Celeb World 13.10.2026

Η Marion Cotillard στο τιμόνι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές – Ποιος θα είναι ο ρόλος της

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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής για την 23η διοργάνωση του φεστιβάλ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Marion Cotillard θα προεδρεύσει στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές 2026.
  • Θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή του νικητή του βραβείου Étoile d’Or για πρώτες και δεύτερες ταινίες.
  • Η ηθοποιός έχει μακροχρόνια σχέση με το φεστιβάλ και τονίζει τη σημασία του για νέους κινηματογραφιστές.
  • Η Cotillard έχει βραβευτεί με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Édith Piaf.
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Η Marion Cotillard, η διεθνούς φήμης Γαλλίδα ηθοποιός, γνωστή για τις ερμηνείες της που της έχουν χαρίσει παγκόσμια αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Όσκαρ, θα τιμήσει φέτος με την παρουσία της το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές. Η 23η διοργάνωση του φεστιβάλ, που θα λάβει χώρα από τις 20 έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, θα έχει την Marion Cotillard στο τιμόνι της κριτικής επιτροπής.

Γυναίκα με μακριά καστανά μαλλιά και ασημί φόρεμα ποζάρει σε εκδήλωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.
https://www.instagram.com/marioncotillard/

Η αποστολή της προέδρου

Ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, η Marion Cotillard θα έχει την ευθύνη να καθοδηγήσει την ομάδα της στην επιλογή του νικητή του βραβείου Étoile d’Or. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε πρώτες και δεύτερες ταινίες μεγάλου μήκους που διαγωνίζονται στο διεθνές πρόγραμμα του φεστιβάλ. Η επιλογή της Marion Cotillard υπογραμμίζει τη δέσμευση του φεστιβάλ να αναδεικνύει και να υποστηρίζει ανερχόμενους κινηματογραφιστές, κάτι που αποτελεί βασικό πυλώνα της ταυτότητάς του.

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Η σύνδεση της Marion Cotillard με το Μαρακές

Η Marion Cotillard εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη αυτού του ρόλου, τονίζοντας την μακροχρόνια σχέση της με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές. «Είχα την τύχη να παρευρεθώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές από τις απαρχές του», δήλωσε η ηθοποιός, αναφερόμενη στις «υπέροχες εμπειρίες» και τους «πραγματικά αξιοσημείωτους ανθρώπους» που έχει συναντήσει εκεί. «Η υποστήριξη των κινηματογραφιστών στα πρώτα τους βήματα είναι ζωτικό μέρος αυτού που είναι αυτό το φεστιβάλ – είναι στο DNA του – και είναι μεγάλη χαρά για μένα να προεδρεύσω φέτος στην κριτική επιτροπή», πρόσθεσε.

Γυναίκα με μαλλιά πιασμένα πίσω, φορώντας μαύρο δαντελωτό φόρεμα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.
https://www.instagram.com/marioncotillard/

Η πλούσια καριέρα της Marion Cotillard

Η πορεία της Marion Cotillard στον κινηματογράφο είναι γεμάτη επιτυχίες και συνεργασίες με κορυφαίους σκηνοθέτες. Γεννημένη στο Παρίσι και εκπαιδευμένη στο Conservatoire d’Art Art Dramatique, η καριέρα της ξεκίνησε με ρόλους σε ταινίες όπως το Taxi. Η παρουσία της στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή εδραιώθηκε με συμμετοχές σε έργα όπως τα Pretty Things, Love Me If You Dare, και A Very Long Engagement, για το οποίο απέσπασε το βραβείο César Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Β’ Ρόλου.

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Η ερμηνεία της ως Édith Piaf στην ταινία La Vie en Rose της χάρισε διεθνή αναγνώριση και, το 2008, την κατέστησε τη δεύτερη Γαλλίδα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ήταν η πρώτη που το έλαβε για ρόλο σε γαλλική γλώσσα. Αυτός ο ρόλος της απέφερε επίσης το César, τη Χρυσή Σφαίρα και το BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού. Στη συνέχεια, η Marion Cotillard ενσάρκωσε βαθιά συγκινητικούς χαρακτήρες σε ταινίες όπως το Rust and Bone του Jacques Audiard και το The Immigrant του James Gray. Η συμμετοχή της στο Two Days, One Night των Jean-Pierre και Luc Dardenne της χάρισε μια δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2015.

Γυναίκα με μακριά καστανά μαλλιά χαμογελάει κοιτάζοντας πίσω, με ένα φωτιστικό σε σχήμα πουλιού στο πλάι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.
https://www.instagram.com/marioncotillard/

Το πλούσιο φιλμογραφικό της έργο περιλαμβάνει συνεργασίες με σκηνοθέτες διαφορετικών στυλ, όπως ο Tim Burton στο Big Fish, ο Ridley Scott στο A Good Year, ο Michael Mann στο Public Enemies, και ο Rob Marshall στο μιούζικαλ Nine. Συνεργάστηκε επίσης με τον Christopher Nolan στα Inception και The Dark Knight Rises, τον Steven Soderbergh στο Contagion, τον Woody Allen στο Midnight in Paris, τον Justin Kurzel στο Macbeth, και τον Robert Zemeckis στο Allied.

 

Γυναίκα με μαύρο φόρεμα με κουμπιά και διακοσμητικούς ιμάντες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.
https://www.instagram.com/marioncotillard/

Οι πιο πρόσφατες επιλογές της συνεχίζουν αυτή την πορεία: πρωταγωνίστησε στο Annette του Leos Carax, μια ταινία που βραβεύτηκε στις Κάννες το 2021, δίπλα στον Adam Driver. Εμφανίστηκε στον μοναδικό κόσμο του Little Girl Blue της Mona Achache και στη συνέχεια συμπρωταγωνίστησε με την Kate Winslet στο Lee Miller. Το 2025, εντάχθηκε στο καστ της τέταρτης σεζόν του The Morning Show μαζί με τις Jennifer Aniston και Reese Witherspoon, ενώ υποδύθηκε έναν ηθοποιό στο The Ice Tower της Lucile Hadžihalilović. Σύντομα αναμένεται να την δούμε στα Roma Elastica του Bertrand Mandico, Karma του Guillaume Canet, και Milo της Nicole Garcia. Αυτή την περίοδο, πρωταγωνιστεί στο The Enraged της Emmanuelle Bercot.

Γυναίκα με μαύρο t-shirt με λευκή στάμπα "DANCE OR DIE" ξαπλωμένη σε καναπέ, ενόψει του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.
https://www.instagram.com/marioncotillard/

Η Marion Cotillard έχει αναγνωριστεί και με τον τίτλο Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Η συμμετοχή της Marion Cotillard ως προέδρου της κριτικής επιτροπής αναμένεται να προσδώσει λάμψη και κύρος στην 23η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, ενισχύοντας τη φήμη του ως ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα.

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Marion Cotillard Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
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