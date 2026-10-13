Céline Dion: Η fitness ρουτίνα που ακολουθεί για την μεγάλη της επιστροφή

Η προσωπική της προπονήτρια, Naomi Stikeman, αποκαλύπτει τη fitness ρουτίνα της τραγουδίστριας και τις τεχνικές που τη βοηθούν να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις της σκηνής

Με μια ματιά Η Céline Dion ετοιμάζεται για επιστροφή στη σκηνή με ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ευλυγισίας και ισορροπίας.

Η προπονήτριά της, Naomi Stikeman, ενσωματώνει στοιχεία χορού, πιλάτες, γιόγκα και βάρη.

Οι προπονήσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες της Dion, συνδυάζοντας σωματική άσκηση με καλλιτεχνική έκφραση.

Η Stikeman αναλαμβάνει και ρόλο διευθύντριας σκηνής για τις επερχόμενες εμφανίσεις της τραγουδίστριας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Céline Dion γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, επιστρέφοντας σταδιακά στις ζωντανές εμφανίσεις και αποδεικνύοντας πως η αγάπη της για τη μουσική παραμένει ισχυρή. Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το κοινό της στο Παρίσι, με τις συναυλίες της να συγκεντρώνουν ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα της L’Oréal Paris κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας. Κάτω από τα φώτα του Πύργου του Άιφελ, ερμήνευσε το «I’m Alive», σε μια στιγμή που έμοιαζε να συμβολίζει απόλυτα τη νέα φάση της ζωής της.

Πίσω από την επιστροφή της, ωστόσο, βρίσκεται μια συστηματική προσπάθεια που απαιτεί υπομονή, επιμονή και προσεκτική προετοιμασία. Η Céline Dion είχε απομακρυνθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις λόγω του συνδρόμου του δύσκαμπτου ανθρώπου, μιας σπάνιας νευρολογικής διαταραχής για την οποία μίλησε δημόσια το 2022. Για να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις μιας μεγάλης συναυλιακής παραγωγής, συνεργάστηκε στενά με την προσωπική της προπονήτρια, Naomi Stikeman, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές μορφές άσκησης και τεχνικές κίνησης.

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Η Naomi Stikeman, η οποία έχει σπουδάσει μπαλέτο και έχει χορέψει με το National Ballet of Canada, αποκάλυψε στο περιοδικό HELLO! λεπτομέρειες από τη συνεργασία της με την τραγουδίστρια. Η προσέγγισή της βασίζεται στην ενδυνάμωση, την ευλυγισία, την ισορροπία και την ελευθερία της κίνησης, με στόχο η Dion να αισθάνεται έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνής.

Όπως εξηγεί η ίδια, όταν ξεκίνησε να συνεργάζεται με την τραγουδίστρια, έγινε γρήγορα σαφές ότι εκείνη ήθελε να δουλέψει τόσο τη φυσική της κατάσταση όσο και την καλλιτεχνική της έκφραση. Η ιδέα να προπονείται με τον τρόπο που προετοιμάζεται ένας επαγγελματίας χορευτής την ενθουσίασε και εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο της κοινής τους πορείας.

«Στόχος μου είναι η Céline να αισθάνεται δυνατή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ώστε να απολαμβάνει τον χρόνο της στη σκηνή και να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της», αναφέρει η Stikeman.

Βάρη, διάδρομος, barre και πιλάτες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η προετοιμασία της Céline Dion δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο είδος άσκησης. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει προπόνηση με βάρη, διάδρομο, barre και πιλάτες, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες της ενσωματώνει στοιχεία από το κλασικό μπαλέτο, τη γιόγκα, τον σύγχρονο χορό και τις διατάσεις.

