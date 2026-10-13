Ο George Clooney αποκάλυψε ποιο είναι το «μυστικό» του γάμου του με την Amal μετά από 12 χρόνια

Ο βραβευμένος ηθοποιός μιλάει για την ευγνωμοσύνη του για τη σύζυγό του, Amal Clooney για την 12η επέτειο του γάμου τους

Με μια ματιά Ο George Clooney αισθάνεται τυχερός και ευτυχισμένος που βρήκε τη σύζυγό του Amal.

Η Amal Clooney πιστεύει ότι η επιλογή του σωστού συντρόφου είναι το κλειδί για μια καλή σχέση.

Το ζευγάρι γιόρτασε την 12η επέτειο του γάμου του, γνωρίστηκε το 2013 και παντρεύτηκε το 2014.

Έχουν δίδυμα παιδιά, την Ella και τον Alexander, που γεννήθηκαν το 2017. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο George Clooney μοιράστηκε πρόσφατα γλυκές σκέψεις για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Amal Clooney, τονίζοντας πόσο τυχεροί αισθάνονται που βρέθηκαν ο ένας στη ζωή του άλλου. Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «The Albies», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Clooney για τη Δικαιοσύνη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, περίπου την περίοδο που το ζευγάρι γιόρταζε τη 12η επέτειο του γάμου του.

Η ευγνωμοσύνη για την Amal Clooney

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της επιτυχημένης και μακροχρόνιας σχέσης τους, ο George Clooney, γνωστός για τις ερμηνείες του σε ταινίες που έχουν κερδίσει βραβεία Όσκαρ, αρχικά απάντησε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Με κοίταξε. Φυσικά, μιλούσε για τον εαυτό της». Ωστόσο, γρήγορα σοβάρεψε, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Όχι, απλώς… Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί και πολύ ευτυχισμένοι που βρήκαμε ο ένας τον άλλον».

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Η Amal Clooney, η οποία διαπρέπει ως δικηγόρος διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπλήρωσε τη δήλωση του συζύγου της, λέγοντας: «Αν επιλέξεις τον πιο υπέροχο άνθρωπο, τότε όλα πηγαίνουν καλά από εκεί και πέρα».

Από τη γνωριμία στον γάμο και την οικογένεια

Η γνωριμία του George Clooney και της Amal Clooney χρονολογείται από το 2013. Η πρώτη τους επαφή έγινε μέσω ενός κοινού φίλου, ο οποίος τους έφερε κοντά στο σπίτι του ηθοποιού στην πανέμορφη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Η σχέση τους αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2014, και λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στη Βενετία, παρουσία πολλών συγγενών και φίλων του καλλιτεχνικού κόσμου.

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017, όταν καλωσόρισαν στην οικογένειά τους τα δίδυμα παιδιά τους, την Ella και τον Alexander. Σήμερα, τα δίδυμα είναι εννέα ετών και αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα για το διάσημο ζευγάρι.

Το Ίδρυμα Clooney και η προσφορά

Η εκδήλωση «The Albies», όπου έγιναν αυτές οι συγκινητικές δηλώσεις, αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης του Clooney Foundation for Justice. Το ίδρυμα έχει ως στόχο την προώθηση της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Μέσω του έργου του, η Amal Clooney και ο George Clooney προσπαθούν να αναδείξουν και να υποστηρίξουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Σε ερώτηση για το τι εκτιμά περισσότερο στη σύζυγό του, ο George Clooney απάντησε με το γνωστό του χιούμορ, λέγοντας ότι αυτό θα χρειαζόταν «μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη εκπομπή». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την απεριόριστη εκτίμηση που τρέφει για την Amal Clooney, τόσο ως σύντροφο όσο και ως επαγγελματία.

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