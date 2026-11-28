Με μια ματιά Η Dua Lipa εκτελεί κατακόρυφες ασκήσεις γιόγκα και χρησιμοποιεί βαράκια πριν από κάθε συναυλία.

Η τραγουδίστρια διατηρεί λεπτομερείς λίστες στο κινητό της, καλύπτοντας διάφορες πτυχές της ζωής της.

Μετά τις συναυλίες, χρησιμοποιεί ειδικές μπότες συμπίεσης και παραμένει ξύπνια μέχρι τις 4 το πρωί.

Η Dua Lipa ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα για να διαχειριστεί την κόπωση και την αδρεναλίνη των παραστάσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκέφτεσαι τη Dua Lipa, το μυαλό σου πηγαίνει αυτόματα σε αψεγάδιαστες χορογραφίες, sold out περιοδείες σε ολόκληρο τον πλανήτη, εντυπωσιακά haute couture outfits και μια ασταμάτητη παρουσία στα πιο εξωτικά μέρη του κόσμου. Πίσω όμως από την αβίαστη κομψότητα και την εικόνα του απόλυτου pop icon της νέας γενιάς, η τραγουδίστρια κρύβει ένα εξαιρετικά αυστηρό, σχεδόν στρατιωτικό πρόγραμμα με αλλόκοτες συνήθειες και εμμονικές ιεροτελεστίες που εφαρμόζει πιστά στα παρασκήνια και τα ταξίδια της.

Για τη Dua Lipa, μια παγκόσμια περιοδεία δεν είναι απλώς μια σειρά από συναυλίες, αλλά ένας μαραθώνιος υψηλών απαιτήσεων όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Από αλλόκοτες ασκήσεις ισορροπίας με βάρη λίγα λεπτά πριν βγει μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, μέχρι ψυχαναγκαστικές συνήθειες οργάνωσης στο κινητό της και μια πολύ συγκεκριμένη τακτική αποθεραπείας που την κρατάει ξύπνια μέχρι τις 4 το πρωί, οι κανόνες της αποδεικνύουν ότι η επιτυχία της απαιτεί πολύ περισσότερα από ένα απλό ταλέντο.

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1. Οι κατακόρυφες ασκήσεις γιόγκα και τα βαράκια πριν βγει στη σκηνή

Αν νομίζεις ότι η προετοιμασία μιας pop star στο καμαρίνι περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση και μακιγιάζ, η Dua Lipa είναι εδώ για να σε διαψεύσει. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η ιεροτελεστία της θυμίζει προπόνηση επαγγελματία αθλητή: εκτελεί απαιτητικές κατακόρυφες στηρίξεις («tripod headstands») για να ενεργοποιήσει τον κορμό της, ενώ παράλληλα φοράει ειδικά βαράκια («bala bangles») στους καρπούς και τους αστραγάλους της την ώρα που κάνει το ζέσταμά της. Ο λόγος; Θέλει το σώμα της να συνηθίσει την επιπλέον αντίσταση, ώστε όταν φορέσει τα βαριά, πολυτελή κουστούμια της παράστασης και τα ψηλοτάκουνα, οι χορογραφίες να φαίνονται εντελώς αβίαστες και ελαφριές στο κοινό.

2. Η μανιώδης οργάνωση στο notes app και οι ατελείωτες λίστες για τα πάντα

Η Dua Lipa έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της ότι πάσχει από μια δημιουργική μανία οργάνωσης που την ακολουθεί από την παιδική της ηλικία. Το notes app στο κινητό της είναι ένας απέραντος ωκεανός από κατηγοριοποιημένες λίστες: από τα αγαπημένα της εστιατόρια σε κάθε πόλη του κόσμου και τα βιβλία που θέλει να διαβάσει, μέχρι τις ακριβείς ταξιδιωτικές οδηγίες που ετοιμάζει για τους φίλους της. Αυτή η εμμονή της με την επιμέλεια και την οργάνωση πληροφοριών ήταν μάλιστα η αφορμή για να δημιουργήσει τη δική της πλατφόρμα, το Service95, αποδεικνύοντας ότι η ψυχαναγκαστική της ανάγκη να τα έχει όλα καταγεγραμμένα μετατράπηκε σε ένα ακόμα επιτυχημένο business project.

3. Η τεχνολογία «Therabody» στις 4 το πρωί και το ξενύχτι της αποθεραπείας

Η πιο παράξενη ίσως συνήθεια της σταρ αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υπερένταση μετά το τέλος των show της. Αντί να προσπαθήσει να κοιμηθεί αμέσως, η Dua Lipa ακολουθεί ένα παρατεταμένο πρόγραμμα αποθεραπείας: φοράει αμέσως στα πόδια της ειδικές μπότες συμπίεσης pneumatic compression της εταιρείας «Therabody» για να απομακρύνει το πρήξιμο από τον χορό, ενώ επιβάλλει στον εαυτό της να μένει ξύπνια μέχρι τις 4 το πρωί. Η ίδια πιστεύει ότι η αδρεναλίνη της σκηνής χρειάζεται ώρες για να υποχωρήσει φυσικά, γι’ αυτό προτιμά να τρώει ένα καθυστερημένο βραδινό και να χαλαρώνει με την ομάδα της, παρά να πιέσει τον οργανισμό της να κοιμηθεί νωρίς.

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