Η ποικιλία αποτελεί βασικό μέρος της μεθόδου της Stikeman, η οποία αξιοποιεί την εμπειρία της στον χορό για να δημιουργήσει προπονήσεις που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της τραγουδίστριας. Στόχος δεν είναι μόνο η σωματική ενδυνάμωση, αλλά και η διατήρηση της ευκινησίας και της δυνατότητας έκφρασης μέσα από την κίνηση.

«Οι επαγγελματίες χορευτές αξιοποιούν πολλές διαφορετικές τεχνικές, γι’ αυτό και οι προπονήσεις της Céline έχουν ποικιλία. Συχνά περιλαμβάνουν πιλάτες, γιόγκα, κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό, τεχνικές διατάσεων, καθώς και ακολουθίες ασκήσεων που έχω αναπτύξει για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια, με στόχο να υποστηρίξω την ευεξία της», εξηγεί η προπονήτρια.

Πώς εξελίσσεται μια προπόνηση της τραγουδίστριας

Η διάρκεια των προπονήσεων προσαρμόζεται στο καθημερινό της πρόγραμμα και μπορεί να κυμαίνεται από μισή ώρα έως αρκετές ώρες, όταν περιλαμβάνονται χορευτικοί αυτοσχεδιασμοί και ασκήσεις με παρτενέρ. Κάθε συνεδρία ξεκινά με μια ήπια προθέρμανση στο στρώμα, με έμφαση στην ενεργοποίηση του κορμού, την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και την ομαλή κινητοποίηση των αρθρώσεων.

Στη συνέχεια, η προπόνηση περνά σε όρθιες ασκήσεις, αρχικά με στήριξη και στα δύο πόδια και έπειτα στο ένα, ώστε να δουλεύονται η δύναμη και η ισορροπία. Οι ασκήσεις διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της κάθε συνεδρίας.

Η μουσική έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία, καθώς συνδέει τη σωματική προετοιμασία με την καλλιτεχνική πλευρά της Dion. Σύμφωνα με τη Stikeman, η τραγουδίστρια μαθαίνει γρήγορα και αντιμετωπίζει κάθε νέα πρόκληση με διάθεση να εξελιχθεί.

«Στόχος μου είναι να δημιουργώ ένα περιβάλλον όπου εκείνη δοκιμάζει τις σωματικές της αντοχές, ενώ παράλληλα έχει την ελευθερία να εκφράζεται καλλιτεχνικά. Η Céline δεν θέτει περιορισμούς στον εαυτό της και είναι απίστευτο να βλέπει κανείς την πρόοδό της», σημειώνει.

Ο ρόλος της Naomi Stikeman στην επιστροφή της Céline Dion

Η συνεργασία των δύο γυναικών δεν περιορίζεται στην προπόνηση. Η Naomi Stikeman έχει αναλάβει επίσης καθήκοντα διευθύντριας σκηνής για τις εμφανίσεις Céline Dion Paris 2026 / 2027, καθώς και τον σχεδιασμό της κίνησης για τις παραγωγές επί σκηνής και στην οθόνη.

Για την ίδια, πρόκειται για μια δημιουργική συνεργασία που εξελίσσεται διαρκώς, καθώς συνδυάζει τη φυσική προετοιμασία με τη σκηνική παρουσία και την καλλιτεχνική έκφραση. Η επιστροφή της Dion αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία της, με την προετοιμασία της να αναδεικνύει πόση δουλειά μπορεί να κρύβεται πίσω από μια εμφάνιση που μοιάζει αβίαστη.

Για την Céline Dion, η επιστροφή στη σκηνή δεν αφορά μόνο τη φωνή και τις ερμηνείες της, αλλά και την προσπάθεια να διατηρήσει τη σύνδεσή της με αυτό που αγαπά περισσότερο. Και η προετοιμασία της δείχνει πως πίσω από κάθε μεγάλη στιγμή μπροστά στο κοινό υπάρχει μια καθημερινή διαδρομή γεμάτη δουλειά, προσαρμογή και επιμονή.

Κεντρική Εικόνα: @ celinedion

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