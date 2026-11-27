Από τη διάγνωση της νόσου Lyme το 2015 και τα επιπλέον προβλήματα υγείας μέχρι το τρομακτικό επεισόδιο πριν την πασαρέλα

Με μια ματιά Η Bella Hadid αποκάλυψε ότι πάσχει από νόσο Lyme, POTS, PMDD και ενδομητρίωση.

Περιέγραψε ένα περιστατικό όπου οι πνεύμονές της σχεδόν κατέρρευσαν πριν από μια πασαρέλα.

Οι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν βαθιά την καθημερινότητά της και την αυτοπεποίθησή της.

Δίνει χρόνο στον εαυτό της για να διαχειριστεί τις προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις παρακολουθήσει ποτέ μοντέλα να περπατούν με αέρα σιγουριάς κάτω από τα δυνατά φώτα της πασαρέλας, δύσκολα φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβαίνει δευτερόλεπτα πριν ανέβουν στο catwalk ή τι κουβαλάει κανείς πίσω από την επαγγελματική του τελειότητα. Η Bella Hadid άνοιξε χαρτιά στη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar και μίλησε χωρίς φίλτρα για τις προκλήσεις της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως εκτός από τη νόσο Lyme για την οποία ενημερώθηκε το 2015, έχει διαγνωστεί με σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD) και ενδομητρίωση.

Το 30χρονο μοντέλο περιέγραψε πως η διαχείριση τόσων διαφορετικών ζητημάτων επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητά της, κάνοντας ακόμα και στιγμές που μοιάζουν δεδομένες να γίνονται απαιτητικές. Μάλιστα, μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό λίγο πριν βγει στην πασαρέλα για την πρώτη της εμφάνιση, όταν πήγε να κάνει διατάσεις, ένιωσε κάτι ανεξήγητο στην κλείδα της και οι πνεύμονές της σχεδόν κατέρρευσαν, αφήνοντάς τη χωρίς ανάσα τη στιγμή που χρειαζόταν απόλυτη συγκέντρωση.

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Για να ξέρεις ποιες διαγνώσεις ανέφερε, πώς περιέγραψε την εμπειρία στα παρασκήνια και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει τις μεταπτώσεις του οργανισμού της, συγκεντρώσαμε τα βασικά σημεία από όσα είπε. Δες αναλυτικά όσα εξομολογήθηκε η Bella Hadid.

Οι διαγνώσεις υγείας που συνυπάρχουν στην καθημερινότητά της

Η Bella Hadid αποκάλυψε πως πέρα από τη νόσο Lyme που γνωρίζει από το 2015, έχει διαγνωστεί με POTS, έντονη PMDD και ενδομητρίωση. Όπως τόνισε, πρόκειται για καταστάσεις που επηρεάζουν το σώμα της σε βάθος και απαιτούν συνεχή διαχείριση μέσα στην ημέρα.

Το τρομακτικό επεισόδιο λίγο πριν από την πασαρέλα

Θυμίζοντας τη στιγμή ακριβώς πριν βγει στην πασαρέλα για την πρώτη της εμφάνιση, ανέφερε ότι έκανε διατάσεις όταν ξαφνικά ένιωσε κάτι στην κλείδα της, με τους πνεύμονές της σχεδόν να καταρρέουν και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε πόσο απρόβλεπτα μπορεί να αντιδράσει το σώμα της ακόμα και σε κρίσιμες επαγγελματικές στιγμές.

Ο αντίκτυπος στην αυτοπεποίθηση και ο χρόνος που δίνει στον εαυτό της

Η 30χρονη παραδέχτηκε πως το σώμα της περνά από φάσεις όπου νιώθει πολύ καλά και έπειτα καταρρέει ξαφνικά τη χειρότερη δυνατή στιγμή, κάτι που επηρεάζει την αυτοπεποίθησή της, παρότι το περπάτημα στην πασαρέλα είναι κάτι που ξέρει να κάνει καλά αλλά φέρνει μεγάλη πίεση. Όπως είπε, προσπαθεί να δίνει χώρο και χρόνο στον εαυτό της ώστε να αντέχει όσα αντιμετωπίζει, αναρωτώμενη μήπως το σώμα της δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα ταυτόχρονα.

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