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Με τη δραστηριοποίησή τους στον χώρο της πολυτελούς περιποίησης, οι δυο τους ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική τους πορεία, φέρνοντας στην ελληνική αγορά ένα brand που φέρει τη σφραγίδα του Brad Pitt και συνδέει την ομορφιά με την παράδοση και την καινοτομία.

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Beau Domaine Brad Pitt ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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